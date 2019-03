VIDEO INTERVIU Acceleratorul de business BCR-InnovX își propune să ducă antreprenorul român în afară: Suntem consumatori de produse globale, haideți să devenim și producători

Articol susţinut de BCR

InnovX este un accelerator de business care își propune să identifice acele companii startup-uri din România, cu potențial de scalare, la nivel european și global, ulterior. Există foarte multe idei inovative în România. La capitolul de invenții stăm foarte bine, însă trebuie să învățam să le comercializam și să ne găsim piața, să o extindem, cel puțin pe cea din România, altfel încât să ne ducem cât mai mult în afară. Suntem consumatori de produse globale, haideți să devenim și producători și să ieșim în afară.Acceleratorul de business InnovX este un program de 3 luni. În acest an, de exemplu, vom avea 3 grupe de la grinders, cele mai mici, care sunt afaceri poate la stadiu de idei, la startup-uri care vor începe în această primăvară, până la scale-up-uri unde vorbim deja de firme mai dezvoltate care au cifra de afaceri de peste 1 milion de euro. Când vorbim de cohorta de startup-uri care începe acum, pe 25 martie, practic le vom da, prin partenerii noștri de la Mindspace, un spațiu de co-working în București, dar și acces la orice spațiu de co-working din lume al Mindspace. În timpul acestor luni, și aici depinde foarte mult de ei, să beneficieze de aceste oportunități, să se ducă în afară, să își creeze conexiuni cu parteneri, cu clienți, vor avea la dispoziție această rețea de centre de afaceri Mindspace, unde pot avea întâlniri și clienți. Mai mult de atât, suntem conectați cu mai multe entități de afară. Ca exemplu, la sfârșitul celor trei luni vom trimite cele 10 startup-uri selectate la Londra, la conferința globală a Start-up Grind, unde vor avea ocazia să expună, să facă un pitch în fața investitorilor, să aibă o expunere globală pentru ideea lor, ceea ce este foarte important. Pe parcursul celor 3 luni îi vom pregăti pentru aceste oportunități, astfel încât să le valorifice cât mai mult. De exemplu, dacă se duc la această conferința îi vom pregăti din timp să își facă temele: să afle cine va fi acolo, care sunt potențialii clienți, să încerce să intre în legătură cu ei, astfel încât timpul petrecut acolo să fie exploatat la maxim și când se întorc să aibă clienți, potențiali investitori, pentru a exista finalitate.În primul rând, căutăm antreprenori români din zona de tehnologie. De ce tehnologie? Deoarece având toate aceste tool-uri și parteneriate la dispoziție, practic le putem scala. Tehnologia este acea zonă care poate fi scalată cel mai ușor la nivel european și global. Și ar fi păcat să nu beneficiem de toate parteneriatele pe care le avem. Un exemplu este UiPath, care este cea mai cunoscută companie, care a ajuns la notorietatea Nadiei Comăneci. Când mă duc afară și vorbesc cu ceilalți parteneri, știu deja de UiPath. Deci, un exemplu bun. Ei le pun la dispoziție workshop-uri, posibilitatea de a le folosi tehnologia inovativă, acei roboți pentru a dezvolta aplicațiile, inclusiv accesul pe marketplace-ul lor, care pentru noi este ceva extraordinar, și mai ales pentru startup-urile noastre. Deci, mergem pe tehnologie, tehnologie care poate fi atât pe model de business B2B, dar mai ales B2C. Încercam să atragem cât mai multe corporații, care să ajute să le testeze ideea, poate chiar să le integreze la un moment dat, să achiziționeze acele idei, să le ajute să scaleze. Credem foarte mult în cooperare. De astfel, InnovX merge pe această idee de exchange: exchange de idei, exchange de inovare, exchange de competențe între diferiți actori, startup-uri și corporate. Iar în cazul de față, BCR a venit și a făcut totul posibil fiind un catalizator ce a unit toate aceste forțe, astfel încât să putem să ieșim cât mai mult în afară.În primul rând, anul acesta suntem un pic mai atipici, ca Accelerator nu vom lua equity în cadrul firmelor și atunci ce surse de finanțare am putea identifica care să fie non-equity? Ne îndreptăm spre granturile europene administrate direct de la Bruxelles. De exemplu, pe programul Horizon 2020 (SME-instrument) care oferă finanțări în 2 etape: în prima faza până la 50.000 de euro, după până la 2.500.000 de euro non-equity. Acest tip de finanțări îi vor ajuta pe acționari să dețină cât mai mult controlul companiei, până ajung la un nivel de dezvoltare care le va permite să negocieze altfel cu potențiali investitori. Deci chiar ne dorim să-i ajutăm, iar specificul acestor granturi pe inovare tocmai acesta e, că sunt dedicate afacerilor pe tehnologie. Deci având această expertiză (am lucrat peste 4 ani în cadrul Comisiei Europene pe evaluarea acestor proiecte de inovare) îi ajutăm în zona asta. Ca mențiune, până acum, din păcate, rezultatele României au fost destul de mici. De anul acesta am zis să trecem pe partea cealaltă, pe partea de consultanță și să mentorăm firmele din România. Ca nivel comparativ cu celelalte țări, ideile din România sunt foarte bune, însă trebuie ajutați cumva să le comercializeze și să le scaleze. Adică dimensiunea europeană și globală, eu cred că aici vom putea să-i ajutăm să ajungă în acele locuri în care până acum nu s-au gândit.Este destul de simplu, există pagina BCR Accelerator unde sunt câteva câmpuri care trebuie completate, pitch-ul de rigoare. Noi vom selecta și îi vom invita la un eveniment, astfel încât să putem discuta mai multe cu ei, să aflăm mai multe de la ei, într-un cadru cât mai relaxat, informal, astfel încât să nu existe presiune asupra lor. Chiar vrem să știm care vor fi cei mai buni, cele mai bune idei și startup-uri astfel încât și ei să fie interesanți pentru noi, dar și noi să fim ok pentru ei. Adică trebuie să fie o chimie din ambele părți și, bineînțeles, ca tool-urile pe care le oferim să fie relevante, mentoringul și toate programele educaționale. Deci totul se face online.Startup-urile pot aplica până pe data de 20 martie. Deja primele companii au aplicat. Sâmbăta trecută a fost organizat primul Fast Track Day și deja am invitat câteva dintre ele în ultima fază (de selection day). Trebuie avut în vedere că pe 23 martie va fi selecția finală, iar Boot Camp-ul va începe pe 25 martie. Deci trebuie să se grăbească. Zic eu că este o oportunitate unică.