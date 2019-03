VIDEO INTERVIU Acceleratorul BCR-InnovX își propune să ducă antreprenorii români în Silicon Valley. De ce este non-equity și cine se poate înscrie

Articol susţinut de BCR

"De obicei, Acceleratoarele de business oferă toate aceste avantaje și beneficii contra unui procent din capitalul companiei, care poate fi 6, 7, 8%. Noi, BCR, credem că avem o responsabilitate față de comunitatea de business care excede furnizarea serviciilor bancare tradiționale, iar companiile tinere care provin din industrii emergente au cea mai acută nevoie de acces facil la servicii tech de promovare internațională, de acces la finanțare și de cât mai multă consiliere pentru dezvoltarea business-ului", a declarat Gabriel Pralea, Director Executiv Corporate la BCR.Acceleratorul BCR InnovX este un program intensiv de educație pe tot ce înseamnă zona de tehnologie, care îți poate propulsa compania sau ideea de business, comprimând ani de învățare din experiența unor parteneri internaționali de renume în doar câteva luni.Acceleratorul BCR InnovX își propune să facă din România un centru european de afaceri și un hub de inovație antreprenorială în care antreprenorii să aibă ocazia să testeze ceea ce funcționează constant în cadrul business-urilor lor, dar și ceea ce trebuie îmbunătățit.Atât pe parcursul programului oferit de Acceleratorului de Business BCR-InnovX, cât și ulterior absolvirii programului, antreprenorii au acces la o serie de resurse. În primul rând vorbim de o expunere internațională: fie că vorbim de participări la târguri, la expoziții, la evenimente dedicate antreprenorilor, practic, accesul la un network global. Facem acest lucru cu ajutorul partenerilor noștri de la Startup Grind, care reprezintă cea mai mare comunitate online de antreprenori din Silicon Valley, dar și cu ajutorul Mindspace, o rețea globală interactivă de spații și birouri pentru antreprenori. Ei vor avea ocazia să își prezinte ideile tech revoluționare în cadrul unor centre de afaceri, precum Barcelona, Londra sau Silicon Valley. De asemenea, în cadrul Acceleratorului vor avea parte de consiliere gratuită privind accesarea unor fonduri europene nerambursabile, fix pe această zonă de tehnologie. Aici ne sunt alături partenerii de la European Center for Services, Investments and Financing. Ei vor avea ocazia să își testeze produsele și serviciile pe IT cu ajutorul unor instrumente avansate. Facem acest lucru cu ajutorul partenerilor noștri de la UiPath, Google for Startups, Amazon și mulți alții.Ei vor avea acces la o rețea locală și internațională de mentori și nu în ultimul rând, de experți BCR.Pentru noi BCR, o economie puternică vine doar cu investiții importante în infrastructură, în tehnologie, în educație și nu în ultimul rând în calitatea vieții. Acceleratorul reprezintă o parte din răspunsul nostru care adresează tehnologia și educația. BCR InnovX este unul dintre pilonii foarte importanți în strategia noastră de a investi masiv în educație financiară pentru companii, în special pentru startup-uri sau întreprinderi mici care au foarte multă nevoie de expertiză financiară, dar nu numai, pentru a se dezvolta.De asemenea, pentru noi ca organizație este foarte important să fim aproape de inovație, mai ales cea care provine din tehnologie. Mai exact, 51% din ei își doresc o carieră în antreprenoriat, iar românii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani își doresc și par cei mai pregătiți să aibă o carieră în domeniul inovației și tehnologiei. Fie că vorbim de coding, de programare sau de securitate cibernetică, ei par pregătiți să se ducă într-acolo. În ceea ce privește inovația tehnologică, în România sunt foarte puține startup-uri care aleg să se focuseze pe acest lucru. Tocmai de aceea, Acceleratorul BCR InnovX își propune să contribuie la umplerea acestui gol, la a oferi efectiv României și economiei românești acea plasa de siguranță că există resurse, că există ecosisteme.Prin urmare, noi încurajăm antreprenorii cu idei inovatoare să intre și să participe la Acceleratorul BCR InnovX, pentru că acum au cu ce și au cu cine.Sunt trei cohorte. Prima este dedicată startup-urilor care au cifră de afaceri între 100.000 și 1 milion de euro și care se află într-o fază incipientă a dezvoltării lor, având un business ce are potențial de dezvoltare și la nivel local, dar neapărat la nivel global.Cea de-a doua cohortă este cea de scale-up, destinată IMM-urilor mici, cu cifre de afaceri între 1 milion de euro și 2.6 milioane de euro și care au o tehnologie deja validată la nivel local, dar și un potențial foarte mare de dezvoltare și scalare internațională.Cea de-a treia cohortă este cea de grinders, destinată studenților sau antreprenorilor aflați la început de drum, care au deja înregistrată o microîntreprindere, o întreprindere socială, o fundație sau asociație în oricare dintre sectoarele tehnologice. Cifra de afaceri trebuie să fie de până în 100.000 de euro.În această perioadă, acceleratorul BCR-InnovX caută startup-uri care să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: în primul rând să aibă un business înregistrat în România pe zona de tehnologie, să aibă o cifră de afaceri între 100.000 de euro și 1 milion de euro și să aibă un produs pe IT care să poată fi scalat internațional. Prim urmare, mesajul nostru pentru antreprenori este să prindă curaj și să aplice cu încredere pe formularul online care este afișat pe www.bcr.ro/accelerator și pot fi câștigătorii unor burse în acceleratorul nostru BCR-InnovX.Așa că, dragă antreprenor înregistrează-te până în data de 20 martie și haide să schimbăm lumea prin ambiție!