Teodorovici, după Ecofin: Muncitorii care lucrează în străinătate contribuie la PIB-ul țării de origine. De ani buni, asta se întâmplă și în România

Impactul mobilității pieței muncii asupra finanțelor publice, rolul impozitării în sprijinirea creșterii economice și pregătirea reuniunilor G20 și FMI din aprilie au fost temele de pe agenda celei de-a doua zile a Ecofinului Informal de la București. Libertatea de mișcare a forței de muncă este una dintre cele mai importante valori europene care poate îmbunătăți viața cetățenilor europeni. Cu toate acestea, statele din Estul și din Sud-Estul Europei se confruntă cu mari provocări legate de mobilitatea forței de muncă în spațiul intra-comunitar, care au atât un impact pozitiv, cât și unul negativ.”Muncitorii care lucrează în străinătate contribuie la PIB-ul țării de origine. De ani buni, asta se întâmplă și în România. Cu toate aceasta, mobilitatea forței de muncă poate avea și efecte negative. Este cazul mobilității selective, care duce la un exod al creierelor și împiedică creșterea potențială. În viitorul apropiat, prioritatea noastră ar trebui să fie găsirea unei soluții comune la nivel european și implementarea unui instrument care să ne ajute în rezolvarea acestui fenomen”, spune Eugen Teodorovici, ministrul român de finanțe, președintele Consiliului Ecofin.Miniștrii de finanțe ai UE au discutat despre necesitatea de a reflecta asupra unei viziuni comune și globale a politicilor fiscale ale statelor membre în secolul XXI, luând în considerare atât provocările actuale, cât și cele emergente și implicațiile lor fiscale. În acest scop, este crucială nu numai găsirea modalităților corecte dar și a nivelului potrivit de acțiune.Ultimul punct pe agenda miniștrilor de finanțe din UE a fost aprobarea termenilor de referință pentru reuniunea G20 și declarația pentru Comitetul Monetar și Financiar Internațional.”Aș dori să folosesc acest prilej pentru a face o scurtă trecere în revistă a rezultatelor Președinției române a Consiliului UE în domeniul economic și financiar. Bilanțul nostru la jumătatea mandatului este destul de impresionant: 15 dosare închise după 65 de trialoguri cu Parlamentul European; pentru 6 dosare legislative și pentru unul nelegislativ a fost obținut un acord la nivelul Consiliului. Am organizat 3 Consilii Ecofin și 95 de întâlniri ale grupurilor de lucru pentru a închide aceste dosare și pentru a avansa în acele dosare despre care veți auzi în lunile următoare. Am spus întotdeauna că este mai bine să promiți mai puțin și să faci mai mult și este exact ceea ce am făcut noi la Ministerul Finanțelor Publice”, a concluzionat Eugen Teodorovici, gazda Ecofinului Informal.