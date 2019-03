Mihai Marcu (MedLife): Băiatul meu sunt convins că nu va lucra peste ora 6:01/ Oprescu (Alpha Bank): Tinerii au o toleranță mai mică la bullshit

E schimbare de mentalitate. Noi nu vorbim acum de a schimba învățământul în momentul ăsta. Nici nu se poate așa ceva. Trebuie să schimbăm mentalitatea prin care te duci la piață și spui: Dragul meu, această roșie costă 10 lei acuma pentru că e iarnă și trebuie să o aduci din Grecia cu mașina.

Niciunul din generația copiilor noștri nu va înțelege mecanica de ce să stea peste program, iar acest lucru este dat de ceea ce înseamnă această digitizare, pentru că ei sunt foarte conectați la lucruri foarte precise și clare, a declarat Mihai Marcu, CEO MedLife, în cadrul unui eveniment organizat de PwC. La rândul său, Sergiu Oprescu, CEO al Alpha Bank, a susținut că tinerii vor să muncească pentru un scop.“Nu cred că eu aș ptuea să-mi blamez băiatul, de care sunt convins că niciodată nu va sta peste ora 6:01 la serviciu. Niciunul din generația copiilor noștri nu va înțelege mecanica de ce să stea (peste program n.r.). Este dată de ceea ce înseamnă această digitizare, pentru că ei sunt foarte conectați la lucruri foarte precise și clare. Chestiunea veche cu loialitatea, acel angajat minunat, japonezul lifetime job, la ei nu știu dacă va dispărea, dar la noi sigur dispare rapid”, a spus Marcu.El a povestit despre ce învață copiii săi la școală.“Fiica nu este într-o școală românească. De ce? Am fost împotrivă, dar acum înțeleg de ce. Vine și spune: „You know I am doing public speaking, these days?”. Are 9 ani. „Ia povestește-mi, mă”.Răspunde: „I am speaking in the front of the class”.El este de părere că învățământul ar trebui să-i conecteze pe copii de viața reală economică pentru că vor trăi în ea.La rândul său, Sergiu Oprescu, CEO la Alpha Bank, a vorbit și el despre generația tânără.“Din punctul meu de vedere, generația tânăr[ vrea să muncească pentru un scop. Acești tineri au o toleranță mult mai mică la bullshit. Noi aveam o toleranță mult, mult mai mare la formele politically corect. Adică să stăm să ascultăm tot felul de teze și parateze și să nu credem în ele, dar să ne facem că… Eu cred că generația tânără nu mai are această toleranță. E mult mai radicală în opinii. Radicalismul lor este permis și de faptul că au o lume întreagă să-și manifeste oportunitățile. Ei, în fiecare clipă, sunt cetățeni globali. E o generație diferită față de generația mea”, a spus Oprescu.El a mai afirmat că generația este mai globală decât am fost a sa vreodată.“În generația asta, oportunitatea este globală. Normal că toleranța la ceea ce înseamnă discursul dublu pe care noi ca și corporatiști putem să-l adoptăm, sau noi la nivel de societate, această toleranță este mai mică. Nu trebuie să-i pedepsim pe ei pentru faptul că noi nu reușim să ne schimbăm discursul suficient de repede”, a explicat oficialul Alpha Bank.