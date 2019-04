Emisiunile de titluri de stat pentru populațe din martie au mers mai slab decât cele din februarie. Noi emisiuni începând de marți

​​Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că, începând de marți - 2 aprilie, persoanele fizice pot achiziționa noi titluri de stat în cadrul Programului Tezaur. De asemenea, arată într-un comunicat de presă că în acest an că peste 20.000 de români au investit în titluri de stat peste 1,2 miliarde de lei. Au fost două serii de emisiuni, de la începutul anului. Dacă ne uităm la emisiunile anterioare, observăm că în cea de-a doua interesul a fost mai mic. Vorbim de puțin peste 9.000 de investitori și o sumă de circa 500 milioane lei, comparativ cu aproximativ 11.000 români și aproape 700 milioane lei, în februarie. Aceste cifre sunt mai mici în condițiile în care a fost introdusă și scadența la 1 an, deci un produs în plus.







Ce mai spune MFP în noul comunicat: