First Bank achiziționează Bank Leumi România

First Bank a anunțat semnarea unui acord cu Bank Leumi le-Israel B.M pentru achiziționarea tuturor participațiilor acesteia în filiala Bank Leumi România. Valoarea tranzacției este supusă unor clauze de confidențialitate. Achiziția este condiționată de primirea aprobării Băncii Naționale a României și Consiliului Concurenței și este de așteptat să fie finalizată în a doua parte a anului.Bank Leumi România deține o rețea națională de 15 sucursale, are 200 de specialiști, administrează active de peste 250 milioane de euro și depozite de 150 milioane de euro.Dominic Bruynseels, președintele executiv al FIRST BANK declară:"Această achiziție face parte din strategia băncii de a-și extinde și consolida prezența în România, cu obiectivul de a deveni un actor puternic pe piața locală. Este cea de-a doua achiziție pe care fondul american de investiții J.C. Flowers & Co. o face în România în mai puțin de un an, dovedindu-și interesul și angajamentul față de această piață valoroasă. Având în vedere orientarea noastră către achiziții relevante, ne păstrăm deschiderea spre oportunități similare de creștere. Între timp, continuăm să facem business „The American Way”, cu accent pe creștere, prin servicii de calitate oferite clienților, digitalizare și eficiență."Hanan Friedman, prim vicepreședinte executiv, director al Diviziei de Strategie, Inovare și Transformare, Bank Leumi Israel declară:"Vânzarea Bank Leumi România către FIRST BANK, care este deținută de un lider al domeniului financiar internațional, va permite continuarea implementării strategiei Leumi "follow your customer". Acest acord reprezintă un nou pas în implementarea strategiei internaționale a Leumi, care se concentrează pe operațiunile bancare comerciale ale filialelor noastre din SUA și Marea Britanie și pe colaborări cu companii locale importante în alte regiuni".