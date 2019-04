Eugen Teodorovici îl contrazice pe Florin Cîțu: În calitate de guvernator al băncii cu sediul la Moscova, ministrul finanțelor publice nu beneficiază de scutiri de taxe

Potrivit lui Teodorovici, privilegiile și imunitățile Guvernatorilor Băncii Internaționale de INvestiții, în conformitate cu dispozițiile art. 14.3 din Statutul Băncii, se limitează strict la îndeplinirea atribuțiilor oficiale ale acestora în calitate de guvernatori. Prin urmare, acestea au efect DOAR în legătură cu participarea la reuniunile Consiliului Guvernatorilor, fără a influența în vreun fel obligațiile și îndatoririle rezultate din relațiile juridice dintre autoritățile statului membru ai cărui cetățeni sunt reprezentantul în Consiliul Guvernatorilor, sau supleantul său.









România a ratificat Protocolul de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia prin Legea nr. 244, din 29 noiembrie 2016, a mai spus Teodorovici.Acesta susține că ministrul finanțelor publice are calitatea de Guvernator în cadrul Băncii Internaţionale de Investiţii, SIMILAR ca în toate celelalte instituții financiare internaționale (Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, Banca Asiatică de Investiții în Infrastructură)Teodorovici mai afirmă că în cadrul Consiliului Guvernatorilor, 5 state membre sunt reprezentate de către miniștrii de finanțe/viceprim-miniștrii (Cehia, Ungaria, Mongolia, România și Slovacia), 2 state de către miniștri adjuncți ai finanțelor (Bulgaria și Rusia) și 2 state de către guvernatori ai Băncilor Centrale (Cuba și Vietnam).România nu a fost reprezentată de ministrul finanțelor publice la Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale de Investiţii defăşurat la Varadero, în perioada 3-4 decembrie 2018, ci de Ambasadorul României în Republica Cuba, conform Memorandumului aprobat de Guvern, a mai spus Teodorovici.Reamintim că senatorul liberal Florin Cîțu a afirmat că ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici nu plătește nicio taxă și niciun impozit în România, ca urmare a privilegiilor și imunităților obținute ca membru în consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții, care are sediul la Moscova. "Eugen Teodorovici CARE in ACEST moment este guvernator al BII NU este obligat sa plătescă nicio taxa și niciun impozit in Romania.Senatorul Florin Cîțu a acuzat în mai multe rânduri, în ultimele două săptămâni, Guvernul controlat de Liviu Dragnea, de înțelegeri cu rușii, trădând interesele economice ale României. Cele mai multe acuzații se îndreaptă asupra ministrului finanțelor Eugen Teodorovici, despre care Cîțu se întreabă dacă este spion rus. Cîțu susține că vehiculul financiar prin care Rusia ar urma să obțină control în economia românească este Banca Internațională de Investiții (BII), cu sediul la Moscova și în conducerea căreia a fost numit Teodorovici, în luna noiembrie, la doar o zi după o întâlnire cu președintele instituției. Apoi a plecat în Cuba, după o escală la Moscova, unde ar fi promis că BII va fi principalul finanțator și partener al controversatului Fond Suveran.