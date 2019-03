Consilier de stat în Guvern: Trebuie să punem piciorul în prag! De asta au apărut anumite acte normative care au creat tensiune între mediul de afaceri și Guvern. Trebuie să fim cât mai deschiși propunerilor mediului de business

”România trebuie respectată și trebuie să înceapă să fie percepută cu totul altfel de către mulți dintre cei interesați a investi în România sau de a face profit aici. Și pentru că trebuie să avem grijă de acest statut al nostru, normal că până la urmă trebuie să punem piciorul în prag! Acesta a fost rațiunea pentru care au apărut anumite acte normative care au declanșat o tensiune și un conflict între mediul de afaceri și Guvern. În momentul de față sunt discuții în continuare. Pentru că este nevoie de dialog. Categoric, trebuie să fim cât mai deschiși propunerilor venite din mediul de afaceri”, a spus vineri Ramona Bruynseels, consilier de stat responsabil cu mediul de afaceri.



Ce a mai spus vineri Ramona Bruynseels:

În ciuda tuturor speculațiilor, aparentelor neînțelegeri, tensiuni, Guvernul României își face datoria. Guvernul României este bine intenționat.



Suntem mânați de buna intenție de a dezvolta România.



Știu că primul lucru care probabil vă va veni în minte este ok, atunci de ce apar diverse disensiuni, declarații care ne confuzează pe toți?

La baza tuturor actelor normative pe care le lansăm stau intenții bune. Vă asigur de acest lucru cu mâna pe inimă!



Dacă apar derapaje, sigur că acestea trebuie corectate. România trebuie respectată și trebuie să înceapă să fie percepută cu totul altfel de către mulți dintre cei interesați a investi în România sau de a face profit în România. Și pentru că trebuie să avem grijă de acest statul al nostru, normal că până la urmă trebuie să punem piciorul în prag. Acesta a fost rațiunea pentru care au apărut anumite acte normative care au declanșat o tensiune și un conflict între mediul de afaceri și Guvern. În momentul de față sunt discuții în continuare.



Chiar astăzi dl ministru Teodorovici va anunța care e soluția pentru taxa pe lăcomie și pentru Pilonul II. Vor mai rămâne teme în dezbatere și săptămâna viitoare, dar vom veni cu soluții care vor fi în avantajul tuturor.

Pentru că este nevoie de dialog, categoric trebuie să fim cât mai deschiși propunerilor venite din mediul de afaceri. Și dialogul cu BNR adecurs foarte bine, iar acum se încearcă găsirea soluției cele mai potrivit.

Cine este Ramona Bruynseels:

Ramona Ioana Bruynseels a fost adusă inițial în Guvern de Mihai Tudose pe funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Pe 13 noiembrie 2017, aceasta a fost numită secretar de stat în cadrul SGG.



Este căsătorită cu Dominic Bruynseels, președinte executiv al First Bank(fostă Piraeus Bank) și BCR. A fost director executiv pentru programul Repatriot.



Este o persoană foarte activă pe Facebook, cu multe mesaje patriotice și religioase. "#România, Grădina Maicii Domnului. Pentru mine este înălțător și încurajator să știu că sunt născută și trăiesc într-un loc numit astfel", este unul dintre mesaje. "(...)patriotismul ar trebui transmis tuturor copiilor dupa parerea mea, pt ca asta le va da radacini si o identitate", este un alt exemplu de mesaj. Într-una dintre postări se declară de acord cu ceea ce a spus Maria Grapini în Parlamentul European, în noiembrie, când a fost votată rezoluția împotriva României. Printre altele, Grapini acuza atunci că "s-a creat o țară a procurorilor". Într-un alt mesaj, Ramona Ioana Bruynseels a promovat poezia "Avem o țară" a poetului legionar Radu Gyr.



A fost susținătoare a referendumului pentru familie, iar când acesta a eșuat, s-a arătat supărată pe "cei care in mod deliberat au ales sa boicoteze vezi Doamne “ca sa i-o plateasca lui Dragnea”. "L-am ales pe Dragnea ca scuză pentru tot ce nu facem noi bine. Dacă mâine Dragnea face lucruri bune pentru #România, oare suntem în stare să le vedem? Sau vom fi orbiți de ură și de dorința de a continua să dăm vina pe altul? Am ajuns să mă întreb: dacă nu ar fi Dragnea ce ne-am face, pe cine am mai da vina?!?", mai spunea atunci Ramona Ioana Bruynseels.