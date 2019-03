​​Corporate Report: Facebook l-a făcut miliardar, dar cofondatorul lui WhatsApp insistă că ar trebui să vă ștergeți contul de Facebook

Acton a fost lector invitat la Stanford University Computer Science. Seminarul a fost dedicat impactului social și responsabilităților etice ale companiilor tech, iar Acton a vorbit despre decizia de a vinde WhatsApp lui Facebook pentru 14 miliarde de dolari în 2014. Fostul executiv de la WhatsApp și Facebook și-a susținut decizia, dar și-a exprimat simultan și dezaprobarea cu privire la modelul de afaceri al lui Facebook.





„În cultura din Silicon Valley, oamenii te pot întreba `Ai fi putut să nu vinzi?` Și răspunsul este Nu”, a spus el, explicând că a făcut o „alegere rațională” de a încasa „un vapor cu bani”. „Aveam 50 de angajați și trebuia să mă gândesc la ei și la banii pe care i-ar fi putut face din vânzare. Trebuia să mă gândesc la investitorii noștri și la partea mea minoritară. Nu am avut puterea de a spune nu dacă aș fi dorit”. Acton a spus că a avut o anumită naivitate când a vândut lui Facebook, gândind că el și Koum ar fi putut continua cu ce făceau înainte fără a intra în datele utilizatorilor. Ar fi dorit să taxeze oamenii pentru serviciu, așa cum fusese inițial cazul pentru accesul pe WhatsApp.





„Modelul de afaceri al lui WhatsApp era: vă oferim servicul pentru un dolar pe an. Nu era extraordinar de rentabil, dar dacă aveai un miliard de utilizatori... urma să faci venituri de un miliard pe an. Nu este ceea ce vor Google și Facebook. Ei vor multe miliarde. Dorința de profit capitalist, sau răspunsul pentru Wall Street, stimulează expansiunea invaziei în confidențialitatea datelor și expansiunea multor rezultate negative cu care nu suntem chiar fericiți. Aș dori să văd bariere aici. Aș dori să fie moduri de blocare. Încă nu văd așa ceva, iar asta mă sperie”.





Acum un an, co-fondatorul lui WhatsApp, Brian Acton, a postat un scurt mesaj pe Twitter spunând oamenilor că este momentul să #deletefacebook. Atunci, campania Delete Facebook era un răspuns direct la scandalul Cambridge Analytica. Dar Acton nu și-a schimbat poziția cu privire la cea mai mare rețea socială a lumii. Facebook l-a făcut miliardar, dar el continuă să spună oamenilor „delete Facebook”.El a plecat în final de la Facebook în 2017 după conflicte cu Mark Zuckerberg și Sheryl Sandberg. După părerea lui, Facebook este „puțin cam monocultură”. „Aș fi singurul tip din încăpere care ar întreba `De ce vrem să facem asta?` și toți s-ar uita la mine ca și cum aș fi nebun”. În timp ce majoritatea remarcilor lui au fost despre Facebook, Acton a menționat și numele altor giganți tech, inclusiv Apple și Google, când s-a referit la politicile de conținut generat de utilizatori. „Cred că este imposibil să moderezi conținutul. Ca să fiu brutal de cinstit, rețelele organizate profesionist – rețelele deschise – se căznesc să decidă ce este discurs agresiv și ce nu este discurs agresiv. Apple se străduie să hotărască care e o aplicație bună și care nu e. Google se străduie să aleagă între o website care e bună și care nu e. Aceste companii nu sunt echipate pentru a lua asemenea decizii. Iar noi le dăm putere. Asta e partea rea. Noi le cumpărăm produsele. Noi ne înregistrăm pe website. Delete Facebook, de acord?”Între timp, Facebook e pe cale să se întoarcă spre confidențialitatea utilizatorilor, a anunțat Mark Zuckerberg acum câtva timp. Pare a fi o sarcină dificilă, având în vedere că Facebook încă are nevoie să facă bani din reclamele care rulează pe serviciile sale. Și WhatsApp va recurge la reclame cândva în acest an, după unele știri, dar fără renunțe la criptarea între utilizatori. Și Acton a susținut criptarea în cadrul seminarului, vorbind despre moderarea conținutului. „Este mai valoros să-i aperi pe inocenții lumii decât pe criminali”, a spus el. (Boy Genius Report – bgr.com)