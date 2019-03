Zamfir, scrisoare pentru Isărescu pentru transparentizarea modului de calcul al ROBOR. Suciu, BNR: Domnul senator ni s-a adresat greșit nouă

Pe 21 februarie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a fost audiat, alături de întregul Consiliu de Administraţie al BNR, în Comisiile economică şi buget ale Senatului. Acesta a afirmat, în şedinţa forurilor de specialitate, că a acuza că se fac manipulări pe piaţa interbancară însemnă a acuza şi Trezoreria statului că participă la aceste manipulări. Isărescu a adăugat că nu a ţinut artificial dobânda de politică monetară la 1,75%. De asemenea, el le-a transmis aleşilor că Parlamentul ar putea să intervină prin modificarea legislaţiei.











E clar că pălăria sub care stai matale acolo pe banii noștri e prea mare pentru tine! Ne apropiem de momentul în care vei fi istorie. Una clar deloc plăcută dar la care ne vom referi tot timpul ca să nu se mai repete. Simți și tu asta, nu? Pe când te vei îmbrăca în ROBOR ca să defilezi prin piață, poate strângi și tu niște semnături pentru ALDE?”, se întreabă Păun pe Facebook. Despre scrisoarea transmisă de senatorul ALDE către BNR a scris pe Facebook si profesorul de economie Cristian Păun. ”Când educația economică și financiară îți lipsește, realitatea ți se pare extrem de distorsionată. Vezi conspirații peste tot, vezi înțelegeri peste tot. Vezi dușmani și când faci singur duș în baie.Cam așa este și cu instalatorul nostru și inginer (poate și doctor în final, de ce nu?), expertul în lucruri neconstituționale legate de finanțe și bănci. Omul acesta este clar că se documentează din cărțile de scandal scrise de tot felul de oameni care nu au nicio pregătire economică temeinică (genul Michael Moore ).Astăzi, omul ăsta de nu înțelege o iotă dintr-un contract de credit, scrie o scrisoare către șeful băncii centrale în care se plânge că băncile discută între ele (a se citi negociază) atunci când vor să cumpere una de la alta lichiditate. De pe poziții concurențiale una față de alta (faptul că sunt parte a aceluiași monopol patronat de banca centrală e o discuție separată). Și că, în consecință, prețul negocierii care este ROBOR e influențat de părțile implicate în ”înțelegere”.Păi bine măi omule, ceea ce faci tu aici e ca și cum eu ți-aș scrie ție o scrisoare (în calitate de Președinte al Comisiei Economice din Parlamentul României, o poziție în care te-ai cocoțat având competențe zero pentru asta) și ți-aș spune că toți mâncătorii de mere și toți cei cu livezi se înțeleg între ei când își vând unul altuia mere. Și că să faci tu ceva în acest sens că nu e corect. Oare așa stau lucrurile în economie? Așa pot și eu să spun că, sub oblăduirea matale ca reglementator șef în economie, se întâmplă tot felul de înțelegeri private în piață. Și că tu ești de vină pentru prețul care ÎNTOTDEAUNA mie (cumpărător) mi se va părea mare și altora (vânzătorii) prea mic.E clar că pălăria sub care stai matale acolo pe banii noștri e prea mare pentru tine! Ne apropiem de momentul în care vei fi istorie. Una clar deloc plăcută dar la care ne vom referi tot timpul ca să nu se mai repete. Simți și tu asta, nu? Pe când te vei îmbrăca în ROBOR ca să defilezi prin piață, poate strângi și tu niște semnături pentru ALDE?”, se întreabă Păun pe Facebook.





​Comisia economică din Senat a trimis o scrisoare guvernatorului BNR, prin care solicită transparentizarea modului de calcul sau decuplarea indicelui ROBOR de la calculul ratelor, a anunțat, joi, Daniel Zamfir, citat de Mediafax. ”Domnul senator ni s-a adresat greșit nouă, întrucât nu avem initiativă legislativă. În niciun caz ROBOR la 3 luni nu e calculat greșit. El e calculat corect folosindu-se metodologia transparentă a cotațiilor ferme. Nu recomandăm înlocuirea cu un alt referențial, întrucât media tranzacțiilor efectuate ar putea fi mai mare decât ROBOR. Dealtfel, explicațiile au fost date de dl. Guvernator membrilor Comisiei Economice”, a explicat pentru HotNews.ro Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.„Comisia a decis să trimită două scrisori, una ministrului de Finanțe și alta Guvernatorului BNR, prin care să le ceară două lucruri și anume întru-cât scopul inițial pentru care ROBOR-ul a fost introdus în formula de calcul a ratelor dobânzilor a creditelor în lei prin ordonanța numărul 50 din 9 iunie 2010, privind contractele de credite pentru consumatori a fost deturnat, solicităm transparentizarea completă a modului de calcul astfel încât să se elimine orice suspiciune de manipulare sau de înțelegere de tip cartel, fie decuplarea indicelui ROBOR de la formula de calcul a ratelor și înlocuirea acestora prin preluarea bunurilor practicelor europene, un indice care să reflecte media tranzacțiilor reale din piață și nu media cotațiilor”, a anunțat, joi, președintele Comisiei economice, Daniel Zamfir.El a mai spus că membrii comisiei au ajuns, într-o majoritate ”covârșitoare”, la concluzia într-o majoritate covârșitoare la faptul că ROBOR-ul, indicele la care se calculează astăzi ratele românilor cu credite în lei, nu are nici o legătură cu realitatea.”ROBOR-ul s-a constat că nu este in nici un caz media tranzacțiilor care se realizează pe piață, este pur și simplu un indice care rezultă din niște aranjamente între băncile comerciale sub oblăduirea BNR”, a mai spus Zamfir.Președintele Comisiei economice susține că Guvernul și guvernatorul BNR ar trebui să ia măsuri cu privire la transparentizarea formulei de calcul și, în urma concluziei, să revină asupra contractelor încheiate, dacă indicele nu reflectă realitatea.„Evident dacă ROBORUL nu reflectă realitatea și așa cum am văzut el este rodul unor înțelegeri, altele decât ce ar trebui să fie și anume rodul tranzacțiilor ROBORUL fiind unul fictiv ratele românilor sunt influențate, vom vedea care este până la urmă influența directă dar ceea ce este un lucru cert este că va trebui să se renunțe la calcularea ratelor românilor în funcție de acest indice sau să se treacă la această formulă, spuneam, transparentă așa cum este practicată și în alte țări europene pentru că de foarte multă vreme iată ratele sunt calculate în raport cu acest indice care nu reflectă realitatea. Categoric că atunci când se constată că indicele nu reflectă realitatea va trebui intervenit asupra contractelor, nu eu sunt în măsură și nu noi Comisia Economică suntem în măsură să dăm soluții. Noi vă informăm asupra concluziilor după audierile de la Comisia Economică, BNR și guvernul României sunt obligați să ia măsuri ca lucrul acesta să se rezolve cât mai repede”, a adăugat Zamfir.El a susținut, de asemenea, că ratele românilor nu au fost calculate corect în ultimii ani.„Lucrul acesta este cert, ratele românilor nu au fost calculate în mod corect ca atare este absolut necesar să aibă, să se ia măsură urgentă. De asemenea felul în care se vor găsi și măsuri reparatorii în legătură cu acest aspect este tot de datoria guvernului României și BNR”, a conchis Daniel Zamfir.Senatorul ALDE a anunțat că audierile Comisiei economice în cadrul anchetei desfășurate cu privire la eventuala manipulare ROBOR vor continua.„Categoric vom continua audierile, noi avem un termen de 60 de zile în care să prezentăm raportul final, mai avem de audiat două persoane importante, sper să înțeleagă în ceasul al doisprezecelea că au obligația să vină, este vorba de directul direcției din BNR, domnul Nicolae Cinteză, căruia nu i se permite să vină la audierile Comisiei Economice. De asemenea l-am reinvitat și pe liderul grupului senatorilor PNL, care în acel moment era trezorierul unei bănci și care era unul dintre actorii principali în această operațiune de manipulare a ROBORULUI. Așteptăm ca săptămâna viitoare ca cei doi să răspundă invitațiilor noastre, după care îl vom mai invita pentru concluzii pe președintele Consiliului Concurenței și vom trage concluziile la final”, a mai spus Daniel Zamfir.Audierile în Comisia economică a Senatului vin în contextul unor documente prezentate de Daniel Zamfir, pe 20 ianuarie, cu date despre ROBOR şi cu declaraţii contradictorii ale guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Senatorul ALDE a vorbit despre un raport al unei investigaţii a Consiliului Concurenței începute în 2008 şi încheiate în 2011, însă care nu a fost finalizat cu nicio rezoluţie. EL a cerut Băncii Naţionale să oprescă acest mecanism artificial de calculare a ROBOR.