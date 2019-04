​DOCUMENT Firmele de publicitate, restaurantele și barurile vor putea angaja zileri, conform unui proiect

​Ordonanța 114/2018 a “omorât zilierii”, ca să folosim o expresie a deputatului PSD, Gheorhe Șimon. Un proiect de ordonanță de ugență al Ministerului Tineretului și Sportului propune includerea domeniilor publicitate, restaurante, interpretare artistică în sfera de activități în care se pot folosi zilieri. De asemenea, documentul mai vorbește despre eliminarea remunerațiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate.









activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

publicitate - grupa 731;

activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;

activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;

restaurante - clasa 5610;

baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630,

activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140

distribuirea de mostre de produs, gratuite, în magazine

distribuirea de pliante și obiecte promoționale gratuite pe stradă sau în magazine

organizarea de standuri în cadrul unor târguri și expoziții

organizarea de evenimente: recepție, primire invitați, muncitori pentru montare/ demontare/ manipulare echipamente si decoruri

filmări spoturi publicitare: muncitori pentru manipularea obiectelor de recuzită și decor

curieri pentru expedierea premiilor din promoții sau a altor obiecte promoționale

Utilizarea muncii ziliere în aceste domenii va determina creșterea gradului de ocupare în sectorul turismului și asigurarea unor servicii de calitate, corelate cu absorbția forței de muncă sezoniere. Costurile administrative ale încheierii unui contract individual de muncă care presupun plata/eliberarea de adeverințe medicale, caziere judiciare, copii documente necesare încadrării în muncă, transmiterea contractului de muncă în Revisal, etc., sunt de multe ori excesive prin raportare la durata contractului de muncă pe durată determinată”, informează documentul.

În contextul deficitului de forță de muncă de pe piața muncii, considerăm că măsurile propuse vor ajuta la creșterea credibilității mediului de afaceri, asigurând totodată desfășurarea activităților specifice necalificate în condiții optime, în timp util și cu un impact social pozitiv pe piața muncii.

Se propune eliminarea remunerațiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Astfel, aceste remunerații sunt incluse în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale. De asemenea, se propune introducerea, și în cazul zilierilor a opțiunii de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.







Ministerul Tineretului și Sportului a tot cerut, în Parlament, în comisiile de specialitate, modificarea Ordonanței 114 pentru a putea folosi zilieri în hotelurile sale și în centrele de agrement. Într-una dintre comsisiile de specialitate, Gheorghe Șimon, deputat PSD, a ajuns la concluzia: "Adică am reușit prin OUG 114 să omorâm și zilierii"





