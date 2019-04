Prima ieșire publică a șefei ANAF. Toate procedurile noastre sunt aproape similare cu cele din UE/ Am luat în vedere cele mai bune practici în domeniul administrațiilor europene (conducere ANAF)

Discuțiile de marți au pornit după ce atât senatorului Daniel Fenechiu cât și deputatului Adriana Săftoiu le-au fost poprite în mod discutabil conturile bancare de către ANAF, potrivit propriilor declarații.





”Fiecare dintre noi putem avea debite pe care uneori uităm să le achităm sau pe care nu le achităm din diverse motive. În asemenea situații, e normal ca cel căruia îi datorăm bani - că e bancă, Fisc sau altă instituție- să se îndrepte împotriva noastră pentru a se îndestula. Ni se semnalează însă situații în care fără să avem o datorie sau având o datorie extrem de mică, facem obiectul unor proceduri de executare excesive față de debitul pe care îl avem. Chestiune care ne crează disconfort”, a spus marți senatorul Fenechiu.





Ni se mai semnalează - a adăugat Fenechiu- că odată achitat debitul, procedura de ridicare a propririi e extrem de greoaie.







”De asemenea, poziția băncilor nu e cea care ar trebui să fie în materia popririi. Debitorul află de înființarea popririi în momentul în care își bagă cardul în bancomat sau când vrea să facă o plată și constată că plata nu poate fi făcută. Când sună la bancă i se spune că are o poprire pe cont dar nu i se spune de unde și pentru ce”, a mai adăugat senatorul amintit.





El a povestit și experiența sa personală în materie de poprire a conturilor. ”Am întârziat fără să vreau plata unei obligații bugetare. După ce am plătit suma respectivă, la vreo 2 luni, cu certificat emis de Fisc cum că nu am nicio datorie, eram într-o benzinărie unde tocmai alimentasem. Am încercat să achit cu primul card- nimic. Cu al doilea- nimic. În fine, niciun card nu mi-era acceptat la plată. Noroc cu soția, care avea și ea card. Am sunat la bancă, nu mi-a răspuns nimeni. Am dat un sms. Mi s-a răspuns sâmbătă, banca spunând că ”probabil” am contul poprit. La întrebarea dacă ei nu ar fi trebuit să mă anunțe, răspunsul a fost halucinant: banca n-ar fi știut. Dincolo de asta, vreau să vă spun că îmi fuseseră poprite sume care depășeau de cel puțin 10 ori valoarea debitului, ANAF îmi poprise toate veniturile, indiferent de sursă. Și de la cabinetul de avocatură, și de la Senat. Și acesta nu cred că e doar cazul meu. Soluția e să găsim o cale care să simplifice ceea ce se petrece acum”, a conshis Fenechiu.



Prezentă la comisiile reunite din Senat, depoutatul Săftoiu a amintit și ea experiența extrem de neplăcută cu ANAF, pe care a și descris-o pe pagina ei de Facebook. ”Azi m-am gândit la ANAF, de la prânz când trebuia să plătesc o spitalizare. Scot cardul. Bancomatul zice mândru: fonduri insuficiente. Transpir. Cum dracu. Doar vineri l-am verificat si stiam ce am. Zic pătimașă:copilul. L-am bănuit ca a pus zerouri aiurea. Neagă și îl cred. Apoi, m-am suspectat pe mine că nu stau bine la aritmetică. Dacă eu am bătut zerouri in plus la Engie, Orange, Netflix? Am plecat fuga, transpirată la banca X. Cer extras de cont. Nu văd nimic. O rog pe Doamna de la bancă să mă ajute. Soldul arăta ca am bănuți ca să plătesc spitalizarea si totusi nu ii am. De treabă, Doamna îmi spune că extrasul nu arată si ultimele zile, cum ar fi vineri, pe 8 martie, când ANAF a pus o poprire pe conturi. Vineri seara, când nici dracu nu te-ar fi lămurit care e beleaua! Albesc, inrosesc, transpir, toate etapele disperării”, a scris Săftoiu.





„Încerc să inteleg, Nu e nimic de înteles. Banca zice că nu stie si nu are nici o obligatie să mă avertizeze de rușine. Mă intorc acasă. Caut tot ce am depus ca declaratii de venituri. Taxe locale nu bănuiam că ar fi pentru că am cerut recent certificat de atestare fiscală. Si eram un cetățean vașnic. Sun un specialist in domeniu. E de la venituri, zice. Dar nu am primit nimic, zic. Nici o instiintare? Nu, jur pe bugetul meu. Nimeni nu mi-a zis că as avea vreo restanță. Rămân cu jurământul si uimirea că ANAF mi-a anulat tot fără măcar să îmi spună: "Sictir, cucoană"! Si după ore de căutat in propria corespondență si negăsind nimic prin care foliculinicul ANAF să mă fi avertizat că avem o treabă de rezolvat, mi-am amintit zicerea: Să mori tu, ANAF? Cât îți mai bați joc de oameni doar pentru că nu ești în stare să îți pui sistemul la punct? ”, a conchis deputatul PNL.





La discuții au fost prezenți și reprezentanții BCR și BRD





Francois Bloch, directorul general al BRD - Groupe Société Générale, a subliniat, marți, că banca primește un număr mare de popriri, raportat la numărul de clienți. „Din vreo 3 milioane de clienți, am primit, anul trecut, 700.000 de cereri de poprire”, a spus Bloch, marți, în timpul unor audieri la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții a Senatului.



Astfel, BRD a primit cereri de poprire a conturilor pentru 23% dintre clienți anul trecut. Cele mai multe dintre acestea, 418.000 de popriri, au fost trimise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar aproape 260.000 de popriri au provenit de la avocați, potrivit Mediafax.



„Avem un departament care face doar asta”, a subliniat Bloch, care a adăugată că în acest departament lucrează 20 de persoane, la care se adaugă cei care se ocupă de relația digitală cu clienții.



Directorul general al BRD a precizat că, în prezent, primesc popririle de la ANAF în format electronic astăzi, dar „dificultatea este că sunt trimise pe toate contururile persoanei vizate de aceste înștiințări”, spre deosebire de executorii judecătorești care trimit direct pe contul vizat.



„Până nu primim confirmarea de la ANAF, nu putem ridica poprirea respectivă”, a precizat Bloch.



Directorul general al BRD a subliniat că este nevoie cât mai urgent de o soluție ca popririle să nu fie făcute pe toate conturile unei persoane și să poată fi confirmată mai repede plata datoriilor făcută la ANAF.





De asemenea, o altă bancă de top vorbește despre 300.000 de popriri.







În prima sa ieșire publică, noua șefă a ANAF a făcut declarații mai degrabă defensive, amintind lucruri deja știute: că mai nou, pentru creanțe de sub 100 de lei ANAF nu mai instituie popriri, că într-adevăr trebuie găsite soluții, fără a putea însă spune câte popriri a instituit ANAF anul trecut.







Întrebată în mod repetat de reprezentanții presei despre popririle instituite de ANAF, Mihaela Triculescu ne-a recomandat să ne adresăm biroului de presă.





”Nu există în prezent o perioadă mai mare de 3-4 zile după ce a fost achitat debitul, până la ridicarea popririi”, a spus Triculescu.





Șefa ANAF a mai fost întrebată direct de senatori de ce pentru o datorie de 10.000 de lei se blochează 10 conturi cu câte 30.000 de lei în cont fiecare, în loc să blocheze doar suma reprezentând datoria. Triculescu a admis că ANAF nu știe soldul conturilor persoanelor fizice, așa încât ANAF trimite hârtii tuturor băncilor pentru a bloca fiecare cont bancar.











”​ANAF are în vedere cele mai bune practici în domeniul adminsitrațiilor fiscale europene. Este adaptat relațiilor fiscale moderne. Ceea ce dorim să vă spunem este că toate procedurile pe care le-am adoptat sunt pentru a îmbunătăți relația cu contribuabilului și pentru a îmbunătăți și ușura Fiscul în administrarea creanțelor fiscale. Am făcut nenumărate cercetări și schimburi de experiență cu administrațiile fiscale europene, astfel încât toate procedurile sunt aproape similare cu cele europene”, au spus marți reprezentanți ai conducerii ANAF în cadrul unor audieri în Senat. Cu această ocazie a avut loc și prima ieșire publică a noii șefe a instituției, Mihaela Triculescu.