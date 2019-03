Isărescu: Ceea ce facem la BNR trece peste înțelegerea administrației ca furnizoare de servicii publice. Anul acesta se fac 9 ani de când politicieni și de dreapta dar și (mai ales) de stânga pun în discuție aurul României

”Ceea ce facem la banca centrală trece peste înțelegerea administrației ca furnizoare de servicii publice. De aici însă și dificultatea de a transmite public, simplu și clar, efectul activității noastre”, a transmis guvernatorul BNR Mugur Isărescu, cu ocazia acordării premiului Funcționarul de demnitate publică al anului acordat de Asociația Romanian Business Leaders . Bunurile publice pe care le furnizăm - o monedă națională credibilă, convertibilă, stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară, supravegherea sistemului bancar sau suportul pentru finanțările externe ale statului - ies în prim-plan doar atunci când nu le ai, când nu funcționează, a mai transmis Isărescu.





Mesajul său a fost citit de către purtătorul de cuvânt al instituției monetare, Dan Suciu, el (mesajul) venind pe fondul unei perioade extrem de tensionate între mediul legislativ și guvernamental pe de o parte și conducerea BNR de cealaltă parte.



”Toate acestea cu adevarăt mari realizări ale Băncii Centrale sunt considerate acum chestiuni implicite, bunuri care vin de la sine”, a mai spus Suciu, citind mesajul lui Mugur Isărescu.





”Trecem printr-o perioadă complicată, nu numai în România, dar și în Europa și în lume. Banca Națională a depășit de mult perioada de construcție instituțională. Maturitatea unei instituții trebuie probată în permanență, cu fiecare ocazie când apar provocări, întrebări, tensiuni. Așadar, acum este o nouă perioadă „numai bună” pentru a proba cu succes ce am construit. BNR nu a putut ajunge acolo unde este fără echipa de profesioniști, mai vechi sau mai noi care, fiecare în parte, a pus umărul la consolidarea instituției. Fără ei, proba maturității prin care trecem nu va putea fi depășită.







Acest premiu îl dedic tuturor angajaților BNR fără de care nu am fi astăzi aici. Ei sunt cei care mă fac să cred că Banca Națională va trece cu succes și de aceste zile și va arăta că este instituția care aduce stabilitate, echilibru și raționalitate în beneficiul României și al mediului de afaceri”, a mai transmis Isărescu.

Reamintim că se fac circa 9 ani de când au apărut primele manifestări publice care puneau în discuție rezerva de aur a României, nu puțini fiind politicienii care voiau fie vânzarea ei pentru a face drumuri, fie mai nou, aducerea în țară a aurului.



În 2010, liberalul (pe atunci) Ioan Ghise a depus un proiect de lege prin care ar fi obligat BNR să finanțeze deficitul bugetar al Statului prin reducerea rezervei valutare a BNR cu câteva miliarde de euro.



În explicațiile date în notă de fundamentare, Ghise este foarte limpede în gândire. Cristalin că Ozana, el zice așa: “Pentru a putea rezolva criza bugetară din acest an, putem lua 2,7 miliarde de euro din rezervă – din cele 35 de miliarde- , lăsăm neschimbate salariile și pensiile și cheltuim cele 2,7 miliarde de euro din rezervă exclusiv pentru bunuri și servicii de care depinde siguranța națională, viața românilor.”



În propunerea de lege, se mai spune că împiedicarea aplicării acestei legi se sancționează cu amendă penală de 100.000 de lei.



Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a ieșit atunci în public pentru prima oară cu un mesaj foarte dur adresat politicienilor, exact pe această temă. Pretextul a fost o conferința legată de rezervele internaționale ale României, despre care unii oameni politici sugerau să fie folosite pentru achitarea pensiilor și salariilor. Guvernatorul BNR le-a explicat că acest lucru nu este legal posibil și că oricum, aurul ar ajunge pentru plata pensiilor pentru un an și atât. “Numai deficitul bugetului de asigurări sociale este de trei miliarde de euro, adică toată rezervă de aur a României. Acest deficit este structural, nu temporar. Dacă nu-l corectezi, va trebui să plătești în fiecare an trei-patru-cinci miliarde euro, pentru că va crește. Rezerva de aur ar ajunge un singur an”, a declarat atunci Isărescu.



De atunci, ignorând independența Băncii Centrale, mai mulți politicieni- de departe cei mai agresivi fiind de la PSD (membri sau ideologi) au sugerat ca BNR să intervină în piață pentru a apăra leul care se deprecia ca urmare a politicilor fiscale riscante ori să aducă în țară aurul depozitat la Londra.



O altă serie de atacuri au fost pornite la adresa sistemului bancar, notorii din acest punct de vedere fiind foștii premieri Grindeanu, Tudose sau chiar președintele partidului de guvernământ, Liviu Dragnea.