Corporate Report: Huawei - unii o iubesc când alții o acuză; Legislatori americani propun noi stimulente pentru cumpărătorii de automobile electrice; Serviciul lui Alphabet de livrare cu drone decolează în Australia

Huawei – unii o iubesc când alții o acuză.

Ungaria vede în Huawei un partener strategic în domeniul IT, a anunțat ministrul maghiar al finanțelor, ignorând îngrijorările multor guverne occidentale cu privire la utilizarea produselor companiei. După o întâlnire cu o persoană de conducere de la Huawei la Beijing, Mihaly Varga a fost citat spunând că firma va ajuta Ungaria să-și dezvolte rețeaua de internet de bandă largă și să-și atingă până în 2025 obiectivul de a oferi acces la internet de mare viteză pentru 90% din familii.





Huawei are peste 2.00 de salariați în Ungaria, unde are cel mai mare centru logistic din afara Chinei, a menționat Varga după întâlnirea cu James Li, președintele regional pentru operațiuni europene al companiei. În centrul Europei, Ungaria și Polonia au clădit relații strânse cu China în ultimii ani, în căutare de oportunități economice.





Dar în ianuarie Polonia l-a arestat pe un director de la Huawei în baza unor acuzații de spionaj și este una din mai multele țări europene care se gândesc să excludă echipamentele companiei din rețeaua de nouă generație.





Tot în regiune, CETIN, cel mai mare operator de rețele de telecomunicații al Republicii Cehe, a anunțat luna trecută că riscurile aferente tehnologiilor Huawei sunt controlabile. Servicul de Telecomunicații Speciale din România a spus că echipamentele Huawei nu sunt utilizate în infrastructura de stat pe care o administrează. Dar cel mai mare partid de opoziție din România a anunțat, prin expertul său IT, că va declanșa o investigare publică a contribuției lui Huawei la infrastructura critică și va cere excluderea companiei din dezvoltarea rețelei 5G din pricina problemelor de securitate (Reuters).





Rob Strayer, diplomatul american cu rolul cel mai important în ciber-securitate, a lăudat miercuri proiectul standardelor germane pentru noua generație de rețele mobile, despre care a spus că pot efectiv să-i închidă ușa lui Huawei. Standardele publicate luna trecută sunt „un pas pozitiv” pentru Strayer, care conduce campania americană de convingere a aliaților să nu utilizeze echipamentele gigantului tech chinez. Standardele germane, care așteaptă feedback de la industrie, cer furnizorilor de telecomunicații mobile să utilizeze furnizori „de încredere” de echipamente telecom, care să corespundă reglementărilor de securitate națională din domeniul secretului comunicațiilor și protecției datelor.









Legislatori americani propun noi stimulente pentru cumpărătorii de automobile electrice .

Un grup bi-partizan de legiuitori își propun să promoveze un proiect de extindere a scutirilor de taxe federale pentru cumpărătorii de automobile electrice, ceea ce ar fi în beneficiul pieței în creștere. Nivelul actual de 7.500 de dolari dispare la 15 luni după ce un producător vinde 200.000 de mașini electrice. Scutirea de taxe pentru cumpărătorii de Tesla s-a înjumătățit la 3.750 de dolari de la 1 ianuarie, iar cea pentru General Motors de la 1 aprilie. Legea, numită „Driving America Forward Act”, va oferi fiecărui producător 7.000 de dolari pentru încă 400.000 de automobile, după primele 200.000 eligibile pentru scutiri de taxe și va scurta perioada de închidere la nouă luni. De scutiri beneficiază direct cumpărătorii, care le pot deduce din impozitele federale. Proiectul este semnat de doi senatori și doi deputați, câte un republican și un democrat din fiecare cameră legislativă.





„Ar fi o puternică bătaie pe umăr pentru Tesla, deoarece ar fi un catalizator potențial îndelung cerut pentru cererea din SUA”, a spus Dan Ives, analist la Wedbush. „În final, chiar dacă mai sunt obstacole în calea legii, ar rezulta un supliment de 40.000 de mașini Tesla vândute pe piața internă în 2019, după estimările noastre. După un potop de vești proaste în ultimele luni, aceasta ar fi una pozitivă pentru Musk & Co.” (CNBC)





Serviciul lui Alphabet de livrare cu drone decolează în Australia

Serviciul de livrare cu drone al lui Alphabet Inc, compania-mamă a lui Google, a efectuat marți prima livrare pe calea aerului în Canberra de nord, după obținerea aprobării de la autoritatea pentru aviație civilă a țării. Wing, divizia de drone a companiei, a anunțat că serviciul de livrare va fi disponibil pentru un număr limitat de locuințe eligibile din unele suburbii.

„Wing a testat livrarea cu drone în Australia din 2014. În ultimele luni, Wing a livrat alimente, mici obiecte casnice și medicamente de peste 3.000 de ori la locuințe australiene din comunitățile Fernleigh Park, Royalla și Bonython”, a postat compania pe blog. Ea s-a desprins din divizia de cercetare Alphabet X în iulie anul trecut, pentru a deveni o companie independentă în cadrul lui Alphabet și parte din divizia „Other Bets”.





