​"Ordonanța lăcomiei 2": Teodorovici a "șantajat" CES în vederea unui aviz favorabil. Reprezentant al patronatelor: Vă dau vot pozitiv pentru șarmul dvs. / Discuții împotriva băncilor

Pe partea de Pilonul II s-a propus o amânare a aplicării acelei prevederi pentru a avea timp până la final de lună mai cu cei care sunt acționarii fondurilor de pensii din România să discutăm pe îndelete pentru că s-a ajuns la un oarecare consens.

Varianta a doua a Ordonanței lăcomiei s-a aflat joi în Plenul Consiliului Economic și Social. O parte mare dintre aceste discuții au fost împotriva sistemului bancar cu idei precum: dobânzile la depozite sunt zero, monopol, nu creditează investiții. Încă de la începutul dezbaterilor pe această nouă ordonanță, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus dorește un aviz favorabil, astfel că a amenințat membrii ședinței cu faptul că dacă nu introduce în ședința de Guvern de vineri această OUG, începând de luni, săptămâna viitoare, vor intra în vigoare noile taxe. Avizul era oricum consultativ.“Nu aș vrea să intru mâine în ședința de Guvern cu acest act normativ cu un aviz nefavorabil. Nu intră în Guvern cu act normativ (probabil a vrut să spună cu aviz pozitiv n.r.), se aplică taxa pe bănci, energie și pe restul. Vedeți? Mai ajungeți și la mâna mea din când în când (a spus în glumă n.r.). Dacă avem aviz negativ, mâine, asta e, o să amânăm, dar dacă nu se publică în Monitorul Oficial acest act normativ înseamnă că se aplică taxe pe bănci”, a spus Teodorovici.El a continuat, apoi, cu aceeași poezie, că nu s-a dorit taxarea băncilor, ci stimularea creditării.„Noi nu am vrut să taxăm, am vrut să stimulăm băncile să finanțeze economia reală, intermedierea financiară să crească către mediul privat. Acesta este singurul scop. De aceea am pu zero în buget ca venit din partea acestei taxe. Avem avizul de la Banca Națională a României, am informat Banca Centrală Europeană, pe acest lucru”, a afirmat ministrul Finanțelor.Prima care a luat cuvântul a fost Silvia Vlăsceanu, de la Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, care a vorbit, printre altele, despre faptul că ANRE și-a exprimat un punct de vedere cu privire la taxa de 2% în energie, anume că nu are nevoie de acei bani.Teodorovici a susținut că partea de energie din Ordonanță nu este a ministerului pe care îl conduce și, în plus, ca instituție, ANRE nu are cum să nu aibă nevoie de bani.Răul a fost făcut în decembrie. Acum dvs. veniți cu o formă modificată care încearcă pe ici pe colo să modifice. Ce facem peste trei ani? De ce nu veniți în această modificare a ordonanței cu niște măsuri tranzitorii sau de viitor. Ce se va întâmpla în 2022 când se va expira aplicarea acestei ordonanțe, ne întoarcem la prețurile din decembrie în care prețurile vor exploda? Ați spus că motivul este facturi mai mici la populație. Taxa aceea de 2% pe care ANRE nu poate să o verse la bugetul de stat. V-a spus reprezentantul ANRE că nu au nevoie de acei bani. De ce, Dumnezeu, nu ați eliminat cu totul această prevedere?Partea de energie nu este a Ministerului de Finanțe. Eu vă pot vorbi doar de bănci, că de asta se ocupă Ministerul de Finanțe.Declarația colegului de la ANRE care spune că nu are nevoie de bani e puțin cam ciudată. Nici eu nu sunt expert, dar din discuțiile pe care le-am avut în această perioadă am înțeles că și la ANRE și la ANCOM taxa se încasează în așa fel încât să ajungă pentru partea de cheltuieli de funcționare.Au deja!Nu că au deja. Nu poți să spui, ca autoritate, că nu ai nevoie de bani, cu ar fi să spună ANCOM care are un excedent de 200 milioane euro. Nu cumva ANCOM din acei bani ar putea să-i folosească, o parte din ei, pentru a face acea hartă la nivel național care să ne arate tuturor care este infrastructura de telecomunicații care este deja instalată. Cu alte cuvinte, când o primărie face o autostradă, un drum, să știe fără să mai întrebe: la mine în comună se fac drumul prin PNDL, este sau nu infrastructură de acest tip? La ANRE e aceeași chestiune. Să îl întrebăm pe președintele ANRE că sigur ne va spune așa cum este corect și cu ar fi fost corect și răspunsul vicepreședintelui. La ANRE sunt atâtea de făcut, nu știu, pe partea de eficientizare în zona de eficiență energetică, fel de fel de proiecte.Dacă are în lege, în legea de funcționare.: Cine nu îi lasă să facă o propunere?Spuneți la ce să folosească banii și sunt de acord.Să le spun eu? Adică ei sunt puși acolo. Nu au și ei parteneri la nivel european, participă la fel de fel de întâlniri în timpul anului, care mai de care mai exotică. Ei se duc acolo să facă ce? Schimb de rețete culinare? Mă gândesc că se duc acolo să facă schimb de experiență.Un sindicalist a susținut că dobânzile la depozite sunt zero:„Nu e posibil ca la o dobânzile pe care le avem la credite ca companii și angajați, uriașe pentru țara asta încă în curs de dezvoltare și dobânda zero la depozite acordate de bănci. Pentru unul din occidentul ăla la care aspirăm, este neimaginabil cum să ai dobânda asta la credite și zero al depozite”, spus acesta.Costel Olteanu, reprezentant al patronatelor, a susținut că băncile au ținut economia în genunchi ani de zile.„Dvs. v-ați lovit de sistemul bancar care de prea mulți ani dirijează economic România. Nu creditează investiții, agenții economici, dă credite cu buletinul neperformante, le vinde la 10% unui ONG din Cipru care, pe urmă începe aici cu porcării și cu biciul după tine. O golănie curată în sistemul bancar. Nu vă mai împrumutați, ați mers pe altă piață, ați luat o sumă mare, să le arătați că se poate, a fost un pic scump, dar e bine și așa, le-ați arătat că se poate. Pentru mine, ați dat înapoi. Dacă la energie ați fi acceptat să mai facem niște mici modificări la sistemul bancar nu. De prea mulți ani au ținut economia în genunchi, indiferent de voința partidului care a fost la Guvern. Ei au reglementat și dirijat economia spre în jos, nu spre în sus. Propun aviz favorabil, dar pentru șarmul dvs., nu pentru cât e de bună legea”, a spus Olteanu.Așa de mult mi-aș dori ca toți din țara asta să cedeze exact cât am cedat eu. Dacă ar fi fost așa, știți ce s-ar fi zis despre România? Că din noi se trag italienii și nu noi din ei.Așa și e!Asta vă spun, că dacă toți ar fi cedat cum cedez eu în viața mea, ar fi fost exact asta istoria și nu invers.A luat cuvântul și Florin Dobre, tot reprezentant din zona patronatelor.„Noi, din partea patronală, avem nevoie de finanțare. Observăm că băncile nu finanțează investițiile, IMM-urile, întreprinzătorii din România. Finanțau populația, cu un credit de consum și atunci nu produce valoare adăugată în economie. Valoarea dobânzii o comparăm cu celelalte state din apropierea noastră, Polonia sau Ungaria, care sunt cu 3-4 puncte procentuale mai mari pe aceeași riscuri asociate în economie".Singura care a avut afirmații pozitive vizavi de bănci a fost Doina Ciomag, tot din zona patronală, care în timpul discursului a fost dezaprobată de colegi.„Când ați venit în decembrie cu 114 v-ar rugat să mai așteptați pentru a discuta cu mediul de afaceri care este impactul. Ne-ați spus că nu este cazul, că știți exact care e situația. Astăzi ne întâlnim datorită acestei lipse de dialog între autorități și mediul de afaceri”, a spus Ciomag.Ea este de părere că dacă Guvernul ar fi discutat cu băncile înainte, alta ar fi fost situația astăzi.„Vă rog să le amintiți colegilor despre Acordul de la Viena în care băncile au decis să nu își retragă profiturile din România pentru a nu slăbi economia. Dacă ați fi chemat băncile și le-ați fi spus care sunt problemele sunt sigur că ați fi găsit soluții mai ușor și nu ar fi fost atât de tensionată discuția în mediul de afaceri. Revin la rugămintea, nu mai legiferați fără să vă consultați cu mediul de afaceri. Azi suntem într-o astfel de situație: un proiect de lege dat ieri, astăzi varianta ultimă pe care îl supunem adoptării”, a mai afirmat Ciomag.„Noi avem o problemă mare de tot în aceste reglementări. Am dat din mână atât sistemul energetic, exact acolo unde se fac banii, și am dat în mână în sistemul bancar. Sistemul bancar are monopol. Există un singur răspuns celor care au monopol: statul ți l-a dat, statul ți-l ia, statul ți-l reglementează. Oricât ar fi ei de puternici. Această pornire a lor de a se crede Dumnezeu este greșită. Asta este istoria pieței de capital și a pieței bancare. Au primit un monopol. Le puteți limita și profitul și comisionul. Concurență între ei, dar nu față de noi și în spatele nostru”, a spus acesta.Statul are nevoie de oameni puternici pentru astfel de decizii, să știți.„Propun un vot favorabil de la o întrebare pe care mi-a pus-o un pensionar: Cum, dracu, mor băncile astea dacă din 100 de lei, dau și ele 2 lei pentru țara asta pentru că mi-e mi-au scumpit și cartofii și ceapa, totul e scump și nu m[ mai vait, că pensia nu crește în fiecare lună”.În final „Ordonanța lăcomiei 2” a primit aviz favorabil.