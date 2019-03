Financial report. Prima pagină a presei străine: La prânz cu Wolfgang Schäuble. Trump nu a conspirat cu Rusia. Ce au semnat de fapt Italia și China. Angajații Deutsche Bank și Commerzbank își caută de muncă

Financial Times: Trump nu a conspirat cu Rusia în campania electorală din 2016





Într-o scrisoare adresată Congresului, după încheierea unei investigații care a durat 22 de luni procurorul general al SUA, William Barr, a confirmat că dl Mueller "nu a găsit pe nimeni din cadrul echipei de campanie a d-lui Trump sau pe altcineva asociat cu echipa care să fi conspirat sau coordonat cu Rusia pentru a influența alegerile prezidențiale din 2016 ale Statelor Unite ".





Rezultatul mult așteptat al investigației Mueller - care a implicat 19 avocați, 40 de anchetatori și a emis 2800 de citații - a marcat o mare victorie pentru dl Trump, care a criticat în mod repetat ancheta pe care a calificat-o o "vânătoare de vrăjitoare"orchestrată de democrați.

„Nicio colaborare. Nicio obstrucționare. Exonerare completă și totală. Mențineți Statele Unite extraordinare!”, a declarat președintele american prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, la puțin timp după publicarea raportului. Rudy Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, a declarat că raportul procurorului special Robert Mueller a fost „mai bun decât se aștepta”, menționând că urmează să ofere concluzii mai detaliate. Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, Sarah Sanders, a transmis, de asemenea, că rezultatele anchetei privind ingerințele ruse în campania prezidențială din 2016 reprezintă „o exonerare completă și totală a președintelui Statelor Unite”. Ulterior, președintele american a oferit mai multe declarații pe acest subiect, prin care a criticat dur ancheta efectuată de Robert Mueller. „Nu a existat colaborare cu Rusia. Nu a fost nici obstrucționare (a justiției, n.red.). Și a fost o exonerare completă și totală. Așadar, exonerare completă, nicio obstrucționare, vă mulțumesc”, a declarat Donald Trump. „Este păcat că țara noastră a fost nevoită să treacă prin acest lucru. Sincer, este păcat că președintele vostru a fost nevoit să treacă prin așa ceva- totul a început înainte să fiu ales. A fost ilegal. A fost o încercare ilegală de a mă da jos din funcție”, a adăugat președintele american. Deși raportul i-a oferit ajutor de imagine domnului Trump, mulți experți juridici nu spun că nu7 era de așteptat ca domnul Mueller să aducă acuzații, deoarece normele interne ale departamentului de justiție interzic inculparea unui președinte. Deși raportul i-a oferit ajutor de imagine domnului Trump, mulți experți juridici nu spun că nu7 era de așteptat ca domnul Mueller să aducă acuzații, deoarece normele interne ale departamentului de justiție interzic inculparea unui președinte.





Republicanii au salutat concluziile raportului Mueller: "O zi mare pentru președintele Trump. . . norii care îi întunecau comportamentul din campanie au fost înlăturați ", a declarat Lindsey Graham, șeful republican al Comitetului Juridic din Senat.





Dl Mueller a fost numit în funcție în mai 2017, la scurt timp după ce domnul Trump l-a concediat pe James Comey din funcția de director al FBI. El a preluat o investigație existentă deja în acel moment privind eforturile Rusiei de a influența alegerile din 2016, inclusiv o posibilă înțelegere cu membrii campaniei dlui Trump.



Unii democrați s-au întrebat duminică cum ar putea fi neutru dl Barr, având în vedere că a fost numit de dl Trump. Nancy Pelosi și Chuck Schumer, liderii celor două camere, au spus că scrisoarea dlui Barr "ridică mai multe semne de întrebare” și au adăugat că Barr nu este un observator neutru și nici nu e în măsură să facă aprecieri obiective privind raportul ".



Potrivit unui recent sondaj Fox News, patru din cinci americani consideră că raportul ar trebui să fie făcut public. Același sondaj a constatat, de asemenea, că 45% dintre americani au încredere în procurorul special mai mult decât au încredere în președinte, în timp ce 44% consideră că campania dlui Trump a avut legături cu Moscova.











La prânz cu Wolfgang Schäuble. Cauza principală a creșterii populismului constă în imigrația în masă și incertitudinile pe care aceasta le-a dezlănțuit





"Uite și tu unde stăm!", spune Wolfgang Schäuble, arâtând cu mâna spre panorama Berlinului care se întindea sub noi. Suntem în Käfer, un restaurant de pe acoperișul Reichstag-ului. Iar panorama este într-adevăr uimitoare: Catedrala din Berlin și Turnul TV, ambele fiind odată în Berlinul de Est comunist. Azi sunt repere ale unui oraș unic, nedivizat. "Fără integrarea europeană, fără această poveste incredibilă, nu am fi putut discuta despre așa ceva", spune Schäuble.

În calitate de ministru al finanțelor din 2009 până în 2017, Schäuble a fost în centrul eforturilor de salvare a zonei euro dintr-o perioadă de turbulențe fără precedent. În Germania, numele lui mai este asociat și cu negocierile tratatului din 1990 care unifica Germania de Est și de Vest și cu campania reușită pentru ca capitala să se mute din Bonn la Berlin.







Pentru un om care a făcut atât de multe pentru a pune Berlinul pe harta istorică a lumii, este greu să ne imaginăm un loc de prânz mai potrivit. Cu bucătăria open space Käfer are o estetică rece și funcțională, tipică acestui oraș. Pe perete atârnă o schiță semnată de artiștii Christo și Jeanne-Claude.

Restaurantul are un alt mare avantaj: este ușor să ajungi la biroul lui Schäuble. Acum, în vârstă de 76 de ani, el are mișcările limitate de scaunul cu rotile în care stă de la atentatul din 1990, când s-a încercatr asasinarea lui.







Pe măsură ce ne ocupăm locurile, vorbim despre visul vechi al lui Schäuble - ca reunificarea Germaniei să fie un predictor al unității europene, un pas pe calea spre Statele Unite ale Europei. Acest lucru pare a fi acum fără mari speranțe, din cauza Brexit, vestewlor galbene,a ligii și Mișcării Cinci stele din Italia....





Unii îl învinovățesc pe Schäuble și pentru asta. El a fost, la urma urmei, arhitectul austerității, omul care a provocat nenumărate dificultăți pentru milioane de oameni. A devenit o figură urâtă, mai ales în Grecia. Afișele din Atena, în 2015, l-au prezentat purtând o mustață a la Hitler sub cuvintele: "Căutat - pentru provocarea sărăciei în masă!”





Schäuble respinge criticile potrivit cărora austeritatea a determinat creșterea populismului. "Cheltuielile mai mari nu duc la satisfacții mai mari” spune el. Cauza principală a creșterii populismului constă în imigrația în masă și incertitudinile pe care aceasta le-a dezlănțuit. "Ce țară europeană nu are această problemă?", Întreabă el. - Chiar și Suedia trece prin asta!"







Austeritatea a împărțit UE și a dat naștere unui adevărat curent anti- Schäuble. Îl întreb cum se simte acum. "Ei bine, sunt trist, pentru că am avut de jucat un rol în toate astea", spune el. "Și mă gândesc cum am fi putut face altfel".





Schäuble trece la criza din zona euro. Greseala inițială a fost încercarea de a crea o monedă comună fără a avea o "politică economică comună, fără a consolida piața forței de muncă europene pentru toate statele membre ale zonei euro. Părinții monedei euro au decis că, dacă ar aștepta o uniune politică, vor aștepta la infinit”, spune el.





Cu toate acestea, perspectivele unei uniuni politice sunt acum și mai proaste decât au fost acum câțiva ani. "Construcția UE s-a dovedit a fi discutabilă", spune el. "Ar fi trebuit să facem pași mai mari spre integrare", spune el.







Grecia a fost o problemă deosebit de spinoasă. Nu ar fi trebuit să fi fost admisă în primul rând la clubul euro, spune Schäuble. Dar, când criza datoriilor a explodat pentru prima oară, ar fi trebuit să fie suspendată zece ani din zona euro - o idee pe care am discutat-o prima dată cu Giorgos Papakonstantinou, omologul său grec între 2009 și 2011. "I-am spus că trebuie să vă devalorizați moneda, că nu sunteți competitivi ", spune el. Reformele necesare pentru a repara economia vor fi "greu de realizat într-o democrație". "De aceea trebuie să părăsiți euro pentru o anumită perioadă. Dar toată lumea a spus că nici vorbă de așa ceva.







Dar ideea nu a dispărut cu totul. Schäuble a impus un "Grexit" temporar în 2015, în timpul unei alte runde a crizei datoriilor. Dar Merkel și ceilalți șefi de guvern din UE au venit cu ideea.







Îl întreb pe Schäuble dacă este adevărat că el a condus odată o luptă împotriva lui Merkel și a pierdut, știute fiind adversitățile dintre cei doi. "Nu m-am dus niciodată la război împotriva dnei Merkel", spune el.







Schäuble sa născut în 1942 în Freiburg, sud-vestul Germaniei, și a crescut la o aruncătură de băț de Strasbourg. Primul său contact cu politica a fost la 11 ani, când l-a ajutat pe fratele său mai mare să lipească afișe cu CDU în capania electorală. S-a alăturat partidului la vârsta de 23 de ani, iar în 1972, la un an după ce și-a obținut doctoratul în drept, a fost ales în Bundestag. A fost un apropiat al lui Helmut Kohl, fost cancelar, devenind șeful de personal al acestuia și apoi ministru de interne.







În 1990 a avut loc reunificarea Germaniei - "punctul culminant al vieții mele politice". El a negociat tratatul de unificare și a organizat sărbătorile din 3 octombrie, ziua unificării.







La un eveniment de campanie din Oppenau, un oraș mic din sud-vestul Germaniei, un bărbat care suferea de schizofrenie paranoidă l-a împușcat de două ori, o dată în maxilar și a doua oară în măduva spinării. De atunci se deplasează doar în căruciorul cu rotile.





Les Echos: Drumul Mătăsii: ce au semnat de fapt Italia și China?

Pentru Președintele italian Sergio Mattarella, „drumul mătăsii trebuie parcurs în ambele direcții.“ Nu numai pentru a permite companiilor chineze să opereze în peninsulă, ci și pentru a oferi companiilor italiene posibilitatea de a intra pe piața chineză. În anul 2018, exporturile "Made in Italy" au scăzut cu 2,4% față de anul precedent la 13,2 miliarde de euro, în timp ce importurile "Made in China" au crescut cu 8,2%, la 30,8 miliarde de euro.











Izvestia: "Naftogaz" a anunţat că Gazprom are planuri să întrerupă tranzitul gazelor natural prin Ucraina















Andrei Kobolev, director general la „Naftogaz”, a declarat că trustul "Gazprom" din Rusia a început să-şi notifice oficial partenerii că va opri transportul gazelor pe teritoriul Ucrainei începând din anul 2020.

Într-un interviu pentru RBK-Ucraina, el a spus că, în acelaşi timp, Kievul intenţionează să transfere controlul asupra sistemului de transport al gazelor al ţării (GTS) unui operator independent, care va trebui să încheie un contract cu Gazprom pentru transportul de combustibil. Dacă părţile pot fi de acord, atunci Kievul şi Moscova ar putea să convină asupra unei cereri de tranzit în cadrul arbitrajului de la Stockholm, a adăugat Kobolev. "... sau Gazprom semnează un contract (cu un operator independent – nota red.), şi atunci problema deprecierii sistemului de transport al gazelor naturale dispare în mod automat din plângerea noastră, sau, scuzaţi-mă, dar va trebui să compensaţi acest lucru", a spus şeful Naftogaz.





Pe data de 6 martie, Kobolev s-a plâns că implementarea proiectului North Stream - 2 ar duce la distrugerea sistemului de transport al gazului din Ucraina, deoarece acesta ar deveni inutilă odată cu lansarea noului gazoduct.

O săptămână mai târziu, Temenujka Petkova, ministrul Energiei din Bulgaria, a anunţat că oficialii republicii au primit o notificare din partea Gazprom Export, care precizează planurile companiei ruse de a opri tranzitul de combustibil prin intermediul Gazoductului Trans-balcanic, care trece prin teritoriile Ucrainei, României şi Bulgariei până la intrarea pe teritoriul Turciei. Această conductă serveşte şi Greciei, şi Republicii Macedonia de Nord.

O plângere împotriva Gazprom, prin care se cer 11,58 miliarde dolari, a fost depusă la Curtea de arbitraj de la Stockholm, în iunie 2018. Prin această plângere, Naftogaz a cerut revizuirea tarifului de tranzit al gazelor din martie 2018, în baza unui contract încheiat în ianuarie 2009. De curând, Iurii Vitrenko, directorul executiv al companiei ucrainene, a declarat că organizaţia era pregătită să reducă pretenţiile sale faţă de noul proces la 2 miliarde de dolari cu "anumite condiţii". Contractul de zece ani dintre Naftogaz şi Gazprom privind tranzitul gazelor naturale expiră în 2019.





Acesta nu este primul proces al părţilor în arbitrajul de la Stockholm. La sfârşitul lunii februarie 2018, instanţa a ordonat companiei ruse să plătească 2,56 miliarde de dolari în favoarea companiei Naftogaz. În luna martie, Gazprom a făcut apel la decizia instanţei şi mai târziu a cerut abolirea completă. Kievul a anunţat apoi începerea unei recuperări forţate a fondurilor, precum şi sprijinul instanţei pentru o petiţie de confiscare a activelor unei companii ruseşti din Elveţia şi Olanda.

Moscova a remarcat în repetate rânduri că transportul de gaze către Europa, prin teritoriul ucrainean, va fi păstrat în cazul fezabilităţii economice, precum şi restabilirea unui echilibru de interese şi simetrie a obligaţiilor părţilor în cadrul contractelor existente (RADOR)

Handelsblatt: Angajații Deutsche Bank și Commerzbank își caută locuri de muncă

Când Janet Mason se uită la mesajele pe care le părimește pe LinkedIn în aceste zile, vede câte ce multe invitații la cafea are. Cinci pe zi nu este neobișnuit, spune Mason, manager unei bănci din SUA care preferă să nu i se facă public numele. Toate mesajele provin de la angajați Deutsche Bank . Unii spun din start că sunt ”deschși oricăror provpcări în carieră”, iar mesajele sunt trimise de pe adresele personale de email.







De când Deutsche Bank și Commerzbank au început oficial negocierile pentru o fuziune, frica și nervozitatea s-au răspândit printre angajați. La urma urmei, zeci de mii de locuri de muncă sunt în joc din cauza posibilei fuziuni a celor două mari bănci germane private . În Germania, sindicatele pregătesc proteste .





Bancherii de investiții din Londra și New York sunt, de asemenea, tot mai îngrijorați de locul de muncă și de disponibilitatea de a-și găsi un nou angajator. Commerzbank a redus masiv investițiile bancare după criza financiară, motiv pentru care bancherii se tem că vor fi pur și simplu înghițiți de rivali.







La Deutsche Bank , bancherii de investiții sunt și wi dezamăgiți. Mulți cred că în viitor banca se va concentra și mai mult pe Germania și va tăia din aspirațiile sale globale. "Toată lumea știe: atunci când cele două bănci vor fuziona, vor exista reduceri de locuri de muncă. Nimeni nu va vrea sa aiba prea multi angajati dupa o astfel de fuziune ", spune un headhunter din New York.







De ani de zile, Deutsche Bank discută despre dimensiunea ”corectă” a businessului din Statele Unite. Unii acționari cu influență majoră solicită reduceri semnificative în sectorul bancar de investiții din SUA . Chiar și analiștii spun că fuziunea cu Commerzbank ar fi ocazia perfectă de a reduce din nou divizia de investiții a Deutsche Bank.

O imagine similară a incertitudinii este evidentă și în Londra. "Presupunerea generală este că Deutsche Bank se va concentra mai mult asupra Germaniei și va renunța la businessul globală a dezamăgit pe mulți", a spus un bancher german din Londra.







Angajații se tem de ceea ce înseamnă fuziunea pentru ei și caută un plan B. Iar la Commerzbank din Londra anxietatea la locul de muncă este chiar mai mare. Preluarea acum 10 ani a unei alte bănci s-a lăsat cu pierderea a 1400 de joburi.



