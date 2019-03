Dezbatere pe OUG 114 cu doi experți din Finanțe fără mandat și cu lipsa Ministerelor Muncii, Dezvoltării și CNSP. Și reprezentanții PSD recunosc că Ordonanța lăcomiei e proastă

Florin Dănescu (ARB) vrea mai programe precum Prima casă pentru a ajuta economia







Nu mai spun modul de calcul. Ordonanța spune să aplic lunar. Păi câți salariați și câți oameni să ai să închizi luna, să vezi cât e producția marfă, să vezi ce ai făcut du în funcție de producția respectivă, dacă te încadrezi la 80% sau nu. Dacă nu te încadrezi, salariatul pleacă cu bani mai puțini acasă, într-o lună. Este o discriminare atât între societăți cât și între salariați.

Ședința Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, din Camera Deputaților, cu privire la un eventual aviz pe Ordonanța lăcomiei a început cu un deznodământ deja știut. Neoficial, toți invitații știau că se va vota amânarea cu două săptămâni. Înainte de această ședință, a mai fost una la Comisia pentru tehnologia informației, care s-a încheiat la fel.De acest act normativ nu au fost mulțumiți nici unii reprezentanți din Partidul Social Democrat, membri în Comisie. Chiar președintele de ședință Gheorghe Șimon (deputat PSD) a avut câteva remarci negative. Unele instituții au lipsit, precum Ministerul Dezvoltării, Comisia Națională de Strategie și Prognoză și Ministerul Muncii. În ceea ce privește Ministerul Finanțelor, au venit doi experți care nu au putut să vorbească decât strict pe domeniul de activitate pe care îl gestionează: accize și TVA.Prima dată i s-a dat cuvântul lui Marian Cristian Dincă, expert în cadrul Direcției de legislație Cod fiscal și reglementări vamale la Ministerul Finanțelor. Acesta a explicat ce modificări sunt din punct de vedere al accizelor.- Doar atât?- Din punct de vedere al domeniului accizelor, da.A urmat apoi Dan Buzdugan, expert tot de la Ministerul Finanțelor Publice, Direcția legislație Cod fiscal și reglementări vamale, serviciul TVA: OUG 114 pe lângă multe ale modificări are o modificarea Codului Fiscal care vizează prelungirea până la data de 30 iunie 2022 a perioadei de aplicare a mecanismului de taxare inversă.Stați un pic, să ne înțelegem. Deci Ministerul de Finanțe susține această formă a proiectului?Noi vorbim doar din perspectiva Codului fiscal TVA și accize. Noi susținem. Nu avem mandat pentru a vorbi la nivelul întregului minister, evident.Privind taxa pe active bancare susțineți?Nu este cineva de la impozitul pe profit.Păi ce, trebuie să chemăm tot Ministerul de Finanțe ca să ne expună sau să susțină sau să prezinte Ordonanța?Noi am venit la nivel de experți, acesta este mandatul pe care l-am avut și ne-am prezentat în fața dvs. La alt nivel nu suntem capabili să reprezentăm noi. Eram ca ajutor pentru...Nu transmiteți domnului ministru, când ne onorează, cu cel puțin un secretar de stat la Comisie?Îi transmitem!: Prin portar transmiteți sau direct la dânsul în birou? Adică cele două chestiuni le susțineți și restul... deci atâta este bun în această Ordonanță, din punctul de vedere al Ministerului de Finanțe. Restul, nu mai este bun.Experul a continuat spunând că acesta a fost mandatul.Din partea Ministerului Tineretului a fost prezent secretarul de stat Cosmin Butuza. Acesta a solicitat abrogarea unui articol care limitează rentele viagere (pentru sportivii de performanță) la nivelul lunii decembrie 2017. De asemenea, a mai susținut un amendament care a prevăzut modificări în sensul folosirii muncitorilor zilieri, lucru care a fost gândit prost în OUG. Asta pentru că instituția are hoteluri și centre de agrement pentru activitățile desfășurate la bazele sportive.Adică am reușit prin OUG 114 să omorâm și zilierii.A venit rândul lui Florin Dănescu, de la Asociația Română a Băncilor, care a vorbit despre ce efecte negative are taxa pe active.„Este o stare de neliniște permanentă la nivelul industriei bancare pentru că ne apropiem de sfârșitul primului trimestru. Sunt bănci care sunt listate pe bursă și nu pot să depună legal bugete și planuri de afaceri”, a spus Dănescu.El a precizat că efectele vor fi contrare intenției guvernului, respectiv vor duce la scăderea creditării, creșterea costurilor etc.„Datorită efectelor puternice imediate creează o neliniște. Mediul investițional internațional este într-o situație de neliniște cum nu am mai întâlnit. Eu sunt unul din care răspund la întrebări. Nu vorbesc din auzite. Noi încă nu știm să le spunem că suntem parte dintr-un dialog. ARB nu le poate spune ce se întâmplă”, a mai afirmat reprezentantul ARB.Băncile a fost atacate de mai mulți reprezentanți PSD pe parcursul dezbaterilor. Primul a fost chiar Șimon:„Eu nu v-am auzit, în alte dăți, cu o pledoarie, în aceeași măsură atunci când banca nu este un partener corect de afaceri cu o societate comercială. Banii sunt foarte scumpi. (...) Mi-aș dori ca băncile să fie un partener de afaceri. Statul se împrumută la o dobândă de 4,08%. Adică, pe deoparte venim cu această impozitare a lăcomie, dar Guvernul vine să se împrumute la dvs. La o dobândă foarte ridicată”Florin Dănescu a susținut că este nevoie de programe precum Prima Casă pentru a ajuta economia reală.„Ar trebui să apară programe comune, adevărate. Un exemplu a fost Prima casă prin care să faci bancabilă o pătură mai mare din economia reală. În ceea ce privește prețul titlurilor de stat relevă prețul cel mai mic dintr-o economie. Se spune că oricine investește în alt domeniu real ar trebui să se raporteze la prețul îndatorării statului ca fiind cel mai mic preț pentru că are riscul cel mai mic. Asta relevă faptul că altele sunt cauzele pentru care prețurile sunt mari”, a afirmat Dănescu.Două doamne, reprezentante a acestui sector economic, au prezentat problemele care au apărut în practică din cauza acestei Ordonanțe, în principal a prevederilor referitoare la piața construcțiilor, menționând că aceste companii sunt afectate și de alte măsuri, precum cele din energie și gaze.Astfel au menționat faptul că trebuie să dea salariul de 3.000 de lei chiar și femeii de serviciu. Au cerut să se introducă și alte CAEN-uri, precum fabricarea cimentului, varului, ipsosului și a altor produse care se referă al asfalt.„Prevederea cu 80% din cifra de afaceri să fie în domeniul construcțiilor să fie scăzută la 60%. Asta mai ales că au primit de la Inspecția Muncii o hârtie din care reiese că dacă există într-o societate un CAEN aplic[ la toate celelalte CAEN-uri salariul minim de 3.000 lei. Dacă are o societate integrată cu ciment, var, prefabricate, are prefabricatele, care sunt recunoscute, iar celelalte nu sunt recunoscute de OUG. Aplică la toți salariul de 3000”, a spus una dintre doamne.În final, s-a decis amânarea cu două săptămâni a dezbaterii în speranța că, potrivit președintelui de ședință, „însuși Guvernul își dorește o reanaliză pe acest OUG 114 și o modificare printr-o altă OUG pe acest proiect”.