UPDATE Mihai Marcu (MedLife): Românii știu să facă software, învață limbi străine, dar trebuie lăsați să meargă

„Foarte interesant studiul. Pagina care spune că românii au fost optimiști, mai optimiști decât toată lumea din 2014, 2015, 2016, 2017, super gap (decalaj față de toată lumea n.r.), dintr-o dată, 2018 și 2019 se duc în cap. Aceasta este o chestiune legată de acea oprire la pit stop, la boxe, în care nu investești”, a mai arătat CEO-ul MedLife.

Stresul la care este supusă în acest moment această comunitate prin aceste schimbări peste noapte, neanunțate, nediscutate, nefundamentate, fără studii de impact, pur și simplu creează tensiune în economie de care nu era nevoie. România a ieșit de pe autostradă (referindu-se la studiul menționat n.r.), și dintr-o dată, BANG, iese de pe autostradă. Eram pe autostradă, cu 200 km la oră și ieși de pe autostradă. Eu cred că va reintra pe autostradă. Eu cred că românii vor reintra pe autostradă.



Te gândești că dai 7.000 de salarii în fiecare lună. Se creează senzația că un antreprenor o să dea cele 7.000 de salarii sau nu le-ar da pentru că capitalul străin n-ar fi OK. Capitalul străin este OK pentru că fără el nu există piață. Suntem într-un organism economic care trebuie să crească împreună, nu poate să crească defazat. E o chestiune economică, nimic legat de emoții.

Noi suntem o grupă de țări și de regiune în lume, care suntem într-o cursă, iar cei care se opresc la boxe nu vor câștiga niciodată această cursă, a declarat Mihai Marcu, CEO MedLife, într-o conferință organizată de PwC. Potrivit acestuia, mediul de afaceri se află în așteptare în ceea ce privește investițiile.„Săptămâna trecută a avut o călătorie prin câteva țări balcanice. Nu mi s-a părut că e vreuna la boxe. Aici mi s-a părut că stăm pe la boxe. (…) În fiecare an am investit aproximativ 20 milioane euro într-un Capex (cheltuieli de capital pe care o companie le face în vederea investiției, în achiziționarea sau modernizarea activelor fixe, precum clădiri, echipamente n.r.). În Decembrie, chiar dacă nu eram direct afectați (de OUG 114 n.r.), am zis că băncile o să scumpească creditele. Atunci am zis să așteptăm puțin. Băncile cu care discutam au zis la fel: Să așteptă puțin. Amândoi ne-am dat seama că eram la boxe, pentru că niciunul nu se agita nici ei să dea, nici noi să luăm. De fapt, cel mai periculos lucru este să stăm la boxe pentru că orice cursă... Noi suntem o grupă de țări și de regiune în lume, care suntem într-o cursă. Cei care se opresc la boxe nu vor câștiga niciodată această cursă”, a spus Marcu.El a precizat că românii știu să facă software, învață limbi străine, dar trebuie lăsați să meargă.„Ați călătorit la Iași în ultima vreme să vedeți ce e acolo? Ce frumos oraș, toți sunt programatori. Un băiat, un român de 18 ani, dacă-i dai un laptop, ăla face un soft, frățioare. Întrebați-l pe Florin Talpeș (de la Bitdefender n.r.) care a zis: Românii știu să facă software. De aceea fac soft aici foarte mult pentru că nu sunt nici ca neamțul, care e mult mai organizat și mult mai clar la serviciu, nici ca indianul care vine la serviciu doar în zilele în care toată familia e sănătoasă. Suntem combinația asta balcanică care merge bine cu zona de IT”, a afirmat reprezentantul MedLife.De asemenea, a vorbit și despre studiul prezentat PwC care arată că liderii din business au devenit mai pesimiști„Oprirea la pit stop se va vedea în trimestrul trei sau în primul trimestru de anul viitor”, a mai arătat Marcu.