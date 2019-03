Florin Cîțu: OUG 114 are rolul de a distruge sistemul financiar pentru a face loc Băncii Internaționale cu sediul la Moscova/ Banca nu plătește taxe și nu este reglementată de BNR

​​Senatorul liberal Florin Cîțu susține că OUG 114/2018 a fost emisă pentru a distruge sistemul financiar autohton și pentru a favoriza Banca Internațională de Investiții. Banca, fiind internațională, nu plătește nicio taxă și nu este reglementată de BNR. Potrivit lui Florin Cîți, "BII devine singura banca pentru FSDI (n.red. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții)".





"BII este singura banca foarte activa in Romania, in competitie cu restul bancilor, si NU PLATESTE TAXE si NICI NU ESTE REGLEMENTATA DE BNR. Banca ruseasca in a carei conducere a intrat Eugen Teodorovici, la o zi dupa intalnirea pe care a avut-o cu presedintele BII, si la a care in intrunire a participat in Cuba dupa escala la Moscova", a scris Florin Cîțu, marți, pe contul său de Facebook. Potrivit acestuia, Dragnea, Vâlcov și Teodorovici nu au avut niciodata intenție să reducă ratele românilor la credite.





Vezi aici ce scrie Cîțu