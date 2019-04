​​Corporate Report: Vânzările de mașini scad pentru a șaptea lună consecutiv în Europa; Constelația Starlink va pune pe cer 2.200 de sateliți; Excesul de capacitate și combustibilul scump duc pe Lufthansa pe pierdere

Vânzările de automobile scad pentru a șaptea lună consecutiv în Europa.

Asociația producătorilor europeni de automobile ACEA, cu sediul la Bruxelles, anunță că s-au vândut 1,72 milioane de mașini în martie, în scădere cu 4% de la 1,79 milioane în martie anul trecut. Italia conduce topul celor cinci piețe principale în declin, cu o scădere procentuală de două cifre.

Grupul Volkswagen a câștigat cotă de piață, cu 23,2% din vânzări, chiar cu o scădere minoră de 1%. Cotele brandurilor de lux au fost alternante, Audi câștigând 1,7%, iar Porsche scăzând cu 19%.





Vânzările producătorului german de lux Daimler au scăzut cu 13,3%, iar ale lui BMW cu 2,2%. (The Associated Press)





Constelația Starlink va pune pe cer 2.200 de sateliți în cinci ani.

Elon Musk a făcut o sumedenie de promisiuni și propuneri nebunești, care au iritat multă lume. Fie că era vorba despre rachete reutilizabile, mașini electrice accesibile, misiuni spre Marte, zboruri intercontinentale sau alta din numeroasele sale întreprinderi, întrebarea inevitabilă era „când se va întâmpla?”. Aceeași întrebare a survenit și când a promis că va lansa o constelație de sateliți de bandă largă, care vor oferi acces la internet de mare viteză în toată lumea. Musk a anunțat recent că va lansa primul lot de sateliți Starlink în mai 2019 și va continua s-o facă timp de cinci ani.





Concurența din partea altor furnizori de internet prin sateliți a obligat-o pe SpaceX să-și accelereze planurile. În toamna lui 2018, compania a anunțat că va lansa primul lot de 1.600 de sateliți la altitudine mai mică – 550 km. Echipa de dezvoltare a elaborat un proiect







simplificat ca primul lot să fie pregătit de plecare nu mai târziu de iunie 2019. În prezent, SpaceX speră să lanseze 2.200 de sateliți în cinci ani, care vor servi ca prototipuri până când compania va produce un proiect îmbunătățit pentru producția finală. Provocările sunt numeroase, una importantă fiind că va trebui să efectueze lansări în fiecare lună timp de cinci ani, în medie cu 44 de sateliți pe lansare.

Satelit Starlink Foto: SpaceX

Altă problemă o reprezintă uzura, pe măsură ce sateliții vor începe să iasă de pe orbită după câțiva ani și SpaceX va trebui să-i înlocuiască regulat ca să mențină constelația. S-a calculat că pentru a o păstra la 4.425 de sateliți, SpaceX va trebui să lanseze tot atâția la fiecare cinci ani. Oricum, compania vrea să-și creeze un avantaj înlocuind sateliții cu unii cu performanțe superioare.







Astfel, constelația va fi îmbunătățită prin adăugarea de sateliți mai grei pe orbite mai înalte și durabile, capabili să transmită mai multă informație. Dar pentru acest obiectiv va avea nevoie și de un spațiu de producție adecvat.





Starlink se va confrunta și cu concurență în următorii ani din partea unor companii ca OneWeb și Telsat, care plănuiesc să creeze constelații mai mici spre a deveni operaționale în 2021. Giganții tech Amazon și Samsung au anunțat și ele planuri de desfășurare ale unor constelații proprii, care vor consta din 3.236, respectiv 4.600 de sateliți de bandă largă.





Ca întotdeauna, Elon Musk și-a propus o sarcină monumentală și rămâne de văzut dacă o va și îndeplini. Chiar dacă Musk este cunoscut pentru termenele sale ultraoptimiste care devin subiecte de revizuit, el încă nu a eșuat ca rezultate. Din nou, este un joc „vom trăi și vom vedea”. (Universe Today)





Excesul de capacitate și combustibilul mai scump o duc pe Lufthansa pe pierdere zdravănă.





Lufthansa este compania aeriană europeană cu cele mai recente vești că trece prin turbulențe financiare și va înregistra o pierdere de 336 de milioane de euro în primul trimestru. Grupul german a spus că o combinație între capacitatea în exces pe ansamblul industriei și creșterea prețului combustibilului i-a afectat veniturile, transformând profitul de 52 de milioane de euro din aceeași perioadă din 2108 într-o pierdere neașteptat de mare. Ultimele calcule au adăugat un minus de 150 de milioane la previziunile anterioare.





Lufthansa Foto: Wikipedia

În compensație, Lufthansa a spus că cifrele în suferință din iarnă sunt comparate cu un 2018 neașteptat de bun, cu rezultate impulsionate de dispariția concurentului intern Air Berlin. Compania încă așteaptă ca profitul pe întregul an să fie corespunzător estimărilor, vânzările pe următoarele trei luni fiind ridicate.







Consemnarea la sol în continuare a avioanelor Boeing 737 Max va reduce și ea capacitatea concurenților ca Turkish Airlines și Tui și poate în cele din urmă să amâne și dezvoltarea lui Ryanair, care a comandat 135 de Max. Ulrik Svensson, CFO al grupului Lufthansa, a declarat că revenirea va fi susținută și de cererea încă solidă pentru cursele lungi, în special înspre Asia și America.

