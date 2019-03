Financial report: Turcia și-a cheltuit o treime din rezervele externe pentru a apăra lira. Al doilea bancher de la Barclays, condamnat pentru manipularea Euribor. Westminster paralizat, consternare la Bruxelles. La trei luni de la sosirea lui Bolsonaro, totul e dezamăgire

Financial Times: Al doilea bancher de la Barclays, condamnat pentru manipularea Euribor





Colin Bermingham, de 62 de ani, care s-a alăturat echipei Barclays imediat după absolvirea facultății, a fost declarat vinovat de juriul reunit joi la Southwark Crown Court.









Oficiul pentru fraude grave (The Serious Fraud Office), care a declanșat urmărirea penală, a susținut că între 2005 și 2009 trio-ul fostilor angajați ai Barclays a conspirat cu doi comercianți de la Deutsche Bank și Barclays, Christian Bittar și Philippe Moryoussef dar și cu alții pentru fixarea ratelor Euribor.





Procuratura a afirmat că cei implicați în conspirație au încercat să influențeze Euribor pentru a obține câștiguri semnificative pentru băncile lor. Întrucât sumele în joc erau uriașe, chiar și o mică schimbare a ratei Euribor putea crește semnificativ profitul sau limita pierderile, se arată în rechizitoriul procuraturii.







Acuzații au declarat că nu au fost instruiți sau îndrumați cu privire la modalitatea corectă de a transmite cotațiilor, în afară de ceea ce au învățat la locul de muncă, și nu aveau idee că discuțiile obișnuite privind faptul că respectivele cotații trebuiau să fie mai ridicate sau mai scăzute erau ilegale.







Domnul Bermingham a recunoscut că a auzit ”zvonuri” din piață cum că unele bănci ar cota fals pentru Euribor, dar a negat că el ar fi făcut vreodată o ofertă sau o cerere de cotație "neadevărată, înșelătoare sau inexactă".





Condamnarea domnului Bermingham este cea de-a patra urmărire penală în legătură cu conspirația Euribor. Agenția antifraudă a inițiat proceduri penale împotriva a 11 persoane în noiembrie 2015, dar autoritățile din Germania și Franța au refuzat să extrădeze cinci dintre ele.





Turcia și-a cheltuit o treime din rezervele externe pentru a-și apăra moneda





Turcia a cheltuit în această lună aproximativ o treime din rezervele sale externe, într-o încercare aparentă de a susține lira înainte de alegerile locale din acest weekend, speriind investitorii.





Noile date săptămânale publicate de banca centrală turcă arată că rezervele externe nete au scăzut săptămâna trecută cu 13 miliarde de lire sterline, ceea ce a dus la o scădere totală în martie de 45.1 miliarde de lire. Convertită în dolari, scăderea în primele trei săptămâni ale lunii martie a fost de aproximativ 10 miliarde dolari, sau 29%, lăsând rezervele la aproximativ 24,7 miliarde de dolari, arată calculele FT.



În pofida intervenției evidente a băncii centrale, lira a continuat să scadă joi, scăzând cu 5% față de dolar la 5.611 TL. Murat Cetinkaya, guvernatorul băncii centrale, a căutat să reasigure piețele, spunând agenției de știri Anadolu că rezervele valutare nete au crescut în ultima săptămână a lunii la 28,6 miliarde de dolari.





Președintele Recep Tayyip Erdogan și-a instalat ginerele, Berat Albayrak, în calitate de ministru de finanțe, și a învinuit Occidentul pentru turbulențele economice prin care a trecut Turcia.







Înainte de alegerile care vor avea loc în acest weekend, unde Partidul AK al domnului Erdogan se luptă pentru a-și păstra controlul asupra guvernelor locale din Ankara și Istanbul, guvernul a adoptat politici neortodoxe care par a spori capitalul electoral al președintelui.

Astfelm Guvernul a încercat să controleze prețurile legumelor și să facă presiuni asupra băncilor de stat să acorde împrumuturi; datele băncii centrale au alarmat însă investitorii. "A fost încă o scădere accentuată a rezervelor care deja scăzuseră mult", a declarat Piotr Matys, un stratejist al Rabobank.





Dl Erdogan este îngrijorat de nemulțumirile alegătorilor față de inflația ridicată, iar șomajul în creștere poate afecta AKP în marile orașe. Joi, președintele și-a reînnoit atacurile asupra dobânzilor ridicate, declarând că SUA este de vină pentru turbulențele economice recente.





Datele băncii centrale au arătat că presiunea asupra monedei locale a fost exacerbată de publicul turc, care a început să își schimbe lirele în dolari și euro. Rezervele valutare ale rezidenților s-au ridicat la 164,8 miliarde USD la sfârșitul săptămânii trecute.

Un analist de la Londra, care a cerut să nu fie nominalizat, a declarat pentru FT săptămâna aceasta că băncile turcești au declarat că li s-a ordonat "să nu împrumute nici o singură liră contrapărților străine".





Les Echos: Brazilia: La trei luni de la sosirea lui Bolsonaro la putere, totu în jur este dezamăgire





Jair Bolsonaro seamănă discordie, marchează o scădere a popularității și îngrijorează piețele financiare.







La trei luni după ce președintele de extrema dreaptă a preluat mandatul, ceva e în neregulă cu Bolsonaro . "Acest guvern face orice pentru a NU funcționa", spune politologul Claudio Couto, profesor la Fundația Getulio Vargas. Prima observație: guvernul nu a reușit să cimenteze o coaliție care să îi permită să-și aplice propriul program de guvernare. Ratingul de popularitate al președintelui a scăzut chiar de la 67% la 51%.





Președintele critică "vechea politică" , sinonimă cu compromisul și corupția, fără a propune însă o nouă formulă. "Este cu siguranță incompetent și lipsit de orice viziune politică" , spune Claudio Couto.

Jair Bolsonaro călătorește spre Israel în acest sfârșit de săptămână, dar, pe termen scurt, transferul ambasadei braziliene de la Tel Aviv la Ierusalim nu mai pare a fi pe ordinea de zi. Europa, pe de altă parte, nu mai este nici ea o prioritate pentru Brazilia, cu excepția Italiei, Poloniei și Ungariei, din cauza afinităților politice cu guvernul Bolsonaro.







Le Point: Brexit : Westminster paralizat, consternare la Bruxelles





“Succesul este să mergi din eșec în eșec fără să-ți pierzi entuziasmul”. Citându-l pe Churchil cu câteva ore înaintea serii parlamentare dificile de la Westminster, Guy Verhofstadt, responsabil pentru grupul Brexit din Parlamentul European, nu bănuia corectitudinea premoniției sale. Într-adevăr, la Londra, miercuri seară, toate scenariile supuse votului parlamentarilor britanici au fost respinse. Nu era vorba decât de “voturi indicatoare”, desigur, dar constanța cu care Parlamentul Majestății Sale nu reușește să găsească o “ieșire de urgență”, pentru a folosi cuvintele prim-ministrului luxemburghez, Xavier Bettel, este de trecut în Cartea recordurilor Guinness.





În detaliu, membrii Parlamentului au respins ipoteza unei ieșiri fără acord (cu 400 de voturi la 160). Ei au respins de asemenea ipoteza rămânerii în piața unică (cu 283 de voturi la 188). Ei au renunțat, cu 377 de voturi la 67, să înscrie Regatul Unit într-o relație de tip “norvegian”, ceea ce presupune respectarea supremației Curții de Justiție , alinierea legislativă, contribuția la bugetul european și lipsa dreptului de vot. Planul laburiștilor nu a fost nici el agreat: 307 voturi “contra” și 239 “pentru”. Ideea de a revoca pur și simplu Brexit (Regatul Unit o poate face unilateral) și deci de a rămâne în Uniunea Europeană (cel puțin până se vor mai lămuri) nu a adunat suficiente voturi (184 de voturi “pentru”, 293 “contra”). Un nou referendum? Nu a obținut majoritate: 295 de voturi “contra”, 268 “pentru”. Malthouse Plan (care ar fi forțat guvernul să găsească un acord de liber-schimb preferențial cu UE în caz de “no deal”) a fost de asemenea respins cu 422 de voturi la 139.





Dar timpul presează. Dată limită a Brexit a fost desigur ușor amânată pentru 12 aprilie (în loc de 29 martie), iar perspectiva unui “no deal din greșeală”, potrivit spuselor lui Michel Barnier, se profilează puternic. Toți liderii europeni exprimă îngrijorări pentru drepturile cetățenilor, adică 3,5 milioane de europeni în Regatul Unit și 1,5 milioane de britanici în Europa. “Această securitate a drepturilor cetățenilor va rămâne, în oricare din ipoteze, în speranța unui acord pe care îl așteptăm, dar și în ipoteza pe care nu o dorim, dar pe care o pregătim, ‘no deal’, prioritară”, arată Michel Barnier, negociatorul șef european, în Parlamentul European, înaintea voturilor indicatoare.





Tot într-un registru care oscilează între umor și provocare, Nigel Farage, liderul de grup, la Strasbourg, al Partidului pentru Independență din Regatul Unit (UKIP), a comparat acordul de retragere a Regatului Unit cu tratatul de la Versailles de după Primul Război Mondial. “Acet tratat de astăzi este versiunea modernă. Avem o factură de reparații de 39 de miliarde de euro și ce avem în schimb? Nimic! – a exclamat el în Parlamentul European. Avem anexarea unei părți a teritoriului nostru național sub forma Irlandei de Nord. Acest tratat este inacceptabil! Este un text prost. Asta nu e Brexit și nu va trece”.





Naftemporiki: S&P revizuieşte în sens negativ prognozele pentru Zona Euro

Agenția americană de rating estimează că economia în Uniunea Monetară va crește în acest an cu doar 1,1%, comparativ cu o estimare de 1,6% în noiembrie. Este tras un semnal de alarmă puternic pentru Germania și Italia, prima și, respectiv, a treia economie ca mărime a Zonei Euro, subliniindu-se că în aceste ţări încetinirea va fi mai abruptă, performanțele lor fiind mult sub medie.





Acest lucru se datorează faptului că aceste două economii sunt în mare măsură dependente de cererea externă, care se dovedeşte a fi deosebit de slabă. Agenţia estimează că PIB-ul german va înregistra o creştere la limită în acest an. Reamintim că în a doua jumătate a anului 2018 economia germană a evitat cu greu recesiunea, iar semnalele din primul trimestru nu sunt foarte încurajatoare. Războiul comercial și incertitudinea din ce în ce mai mare cu privire la Brexit au aruncat o umbră grea asupra celei mai mari economii europene.





În ceea ce privește economia italiană, agenţia estimează că, în esenţă, va fi blocată în stagnare, iar PIB-ul său va crește cu doar 0,1%. În mod similar, estimările furnizate de Confidustria și de alți experți avertizează că economia italiană a fost prinsă într-o dublă capcană, deoarece cu cât sunt mai proaste performanţele pe frontul dezvoltării cu atât mai mult se înrăutăţesc perspectivele cu privire la deficitul său bugetar.





Un al treilea acuzat, Sisse Bohart, 41 de ani, a fost achitat.Toate cele trei cazuri au fost judecate pentru a doua oară după ce un alt juriu nu a reușit să ajungă la un verdict anul trecut.Euribor este rata medie a dobânzii la care băncile europene își oferă împrumuturi reciproc și se bazează pe cotațiile zilnice pe care un număr de bănci le fac.Moryoussef, un cetățean francez și fost trader Barclays care a fost judecat în absență anul trecut, s-a ales cu 8 ani de închisoare. Bittar, care a lucrat la Deutsche Bank și avea o bună reputație de bancher, a fost condamnat la cinci ani.În plus, ministrul Economiei, Paulo Guedes, a amenințat că va renunța la mandat dacă nu obține sprijinul necesar pentru reforma sa, care are drept scop economisirea a aproximativ 225 de miliarde de euro. "Dacă nu reușesc să duc la capăt această reformă, plec. Am altceva de făcut", a spus ministrul în fața unui comitet al Senatului."Atmosfera politică poate contamina calendarul reformei, și poate chiar și esența acesteia , recunoaște Luis Sainz, directorul grupului Societe Generale din Brazilia. Există o situație binară: Dacă Brazilia reușește să treacă reforma sistemului de pensii, vom avea câțiva ani de creștere constantă. În caz contrar, va trebui să așteptăm o perspectivă de creștere mai lentă . " Banca centrală și-a revizuit deja în scădere prognoza de creștere de la 2,4% la 2% pentru 2019 (prognoza Société Générale este cuprinsă între 2% și 2,2%). Bursa din São Paulo a scazut la 92.000 de puncte, in timp ce dolarul a trecut de pragul de 4 reali in dimineata zilei de joi.Parlamentarii britanici au fost incapabili să dea o orientare ieșirii din criza Brexit. Toate scenariile au fost respinse. La Bruxelles, se oftează…Cât despre ipoteza de a rămâne în uniunea vamală părăsind însă UE, a fost respinsă cu puțin. Nu au lipsit decât 9 voturi (272 la 264 de voturi). Opt voturi care ar fi permis să reglementeze un Brexit blând și spinoasa problemă irlandeză. Ar fi suficient, într-adevăr, ca Regatul Unit să renunțe să părăsească uniunea vamală pentru ca dispariția frontierei irlandeze, consecință a acordului de pace de la Belfast, cu alte cuvinte garanția că cele 142 de cooperări între cele două părți ale Irlandei să nu fie repuse în discuție… Opt voturi de întors, este la indemâna guvernului Theresei May. În rest, prim-ministrul a promis că va demisiona dacă partidul ei, conservatorii, vor accepta în sfârșit să aprobe, la al treilea vot, acordul de retragere. Perspectiva ca May să părăsească Downing Street 10 l-ar fi decis pe Boris Johnson să-i acorde sprijinul așteptat. Lucru ce mai trebuie confirmat, totuși…Brexit nu are nicio valoare adăugată!“Nimeni la Bruxelles nu dorește să fure votul poporului britanic, dar nu la Bruxelles facem alegerea de a părăsi Uniunea Europeană”, i-a răspuns Michel Bernier. “Voi faceți această alegere, voi trebuie să vă asumați responsabilitățile și să faceți față consecințelor acestor decizii, nimeni altcineva (…). De doi ani, lucrăm la această negociere care rămâne negativă. Nu există nicio valoare adăugată a Brexit. Nimeni, nici chiar dl Farage, care este alături de mine în acest moment, nu a fost capabil să-mi demonstreze valoarea adăugată a Brexit. Nimeni! Este o negociere negativă. Este lose-lose! Noi trebuie deci să găsim un acord pentru a limita inteligent consecințele acestei negocieri și apoi să terminăm într-un fel sau altul cât mai curând posibil. (…)Îi revine acum (Regatului Unit, n.red.) să-și asume responsabilitățile, să-și aleagă viitorul și să-și asume în sfârșit consecințele deciziilor pe care le ia. Pentru că această negociere nu este o negociere comercială, nu este o târguială. Nu e vorba să faci concesii de o parte și de alta. Nu s-a lucrat niciodată în acest spirit. Este un proces de ieșire. Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, vrea să părăsească, ni se spune, piața unică, vrea să părăsească uniunea vamală luându-și răspunderea și asumându-și consecințele, chiar dacă poate rămâne. Așa cum a spus președintele Tusk, totul este posibil până pe 11 aprilie”.Totul este posibil, într-adevăr. Dar nimeni nu vede limpede astăzi, joi, 28 martie…cu 15 zile înainte de data limită și în curând 3 ani de la referendumul pe ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. (RADOR)Semnal de alarmă pentru Germania şi Italia. Agenţia S&P a revizuit în sens negativ previziunile sale pentru Zona Euro, lucru pe care l-au făcut deja şi Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană, precum și mai mulţi analiști străini.Agenţia americană consideră că politica de susținere aplicată de BCE va fi menținută încă destul timp, deoarece nu există marje pentru revenirea la o politică monetară mai strictă. Este clar că nimeni nu se așteaptă la o creștere a ratelor dobânzilor în 2019, iar unii cred că o astfel de creştere va veni abia spre sfârșitul anului 2020. (RADOR)