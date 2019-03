​Corporate Report: Ascensiunea lui SpaceX și viitorul visului marțian al lui Elon Musk; Apple investește o groază de bani pentru a o concura pe Netflix

Ascensiunea lui SpaceX și viitorul visului marțian al lui Elon Musk

În mai puțin de două decenii, SpaceX a evoluat de la un vis al lui Elon Musk de a construi sere pe Marte la a fi principalul vector de lansare a rachetelor americane. În primii săi ani, SpaceX s-a clătinat la marginea dispariției, după cum a recunoscut și Musk. După trei încercări nereușite de a ajunge pe orbită, echipa a fost ajutată să construiască o a patra rachetă și SpaceX a făcut istorie cu Falcon 1.





În timp ce Musk era cu viziunea, compania nu a avut succes peste noapte. Angajați și alți oameni importanți, ca actuala președinte și COO Gwynne Shotwell și investitori ca membrii lui Founders Fund, au contribuit la consolidarea lui SpaceX în afacerea care este acum. A câștigat miliarde de dolari în contracte de lansări pentru NASA și Air Force. De asemenea, efectuează transporturi plătite pentru companii private.









Apple investește o groază de bani pentru a o concura pe Netflix.





Apple vine la Hollywood.

Pe 25 martie, o delegație de producători, șefi de studiouri și mari actori vor intra în amfiteatrul subteran Steve Jobs cu 1.000 d elocuri din Cupertino, California, pentru una din reprezentațiile Apple în careTim Cook va comanda pe scenă în fața unor spectatori loiali. De data aceasta, subiectul nu va mai fi următorul dispozitiv „must-have”. Cum vânzările de iPhone dau semne de oboseală, evenimentul intenționează să atragă atenția asupra pariului de multe miliarde de dolari al companiei cu divertismentul, o inițiativă care o va pune pe Apple în concurență directă cu Netflix, HBO și Amazon.





Apple n-a avut nevoie de staruri înainte, dar are acum. Cu toate că a fost prima firmă americană listată public evaluată la peste un trilion de dolari, recentele raportări arată profituri modeste și venituri în scădere. Așa că noul plan nu mai este cel de a vinde dispozitive, ci de a le încărca cu conținut. Aceasta a dus compania la Hollywood, unde obiceiurile locale pot intra în conflict cu cele din Silicon Valley.







Apple este o nou-venită în streaming. Netflix, Amazon și Hulu oferă programe originale de mai mulți ani și sunt prezențe formidabile la premiile Emmy. În 2018 au fost peste 500 de astfel de filme de televiziune disponibile în SUA, cu Netflix cheltuind opt miliarde de dolari pentru conținut original. Amazon, Walt Disney Company și Warner Media și-au mărit bugetele pentru programe ca să țină pasul.







Apple a decis să pună mai mult accent pe servicii – gândiți-vă la Apple Music și Apple Pay – pentru a-și mări veniturile. Strategia include o expansiune a Apple News, despre care se va vorbi la eveniment, precum și serviciul de streaming ticsit cu staruri. După cum a informat Bloomberg, Apple a negociat cu HBO, Starz și Showtime pentru a-și umple ecranele, dar în centru vor fi programele originale.







Evenimentul de la Apple Park din Cupertino este menit să atragă atenția – pentru fanii iPhone și oricine de la Hollywood – asupra programelor deja lansate. Cinci seriale au terminat filmările. În jur de șase sunt pe cale să înceapă producția, după cum au spus persoane informate care n-au fost autorizate să vorbească public. Iar numărul producțiilor originale se așteaptă să crească în 2020.





Astăzi, SpaceX valorează 30 de miliarde de dolari și are 6.000 de angajați în toată țara. Compania face lansări rapide, având comenzi numeroase pentru rachetele Falcon 9 și Falcon Heavy. Dar este în fața celei mai însemnate provocări din 2019: lansarea de astronauți pentru NASA. Iar pentru ca obiectivul pe termen lung al lui Musk să fie îndeplinit, SpaceX trebuie să fie capabilă să lanseze cu regularitate și în siguranță astronauți în spațiu. (CNBC)

Data lansării serviciului se apropie, peste o duzină de spectacole urmând să înceapă înainte de sfârșitul anului. La prezentarea de săptămâna viitoare, se așteaptă ca Apple să dezvăluie detalii despre ce a lucrat cu staruri de pe ambele părți ale camerei de filmare, ca Reese Whiterspoon, Jennifer Aniston, Brie Larson, Jason Momoa, Olivia Spencer, J.J. Abrams, M.Night Shymalan și Steven Spielberg. Logo-ul „It's show time" figurează vizibil pe invitații. Pentru mulți dintre artiști, este prima vizită la Cupertino, sediul corporatist al noilor lor patroni.

Prin acestea, Apple se va transforma dintr-un gigant tech într-o întreprindere mai generală, cu ofertă de divertisment original de dimensiune capabilă s-o introducă în aceeași ligă cu Showtime, Hulu sau FX. Echipa de specialitate este amplasată la Culver City, California, un centru istoric al producției de filme. Este condusă de doi foști executivi de la Sony Television, Jamie Erlicht și Zack van Amburg, sub supravegherea vicepreședintelui senior pentru servicii de internet și software Eddy Cue. El i-a angajat pe veteranii de la Sony în 2017, după ce Apple și-a rulat primul serial original numit „Planet of Apps", care a fost un eșec. Se pusese deoparte peste un miliard de dolari pentru programe, dar echipa a trecut deja mult peste acest nivel.

Chiar dacă Apple vine târziu în streaming, reprezentația sa vine cu două săptămâni și jumătate înainte ca Disney să prezinte elemente ale platformei sale similare și cu multe luni înainte ca Warner Media să vorbească despre propria versiune. (New York Times)