​​Corporate Report: Un raport britanic confirmă temerile referitoare la Huawei; Aramco dezvăluie în premieră profituri uriașe; Ford va închide trei uzine în Rusia; Șeful de la Asiana Airlines demisionează ca urmare a unui fiasco contabil

Un raport britanic confirmă temerile referitoare la Huawei

Un raport al guvernului britanic publicat joia trecută cu detalii privitoare la riscurile asociate cu firma chineză Huawei confirmă avertizările guvernului SUA, afirmă un oficial american. Raportul unui supervizor de ciber-securitate a identificat „probleme tehnice semnificative” în echipamentele Huawei și a avertizat că există „doar asigurări limitate” că riscul poate fi controlat.







Oficialul american a spus că aceste descoperiri confirmă afirmațiile americane similare care concluzionau că echipamentele Huawei „nu pot fi disociate de influențe sau întreruperi din partea Chinei”. Oficialul a vorbit cu condiția anonimatului, întrucât nu fusese autorizat să informeze public mediile. Huawei neagă că echipamentele sale pot fi folosite pentru spionaj și autoritățile chineze acuză Washingtonul că exagerează pentru a limita concurența cu firmele occidentale.





Statele Unite se confruntă cu refuzuri semnificative din partea aliaților lor preocupați să rămână competitivi în cursa globală pentru dezvoltarea tehnologiei 5G. Germania a anunțat recent că va permite lui Huawei să participe la licitația pentru 5G, iar SUA au avertizat recent Israelul că investiții chineze vor duce la reducerea colaborării dintre serviciile secrete.





În ciuda problemelor de securitate identificate în raport, autoritățile britanice au spus că nu cred că ele sunt rezultatul „amestecului statului chinez” și că raportul nu a descoperit că Huawei dă guvernului chinez acces pe ușa din spate, cum avertizează SUA. Nici oficialii americani nu se așteptau să găsesească așa ceva, afirmând în schimb că guvernul chinez ar utiliza pentru acces imperfecțiunile codurilor Huawei, conform unui oficial vorbind sub protecția anonimatului. Oficialul a adăugat că acest mod de acces poate fi la fel de periculos. (Associated Press)





Aramco dezvăluie în premieră profituri uriașe

Compania saudită, cel mai mare producător de petrol din lume, a început turneul de prezentare în vederea atragerii de investitori într-o emisiune de obligațiuni de 10 miliarde de dolari, permițând celor interesați să tragă cu ochiul în registrele contabile ale firmei de stat și să remarce că este incredibil de profitabilă. Aramco a făcut profituri de 111,1 miliarde de dolari anul trecut, conform datelor furnizate agențiilor de rating. Aceasta înseamnă că a fost cea mai profitabilă companie din lume în 2018, notează Bloomberg, mai mult decât Apple și Alphabet la un loc. Compania a produs un echivalent de 13,6 milioane de barili pe zi anul trecut, surclasând oricare alt producător, cum ar fi Royal Dutch Shell sau BP.





Divulgarea datelor a pus în sfârșit în lumină finanțele și operațiunile companiei petroliere. (Ele au fost necesare în cadrul ofertei de obligațiuni care va contribui la preluarea de către Aramco a controlului asupra companiei chimice saudite Sabic).







Ford va închide trei uzine în Rusia. Compania a anunțat că o societate mixtă din Rusia se va concentra pe fabricația de vehicule comerciale, ca duba Ford Transit. Ford opera societatea împreună cu compania rusă Sollers PJSC, care va prelua controlul de la Ford asumându-și o cotă de 51%. Închiderile vor afecta liniile de asamblare de la Naberejnie Celni și Sankt Petersburg, precum și fabrica de motoare de la Elabuga. Restul uzinei de la Elabuga va mai produce doar vehicule comerciale. Compania nu a spus câți angajați vor fi afectați de închideri. Ea are 3.700 de oameni în cele patru uzine și în birouri.





Ford a anunțat de anul trecut că își va restructura operațiunile globale și le va închide pe cele care nu fac profit sau nu sunt în creștere, pentru a elibera resurse pentru noua generație de produse cum sunt mașinile electrice și autonome. Compania estimează că restructurările vor costa 11 miliarde de dolari în următorii trei până la cinci ani. Cele anunțate în Rusia vor costa între 450 și 500 de milioane de dolari.





Anterior în acest an Ford a anunțat planul de a închide o fabrică de transmisii din Franța și că a demarat negocieri cu sindicatele privind oprirea producției la o fabrică din Germania. Compania se așteaptă ca cele mai multe închideri și reduceri să aibă loc în afara Americii de Nord, unde vânzările au generat practic întregul profit de anul trecut. În luna martie, Ford a anunțat că va investi 900 de milioane de dolari în Michigan și va crea 900 de locuri de muncă în următorii ani pentru producția de mașini electrice și autonome. CNN mai notează în paranteză că șeful de la Ford „a dus acasă 18 milioane de dolari într-un an cu provocări”. (CNN Business)





Șeful de la Asiana Airlines demisionează ca urmare a unui fiasco contabil

Park Sam-koo, co-CEO la compania sud-coreeană, a demisionat și firma-mamă Kumho Asiana Group, sub povara datoriilor, a cerut sprijin financiar de la principalul său creditor după ce un fiasco contabil a amenințat poziția de lichiditate a grupului. Demisia surprinzătoare a lui Park, inclusiv din pozițiile de președinte al grupului și co-CEO al celui mai mare acționar, Kumho Industrial, a survenit după ce cele două firme nu au reușit săptămâna trecută să obțină confirmarea auditorilor pentru rapoartele lor anuale.





Kumho Asiana Group a anunțat că Park s-a întâlnit cu președintele principalului creditor al grupului, Korea Development Bank (KDB) și a cerut ajutor pentru a aduce lucrurile la normal la Asiana Airlines, firma „purtătoare de drapel” a conglomeratului. El a spus că va organiza „un comitet pentru management de urgență condus de vicepreședintele grupului pentru a normaliza managementul în scurt timp și va angaja o persoană respectabilă din afara companiei ca nou președinte”. KDB a anunțat că va lucra cu compania aeriană pentru a-i îmbunătăți structura financiară, datoriile fiind de șase ori mai mari decât capitalul.





Și cel mai mare rival al Asiana, Korean Air Lines, are mari probleme cu managementul, după ce miercurea trecută acționarii l-au îndepărtat din board pe șeful executiv Cho Yang-ho, într-un vot istoric de înlăturare a primului membru al vreunei familii fondatoare a unei gigantice corporații coreene.





Fiascoul contabil survine după ce Asiana suferise o lovitură de imagine în iulie, când nu a putut oferi mâncare în unele zboruri după o schimbare de furnizor. Park fusese obligat să prezinte scuze publice la acea vreme.





Pe lângă Brexit, britanicii au necazuri și cu chinezii, și cu americanii ● Petroliștii saudiți fac mai mulți bani decât Apple și Alphabet la un loc ● La Ford, restructurările generează resurse pentru produse noi și bonusuri pentru șefi ● Magnatul Park pleacă din fruntea grupului său după dezastrul financiar (dar copiii sunt bine)Agențiile de rating au fost impresionate. Moodyʼs a acordat obligațiunilor Aramco un calificativ A1 (totuși sub Aaa acordat lui Exxon Mobil). Agenția a spus că cel mai mare risc pentru calificativ este orice scădere a imaginii financiare proprii a Arabiei Saudite. (New York Times)Fiul cel mare al lui Park este CEO la firma de servicii IT afiliată, Asiana IDT, în timp ce fiica mai tânără lucrează ca executiv la Kumho Resort. „Statutul juniorilor Park nu se va schimba după ce tatăl lor va părăsi grupul”, a spus pentru Reuters un purtător de cuvânt de la Kumho Asiana Group. Park senior este cel mai mare acționar la Kumho & Company, compania holding a Kumho Asiana Group, cu un pachet de acțiuni de 31,1 procente. (Reuters)