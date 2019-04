BNR a menținut marți dobânda cheie la 2.5%

​În şedinţa din 2 aprilie 2019 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 la sută pe an. De asemenea, au fost păstrate nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.







Deși decizia nu a surprins, credem că lunile viitoare vor fi interesante din perspectiva politicii monetare. Hotărîrea Guvernului de a înlătura legătura dintre ROBOR și impozitul bancar a sporit eficiența politicii monetare a BNR, iar banca centrală s-ar putea afla într-o poziție de a întări politica monetară.

Rata inflației a surprins creșterea din februarie la 3,8%, peste limita superioară a țintei BNR, și va depăși probabil marginal (~ 1pp) și în luna martie (3%). În aceste condiții, consiliul de administrație al BNR ar putea avea pe masă o întărire a politicii monetare după următorul Raport asupra inflației din luna mai. Politica monetară mai strictă nu înseamnă neapărat majorări ale ratei dobânzii, care au dezavantajul de a favoriza aprecierea nesustenabilă a leului. Ar putea fi foarte bine legată de intervenții pe piața valutară și de gestiune a lichidității astfel încât să fie menținut un deficit moderat de lichiditate în piață.