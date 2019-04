VIDEO INTERVIU Bogdan Mănoiu, fondator InnovX despre startup-uri, corporații și cheia succesului în business: Cred că firmele din România au nevoie de ajutor și de mentorat

Articol susţinut de BCR

Întotdeauna, în toată carieră mea antreprenorială, am avut norocul și șansa să fiu înconjurat de oameni care m-au ajutat atunci când am avut nevoie de ajutorul lor, de ghidarea lor, de sfaturi, lucru care m-a ajutat să trec peste dificultățile pe care le aveam în momentul respectiv și consider că este datoria mea să fac același lucru pentru cei care au nevoie și, la rândul meu, să ajut. N-o fac în ideea de a primi ceva în schimbul ajutorului pe care-l ofer, ci consider că este datoria mea, pentru ajutorul pe care deja l-am primit de la alții, care m-au ajutat să ajung unde sunt. Motivul pentru care am fondat InnovX este pentru că sunt de părere că și firmele din România au nevoie de ajutor, au nevoie de mentorat, au nevoie ca oameni care au trecut prin acele dificultăți să-i ajute, să-i ghideze, să le spună cum se pot rezolva problemele respective și asta este o chestie pe care a trebuit s-o facem într-un mod organizat, într-un mod structurat. Până la urmă… am văzut că la Iași, parcă, era un om care a făcut un metru de autostradă. La rândul meu, la rândul nostru, asta încercăm și noi să facem, să ajutăm în felul în care putem, să ajutăm în felul în care putem startup-urile, ecosistemul de startup-uri din România și automat, făcând chestia asta, cred că ajutăm să creăm o lume mai bună în această țară pentru toată lumea.Consider că inovarea este cheia succesului. Orice lucru ai face, orice produs, orice serviciu, realmente orice lucru, la un moment dat o să apară competiția. Și în clipa în care apare competiția singurul lucru pe care poți să-l faci este să avansezi, să vii cu ceva nou: cu un feature nou, cu un lucru nou. Deci consider că inovația este ceea ce te ține în viață și este importantă pentru succesul unei companii. Adică uite, un exemplu de care vorbim foarte mult aici este acest uiPath, care au luat finanțări foarte mari și lucrurile merg foarte bine. Însă, dacă ei s-ar opri din viteza cu care se dezvoltă, în clipa aia s-ar termina orice și ar veni alte firme care ar face aceeași chestie. Adică esența succesului este să mergi înainte și să mergi cu o viteză foarte mare. Ceea ce consider că se întâmplă cu foarte multe startup-uri - cred că sunt nivele diferite care au nevoie de ajutor diferit. Adică dacă la un nivel de very early stage, la început de drum, ceea ce au nevoie antreprenorii este să le spui cum funcționează TVA-ul sau să se scoale dimineața, sau că trebuie să muncească, cred că după o anumită etapă, în clipa în care au un produs un pic mai matur, nevoia și sfaturile de care au nevoie sunt total diferite de cele pe care le-am oferit atunci. Deci cred că este o chestie etapizată, fiecare etapă are nevoie de o componentă foarte importantă de inovație, și da, din punctul meu de vedere, consider că inovația este cheia succesului.În primul rând este un incubator non-equity, adică noi toți cei care suntem prezenți aici suntem neplătiți. Suntem voluntari. O facem pentru că ne dorim să ajutăm. Asta ne diferențiază foarte mult de restul incubatoarelor, adică una este să mă așez după cineva la masă, care mi-a dat 7% din firma lui și el să întârzie sau să nu-și facă treaba, dar motivația mea este să-mi recuperez cei 7% sau investiția sau banii respectivi care valorează ceva și este altă discuție în clipa în care nu mi-a dat nimic. Dacă omul nu performează, pot întotdeauna să-l împing. Să-l împing în sensul să-l ajut să meargă mai departe. Ca idee. În al doilea rând, felul de selecție. Adică faptul că într-un fel selectezi un startup când ești motivat financiar și în alt fel când ești motivat de a ajuta pe bune. Adică, să zicem că ar fi un scenariu în care ai pe cineva care a inventat un medicament care ajută vindecarea cancerului. O probabilitate foarte mică de succes, însă are un impact extraordinar de mare asupra societății. Dar ai și un om care a făcut un software de imagine, care adaugă un beneficiu, cum ar fi faptul că site-urile se văd un pic mai clar. Dacă ești ghidat de beneficiile financiare, automat o să-l alegi pe acela care are șanse mult mai mari de reușită, respectiv pe acela care face un soft pentru niște site-uri. Pe când noi și ceea ce urmărim să facem este să alegem acele startup-uri care au un potențial real de a impacta economia și viața tuturor. Noi nu suntem plătiți pentru treaba asta, iar calitatea mentorilor pe care-i avem este o chestie extraordinară. Eu îmi aduc aminte când eram la facultate, mă duceam la clădirea London Stock Exchange și îmi făceam poze sau citeam în cărți despre ea. Să-l ai pe cel care se ocupă de listarea companiilor de tehnologie aici lângă tine și să vorbească cu tine, să-și răpească din timpul lui o oră, două, trei, cinci, șapte, câte ai nevoie, mie mi se pare extraordinar. Adică niciun program de educație antreprenorială sau financiară nu-ți oferă genul ăsta de experiență în care realmente ai niște experți și niște oameni care înțeleg diverse industrii, care se așează cu tine la masă și care caută soluții aplicate pe problema ta. Și nu vorbesc de chestii teoretice că așa ai YouTube-ul, între noi fie vorba. Ne uităm pe YouTube unde avem toate filmele, interviuri cu cine vrei tu, de la Warren Buffett până la Bill Gates. Despre succes, despre orice subiect. E acolo. Dar să-l ai pe, nu știu… Warren Buffett e un pic dificil, dar să-l ai pe unul ca James, pe Alex, să vină să te asculte, să-ți zică punctul lui de vedere și cum ar rezolva el problema aia, mie mi se pare extraordinar. Și aici cred că ne diferențiăm față de orice fel de program de educație sau alte incubatoare.Ceea ce se întâmplă și ceea ce am observat este faptul că avem foarte multe startup-uri care aplică, foarte multe startup-uri care doresc să facă parte din acest Accelerator și se creează un ecosistem de startup-uri, de idei, de proiecte. Toate aceste proiecte, bineînțeles, sunt utilizabile în cele din urmă și de companii. Adică ca partener ai șansa să lucrezi de la bun început cu un produs care s-ar putea să fie unul din produsele tale principale. Adică go to market al unui startup: în primul rând dezvolți un produs, după care încerci să-l vinzi unei companii, de cele mai multe ori, sau unui consumator final. În cazul unei relații business to business este extraordinar de important să fii de la început cu acel startup. Și tu, ca startup, dar și pentru companie, că până la urmă e și în interesul lor, că nu este un interes în care doar startup-ul dorește să lucreze cu o companie, ci și compania dorește. Mi se pare că au șansa să participe de la bun început cu acele firme care deja sunt preselectate, au șanse mult mai mari de succes decât altele, fiindcă întâmplarea face că au în jurul lor o armată de oameni și de experți care încearcă să-i susțină și că au posibilitatea de a impacta, de a influența direcția în care se duce această companie, acest startup, astfel încât să le servească nevoii lor și mai bine.Acest Accelerator InnovX a fost fondat de mine. Suntem mai mulți care ne ocupăm de el și a plecat fix din inițiativa de care spuneam un pic mai devreme: acum 4-5 ani eram într-un board meeting și mă uitam în stânga și-n dreapta mea și mi-am dat seama că toți din jurul meu sunt mai pregătiți și mai buni ca mine. Și am luat decizia de a mă implică activ și chiar am pus atunci, îmi aduc aminte, pe LinkedIn un anunț în care spuneam că mă consider extraordinar de norocos și că-mi doresc la rândul meu să-i ajut și pe alții la fel cum și eu am fost ajutat la rândul meu. Ăsta este motivul pentru care acest Accelerator este acum pornit, este scopul nostru principal. Implicarea BCR-ului în acest proiect mie mi se pare extraordinar de curajoasă, este o dorință ca ei să fie apropiați de economia reală și de a înțelege ceea ce se-ntâmplă. În cele din urmă, este și cea mai mare bancă românească. Adică ca cea mai mare bancă românească, tot ce înseamnă fintech, tot ce înseamnă tehnologii, tu ești direct interesat să știi ce se întâmplă în piață asta și ai și un rol pe care-l poți accelera, impacta. Acesta este felul în care s-a ajuns aici. Noi ne doream foarte mult ca într-un mod structurat să creăm o structura prin care să ajutăm aceste startup-uri. BCR-ul este cel care ne-a ajutat și participă într-un mod activ în acest Accelerator și astăzi suntem în punctul în care deja avem 10 companii pe care le-am selectat, de o calitate extraordinară. A fost foarte dificil procesul de selecție și plecăm pe un drum și într-o aventură care sperăm să fie minunate și să vorbim din nou în șase luni de zile despre succesele pe care le-am avut.