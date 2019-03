VIDEO INTERVIU James Clark, London Stock Exchange: Cred că potențialul startup-urilor din România se va dezvolta tot mai mult/ Bucureștiul este una din marile surse de “unicorni”

Articol susţinut de BCR

Cred că ceea ce trebuie să reținem despre tehnologie este că înainte era un sector discret, iar mai evidențiate erau sectorul finanțelor sau al industriei. Cred că ceea ce am văzut în ultimii 15 ani este că tehnologia a trecut de la a fi acest sector discret la a trece peste orice alt sector. Acum, tehnologia este la fel ca finanțele: fiecare sector are nevoie de finanțe și fiecare sector are nevoie de tehnologie. Unele companii folosesc tehnologia mai mult și altele o folosesc mai puțin, dar o găsim în fiecare zonă: de la agricultură la produse chimice industriale, pentru orice domeniu tehnologia este extrem de importantă.London Stock Exchange este o corporație mare. La început am fost o corporație relativ mică până am ajuns o corporație ce valorează 15 miliarde de dolari. Una din provocările unei mari corporații este că ai procese inerente și structurate, tehnologie structurată, multe astfel de lucruri care sunt foarte greu de schimbat. Este greu să te miști rapid și să te adaptezi schimbărilor. Marile corporații trebuie să planifice dinainte pentru a putea gestiona schimbarea, dar ca startup ești mult mai mic, mai rapid și mai capabil să te adaptezi la oportunități și provocări decât o fac marile corporații. De aceea, marile corporații lucrează des cu startup-uri ca să le poată da acest tip de flexibilitate.Am început să lucrez cu companiile din domeniul tech din România acum câțiva ani. Cred că este o combinație foarte interesantă. Am văzut succesul unor companii precum UiPath, BitDefender, ceea ce arată un mare potențial pentru companiile din România. Cred că încă ne aflăm la început și urmează ca acest potențial să se dezvolte tot mai mult în perioada următoare. Acesta vine dintr-o combinație de factori: un sistem de educație grozav care pregătește oamenii să devină tehnologi, o comunitate antreprenorială înfloritoare care de abia începe și exemple precum UiPath și BitDefender. Cred că unul dintre lucrurile interesante este că dacă te uiți la cum evoluează tehnologia europeană ca un tot este o sursă de afaceri destul de descentralizată. Din punct de vedere istoric ai putea crede că locuri precum Londra sau Berlin sau Paris ar produce “unicornii” cei mai mari și o fac, dar dacă privim la ultimii 5 ani, după Londra, cele mai mari surse de unicorni sunt alte orașe europene mici, locuri la care nu te-ai aștepta. Este un continent divers și conectat, unde sunt companii foarte interesante. Bucureștiul este unul dintre aceste locuri, care produce acest tip de companii.Cred că unul dintre principalele avantaje pe care le au startup-urile tech (depinde de tehnologie) este faptul că pot produce o unitate în plus de ceva, gratis. Dacă dezvolți un program, un software, nu ești nevoit să-l creezi din nou pentru un al doilea client. Trebuie doar să folosești același software. Și te costă 0 să replici acel software. Acest lucru permite companiilor tech sau companiilor de software să crească foarte rapid, să treacă de la un client la alți 10 sau 100 de clienți. O parte care face acest lucru posibil este reprezentată de alte companii de tehnologie, precum serviciile web oferite de Amazon sau Microsoft Zira. Acestea externalizează procese și permit companiilor mici să devină foarte mari, foarte repede, dar, de asemenea, și să reducă la nevoie. Exista multă flexibilitate în acea afacere.Cred că este interesant. Poți avea o idee bună, dar nu o poți pune în aplicare niciodată. Prima parte este abilitatea echipei de management de a pune în aplicare acea idee. Pentru că nu are niciun sens să ai idei bune dacă nu le poți produce și nu o să le poți produce dacă nu ai o echipă bună care să le poată executa cum trebuie. Primul lucru și cel mai esențial este: cum îți pui în aplicare ideile, cum le aduci la viață și cum le pui pe piață?Sunt foarte încântat să fiu implicat. Cred că oricum există noi acceleratoare care se dezvoltă în spații noi. E ca și cum ai ancora un steag: Plasezi un nou steag iar oamenii se adună pentru a-l vedea și acest lucru aduce oamenii împreună Acesta ar fi primul beneficiu al acestui tip de accelerator: aduce companii bune într-un loc unde se pot întâlni cu mentori care le pot oferi o mulțime de sfaturi diferite. Ceea ce sper să aduc acestui accelerator sunt cunoștințele mele despre diferitele tipuri de fundraising. Ce vreau să spun e că nu poți să mergi mai departe fără combustibil, iar banii sunt un combustibil. Sunt foarte multe metode prin care poți să strângi bani, dar, de cele mai multe ori, oamenii știu ceva despre un lucru sau altul, despre o metodă de fundraising sau despre alta. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul a 5-10 ani este să practic și să înțeleg o diversitate de metode de a strânge bani și mai ales unde și când sunt aceștia folositori unei companii: când ai o companie mică, de ce fel de bani ai nevoie? Când ai o companie mai mare, ce fel de bani îți vor fi necesari? Ajutându-i să înțeleagă unde ar trebui să ajungă banii pentru a crește compania este unde sper să pot contribui cu propriile cunoștințe ca parte a echipei acestui accelerator.Cred că este foarte interesant. Cred că există multe acceleratoare pentru companiile tinere. Îți poți începe ideea si înainte de a avea o echipă, există acceleratori ca să facă acest lucru, și o fac foarte bine. Nu sunt atât de multe acceleratoare pentru echipe în stadii mai avansate. La London Stock Exchange Group avem programul de elită conceput pentru companiile care sunt la stadiul următor, pentru companiile care sunt mai mari decât cele care aplică sau fac parte din programul InnovX. InnovX este foarte bine așezat undeva la mijloc: nu e pentru startup-uri, nu e nici pentru companiile aflate de mult timp pe piață precum programul de elită de la London Stock Exchange Group. El stă chiar în punctul de mijloc pentru a împinge puțin companiile, să îi ajute să înțeleagă ce înseamnă să aducă o companie de la 100.000 de euro pânâ la chiar 2 milioane. Acest lucru este extrem de important pentru a ajuta companiile să crească.