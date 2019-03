Adrian Vasilescu, BNR: Partidul care ar îndrăzni să vândă un gram de aur ar ieşi din istorie

România este bolnavă de mitul aurului, iar partidul care ar îndrăzni să vândă un gram de aur ar ieşi din istorie, a spus miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul BNR, la conferița revistei BIZ, ''Stabilitatea financiară sub umbrela UE''. "Se spun multe minuni în spaţiul public. Chiar se spune că PSD-ul ar vrea să aducă aurul în ţară ca să-l vândă. Asta e o poveste. Chiar dacă ar gândi aşa nişte oameni din PSD, așa ceva nu se poate întâmpla în România. Aşa ceva nu există. Deci, nu asta e problema cu aducerea aurului în ţară. Este doar o încercare de a şicana Banca Naţională. Nimic altceva", a adăugat Vasilescu.El s-a mai referit în discursul său și la lăcomia băncilor. „Foarte multe dezbateri din România pleacă de la ideea că băncile sunt lacome. Aș îndrăzni să spun, este punctul meu de vedere, nu al Băncii Naționale- chiar dacă foarte mulți colegi de la Banca Națională îmi împărășesc ideea-: o bancă poate să fie lacomă atât cât o lasă legea să fie. Nu poate fi mai lacomă de atât”, susține consultantul de strategie al Băncii Naționale.„Una este să discuți despre marjă, care reprezintă diferența între dobânda activă și dobânda pasivă, și altă să spui că costul creditului în România este de cinci ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Oricât am căuta, nu găsim această relație: un cost de cinci ori mai mare. Sigur că și trebuie să o spunem că o bancă este un magazin de bani, dar este un magazin mai sofisticat, mai complex și mai complicat, care, în plus, vinde o marfă unică”, a precizat Adrian Vasilescu.„Discuția aceasta (despre costul creditelor – n.red.) trebuie să fie făcută împreună cu altă discuție, anume că în România avem cea mai mică vânzare de credite din Uniunea Europeană. Dintre 28 de țări, noi avem deverul cel mai mic. Orice magazin de bani din lumea aceasta ar vrea să vândă prin dever, deoarece asta înseamnă clienți mai mulți, bani mai mulți veniți din vânzări. Înseamnă, în același timp, câștiguri mari și profit mare pentru magazinul respectiv. Dumneavoastră (băncile – n.red.) nu puteți să vă lansați în vânzări din dever. Sunteți nevoiți de situația din țară să vă lansați în câștiguri din marje, pe diferențe de preț”, a punctat Vasilescu.Consilierul de strategie al BNR a susținut că, în aceste condiții, analiștii din bănci trebuie să pună față în față aceste două realități.„Unica șansă a unei bănci de a câștiga acum nu este din dever, ci din marjă și totodată, faptul că este magazin unic, că nu se poate după colț, la magazinul din coleț să ia de acolo alți bani - marfa plus marja. Cred că aceasta este o cheie pentru sistemul nostru bancar la această oră, în așa fel încât și deverul să înceapă să fie o realitate pentru România, pentru că nici întreprinderile nu vin la creditul băncii, nici populația nu vine în măsura în care și-ar dori din două motive - pe de o parte, creditul este prea scump și, pe altă parte, adeverința de salariu a celui care vine la creditul băncii nu este întotdeauna de natură să îl facă eligibil”, a subliniat Vasilescu.