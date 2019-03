Teodorovici, despre "Ordonanța lăcomiei 2": Avizul de la Banca Centrală Europeană va fi unul favorabil

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, pare că nu își mai amintește ce cuvinte a folosit. Vineri a susținut că nu a spus că Banca Centrală Europeană și-a dat avizul, deși chiar asta a făcut zilele trecute. El a afirmat că a informat instituția respectivă, dar avizul, când va veni, va fi favorabil.







"Pe întregul set de propuneri există acceptul Băncii Naționale Centrale (a vrut să spună BNR n.r). A fost consultarea derulată cu toți actorii din piață: Asociația Română a Băncilor. A fost informată, desigur, și Banca Centrală Europeană. Am văzut că s-a discutat acest lucru și în spațiul public. Nu a dat un aviz. Eu am spus că am informat această bancă centrală dar având în vedere că nu dorim, ca Guvern, să taxăm băncile, având în vedere avizul Băcii Naționale Centrale s-a decis în Guvern să aprobăm această Ordonanță de Urgență. Știm foarte clar că și avizul de la Banca Centrală Europeană va fi unul favorabil", a spus ministrul, la finalul ședinței de Guvern de vineri.





Proiectul de modificare a OUG 114 are avizele BNR și Băncii Centrale Europene, a declarat miercuri ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, potrivit Mediafax.





”Ieri (marți, 26 martie - n.red) a venit răspunsul de la Banca Centrală Europeană, avizează acest proiect”, a declarat ministrul înt-o intervenție telefonică la Digi TV.





