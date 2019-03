Prostituție, marijuana și Teodorovici. Business-uri noi și mai mulți bani la buget. Problema: costuri sociale

​​“Tânără, blondă cu forme și cu simțul umorului, 22 de ani, te invit în locația mea pentru a petrece clipe de neuitat. Pot veni și la hotel. Sunt dornică să-ți ofer cele mai memorabile clipe. Poze 100% reale. Detalii la telefon. Preț: 300 lei”. Așa sună, în general, un anunț de pe un site de anunțuri. Sunt atașate și câteva poze sugestive, cu tânăra domnișoară, topless, în care își arcuiește spatele pentru a scoate fundul în evidență, iar fața îi este blurată. Astfel de anunțuri sunt ascunse prin diferite site-uri, unele în zona de servicii de masaj.





Foarte pe scurt:

Prostitutia a contribuit, în mod oficial, cu 282 milioane lei la PIB, anul trecut, iar drogurile cu 1,22 miliarde lei

Posibil ca în realitate sumele să fie de trei ori mai mari



Teodorovici a anunțat că dorește legalizarea prostituției, anul trecut, iar recent s-a referit la canabisul în scop medical

Prescrierea de către medici și decontarea produselor pe bază de canabis sunt imposibile în acest moment



Potrivit legii, suplimentele alimentare nu pot fi prescrise pe rețetă de la medic și nu pot fi decontate

Afacerea de creștere a canabisului într-o cameră de apartament aduce un profit de peste 40.000 dolari, conform site-urilor de specialitate



Legalizarea ar aduce bani la buget











Acum prostituția este în afara legii dar ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici o vrea legalizată. A făcut astfel de afirmații anul trecut. La fel și cu marijuana. În acest caz, el dorește doar în scop medical, dar e posibil ca tinerii, în principal, să se încoloneze în fața ușilor medicilor pentru „tratamente”. Astfel, nu vor beneficia doar cei bolnavi de cancer.„Trebuie să vedem ce facem de aici înainte, pentru creşterea reală a turismului. Trebuie să vedem cum au făcut alte ţări. Nu vreau să dau exemplu, că se umple de ştiri... nu ştiu, Olanda, ca să fiu mai aproape de subiect", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, anul trecut, la un interviu acordat DCNews.Fără îndoială, legalizarea prostituției și a „ierbii” ar aduce mai mulți bani la buget și ar crește economia. Din punct de vedere al Produsului Intern Brut, aceste activități ilegale au contribuit cu 2,8 miliarde lei, anul trecut, în creștere cu aproape 9%, comparativ cu 2017. Din această sumă, prostituția a însumat 282 milioane lei, iar drogurile – 1,22 miliarde lei. Restul reprezintă contrabanda cu țigări și alcool. Acestea sunt niște calcule realizate pe estimări de ponderi ale INS pe baza unor informații de la poliție. Așadar, este plauzibil ca partea ascunsă a iceberg-ului să fie de trei ori mai mare.Anunțuri, ca cel prezentat la începutul articolului, sunt multe pe internet. De fapt, internetul este viitorul, așa că domnișoarele își caută clienții prin intermediul tehnologiei, ceea ce e puțin mai greu de urmărit de poliție.Dacă ministrul va decide, în cele din urmă, să legalizeze această practică, considerată imorală, resursele la buget ar putea crește. Este greu de estimat cu cât pentru că nu știm câte domnișoare vor alege să facă PFA, firme sau chiar să se angajeze. Probabil unele hoteluri se vor transforma în „zone ale plăcerilor” în care domnișoarele care își vând trupurile sunt angajate legal. Bineînțeles, este posibil ca prețul pe piața acestor servicii să crească. Dacă domnișoara de mai sus cerea 300 lei, este posibil ca prețul să urce chiar la 423 lei, având în vedere taxarea muncii. Va fi totuși concurența care va menține prețul mai jos.Pentru a se menține prețuri mici, vor apărea aplicații precum cele de ride sharing, doar că vor fi detaliate, cu poze și tipuri de servicii. Plata se va face automat în cont, și este foarte posibil să fie acordate ratinguri. Clienții vor fi în principal turiști străini. Astfel, România va fi o țară a turismului sexual.Românii sunt împărțiți în două categorii când vine vorba de prostituție. Unii cred că ar trebui să fie legalizată, pentru că fiecare are dreptul să facă ce vrea cu propriul corp, că nu e democratic să o menții în ilegalitate și poate ar mai scădea traficul de persoane. Există și cealaltă categorie de persoane care consideră că este o practică imorală care îndepărtează de divinitate.România ar putea legaliza consumul de canabis, dar în scop medicinal. Anunțul a fost făcut recent de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, precizând că la Ministerul Sănătății există o comisie care analizează acest lucru.„Am discutat și eu cu ministrul Sorina Pintea și am aflat și eu că o astfel de comisie se întrunește la Ministerul Sănătății pentru a se analiza și a se argumenta legalizarea utilizării canabisului în scopuri medicinale, pentru cei diagnosticați, în special în zonă de cancer, în fază terminală se ia în calcul legalizarea pentru a se utiliza. Medical este un argument care justifică o astfel de procedură de legalizare”, a spus Teodorovici.Ministrul Finanțelor a precizat că „e deja o practică europeană și justificarea o are, fiind în fază terminală pacienții, probabil că e o cale de a diminua din suferință”.Probabil e o idee bună, care poate va ajuta pe cei care au nevoie. Trebuie luat în considerare și un alt aspect.Chiar dacă se va acorda, legal, doar pacienților cu cancer, vor fi multe persoane care vor profita de pe urma acestora, rugând pacientul să ia mai mult, iar apoi să-i plătească pentru cantitatea dorită. Se vor găsi portițe de păcălire a sistemului.Foarte dorită de către medici și pacienți, măsura ar presupune modificarea din temelii a legislației ce reglementează aprobarea și decontarea medicamentelor în România, lucru puțin probabil pentru un singur produs. Faptul în sine că anunțul a venit dinspre Eugen Teodorovici, nu despre Ministerul Sănătății, este unul bizar. Cheia problemei este că produsele pe bază de canabis sunt omologate în toată lumea nu ca medicamente, ci doar ca suplimente alimentare, și se găsesc deja pe piața din România în această formă - suplimente alimentare. Prescrierea lor de către medici și decontarea lor sunt imposibile în acest moment: potrivit legii, suplimentele alimentare nu pot fi prescrise pe rețetă de la medic și nu pot fi decontate. Nu este clar nici dacă Eugen Teodorovici a înțeles ce a anunțat.Auzeam anul trecut într-un parc din centrul Bucureștiului doi tineri, păreau de circa 20 de ani, care discutau despre prețul „ierbii”. Am înțeles, din discuția lor, că ar fi în jur de 50-60 lei. Unul întreabă: „De ce e, mă, așa de scumpă?”. Îi răspunde: „E de calitate, să știi”. Pare că prețul acestui produs se menține la același nivel, nefiind afectat de inflație. În urmă cu mai mulți ani auzeam pe plajă, la mare, de aceeași sumă.Din punct de vedere al industriei, cultivatorii vor face foarte mulți bani, având în vedere cererea. Se crește repede și costurile sunt mici. Dacă se va și subvenționa de către stat pentru că este vorba de medicină, atunci aceasta va deveni o afacere sigură și ușor de dezvoltat. Sute de lei vor putea fi făcute pe o singură plantă. Site-urile de specialitate vorbesc despre un profit de circa 30.000 - 100.000 de dolari pe an într-un spațiu precum o cameră de apartament și cu o investiție de 2000-3000 de dolari. În 80-90 de zile apare prima recoltă.Taxată cum trebuie, activitatea poate aduce bani la buget. Statul câștigă, dacă produsul va fi liber pe piață. Într-o cafea din Amsterdam, de exemplu, costul unui gram de „iarbă” poate ajunge la 24 de euro. Prețurile pornesc de pe la 5 euro, în funcție de „tărie”. Se vând și ca joint sau chiar felii de tort cu „iarbă”. O felie de tort cu un gram de iarbă: 6,5 euro.Cofetăriile vor avea produse noi, la fel ca restaurantele și cafenelele.Considerând că vor intra în țară mai mulți turiști, va ajuta la balanța contului curent. De exemplu, anul trecut au înnoptat în țară circa 2,8 milioane de turiști străini, conform datelor INS, care au cheltuit peste 6,6 miliarde lei. Turiștii străini merg de obicei în hoteluri de peste 3 stele. Probabil într-un timp foarte scurt s-ar dubla numărul acestora, iar banii cheltuiți vor fi mult mai mulți. Dacă acum principalul motiv al sejurului petrecut de turiştii nerezidenţi în România este reprezentat afaceri, participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii, posibil ca vacanța să se transforme în prima opțiune.În funcție de cantitatea și metoda de consum, marijuana poate produce euforie, relaxare, iar unele persoane au raportat percepții senzoriale, sunetele par mai puternice și culorile mai vii. Au mai fost cazuri de persoane care au avut senzația de anxietate, paranoia, halucinații, lipsă de concentrare, scădere abilităților care au de-a face cu coordonarea.Dacă, de exemplu, aceste persoane conduc sub influența unora dintre aceste efecte, e foarte posibil să cauzeze accidente rutiere.Deschiderea acestei porți, drogurilor, va lăsa să intre în casă probleme noi la care vor trebui găsite soluții rapide și de protecție a celorlalți. Adică a celor care vor fi afectați de consumatori. Deși în teorie pare a fi o decizie bună, în practică se poate dovedi contrariul. E ca și cum lași în casă un presupus instalator să repare o țeavă, el distruge toată instalația, iar pentru asta îl mai și plătești. Trebuie să-l verifici înainte. Cu alte cuvinte, este nevoie de o dezbatere amplă.