​​Corporate Report: American, Delta și United Airlines l-au rugat pe președintele Trump să facă un lucru important pentru ele; Philip Morris trebuie să elimine fumatul pentru ca să supraviețuiască

​În țara liberei concurențe, marile companii aeriene îl roagă pe președintele Trump să sufoce concurența ● Temuta Food and Drug Administration din SUA nu are încă încredere în alternativele fără fum la țigări ● Cele mai scumpe tweeturi îi aparțin lui Musk: de la 20.000.000 de dolari bucata ● Americanii fac parteneriat public-privat pentru călătorii pe Lună, în timp ce alții nu reușesc pentru Brașov





American, Delta și United Airlines l-au rugat pe președintele Trump să facă un lucru important pentru ele

Doar rareori șefii de la American, Delta și United Airlines se întâlnesc față-n față. Dar săptămâna trecută au făcut echipă într-un mod incredibil pentru a-i cere – nu, „a-l ruga” este mult mai corect – președintelui Trump să întreprindă ceva special pentru ei. Vom afla mai jos ce anume l-au rugat. Dar, cinstit, modul în care au făcut-o este mult mai important.

Sunt 70 de cuvinte într-o scrisoare scurtă, care tot ce fac este să-l flateze pe președinte și sună ca un pasaj din melodia „Make America Great Again”. Așa le sunt expuse argumentele. Trebuie să notăm că nu toate companiile aeriene sunt deranjate de situație. JetBlue și FedEx au scris recent în favoarea ei.





- Încheie totul cu o lovitură în forță: „Apreciem conducerea dumneavoastră hotărâtă să impună principii corecte de comerț și vă rugăm să continuați să luați poziție în favoarea celor peste 1,2 milioane de muncitori americani ale căror locuri de muncă depind de puternica și energica industrie aviatică pentru pasageri”.





Nu știm dacă va merge. Nu suntem siguri că președintele Trump chiar citește New York Times (cunoscut și drept „inamic al poporului”, dintr-un tweet la 24 de ore după publicarea scrisorii). E drept, au publicat-o și în New York Post, care e mai pe lungimea de undă a președintelui. Dar, dacă vrei ca președintele Trump să vadă un mesaj, nu e mai bine să sari peste NY Times și să rulezi un pachet de anunțuri pe Fox News?





Vom afla curând dacă modul în care s-au decis să acționeze a fost nebunesc de genial, sau doar nebunesc. (Inc.com)





Philip Morris trebuie să elimine fumatul pentru ca să supraviețuiască

Philip Morris International, compania care vinde brandurile Marlboro, Chesterfield, Parliament și altele în toată lumea, consideră că produsele fără fum pot fi soluția la îndelungata problemă cu țigările. Vânzările de țigarete s-au redus pe măsură ce mulți fumători au renunțat la obicei. Dar cele de dispozitive cu tutun încălzit, numite IQOS, au prosperat.





IQOS Foto: Hotnews

Compania spune că oamenii trec de la țigarete la tutun încălzit – la sfârșitul anului trecut, PM număra 9,6 milioane de utilizatori, notând că 70% dintre ei renunțaseră la fumatul de țigări. Pentru companii ca PMI, e-țigaretele și alte produse cu nicotină fără fum pot oferi o cosmetizare a imaginii și o perspectivă financiară viabilă. Interesul lui PMI în alternative fără fum la țigări este parte a schimbării pe ansamblul sectorului. Anul trecut, Altria, care s-a desprins din PMI cu ani în urmă și vinde țigări în SUA, a achiziționat 35% din fabricantul de e-țigări Juul, într-o tranzacție de 12,8 miliarde de dolari.





Atria vrea să aducă dispozitivele IQOS pe piața americană, dar încă nu a primit aprobarea guvernamentală. Compania nu a demonstrat că IQOS este o alternativă sănătoasă la fumat, a spus FDA anul trecut. (CNN Business)





SEC și Elon Musk cer o amânare de o săptămână pentru a-și rezolva diferendul

Șeful de la Tesla și Securities and Exchange Commission (SEC) au cerut judecătorului federal să le mai acorde o săptămână pentru a-și rezolva disputa. „Chiar dacă nu am ajuns la o înțelegere, avocații de la SEC, Tesla și dl. Musk s-au întâlnit, au petrecut peste o oră împreună săptămâna trecută și continuă discuțiile pentru o rezolvare potențială. Cerem respectuos să putem înainta Curții un alt document comun până pe 25 aprilie 2019, precizând dacă am ajuns la o înțelegere în principiu”, sună cererea comună.





Pe 4 aprilie, o judecătoare federală le-a dat lui Musk și SEC două săptămâni pentru a-și rezolva diferendul, ca urmare a cererii agenției de a-l găsi vinovat de presupusa încălcare a unei înțelegeri din octombrie. Judecătoarea Alison Nathan a spus că are „îngrijorări serioase că, indiferent de ce voi decide, problema nu va fi rezolvată”. Nathan le-a ordonat părților „să respire adânc, să îmbrace hainele rezonabilității” și să găsescă o soluție.





Fostul procuror SEC Elliot Lutzker a spus pentru CNBC că nu se așteaptă ca Musk să încerce să-l îndepărteze pe Musk din funcția de CEO, dar crede că noua înțelegere va implica o amendă mai mare de 20 de milioane de dolari (CNBC)







NASA mai închiriază o proprietate istorică firmei de rachete a lui Jeff Bezos

Blue Origin, compania de rachete a lui Jeff Bezos, mai preia o instalație istorică de la NASA și este doar cel mai recent exemplu de „nouă companie spațială” care-și pune firma pe un fost teritoriu al agenției. NASA a anunțat că a semnat un acord ca Blue Origin să utilizeze instalația de testare a motoarelor de rachetă din Huntsville, Alabama. Acolo au fost testate odată motoarele uriașe ale rachetelor Saturn V care i-au dus pe astronauți spre Lună acum jumătate de secol. Ulterior a fost folosită pentru motoarele programului NASA de navete cosmice. Instalația este neutilizată din 1998.





„Prin acest acord vom aduce dotări, restaurare și modernizare la această piesă din istoria Americii și vom aduce la Huntsville zgomotul motoarelor de rachetă aprinse din nou”, a declarat Bob Smith, CEO la Blue Origin. Comnaia va utiliza instalația pentru a testa două modele de motoare care promit să revoluționeze industria rachetelor comerciale și care vor fi fabricate în apropiere. Ele sunt destinate viitoarei rachete New Glenn a lui Blue Origin, un masiv vehicul de lansare care va trimite pe orbită sateliți grei și alte încărcături comerciale, permițând companiei lui Bezos să concureze direct cu SpaceX a lui Elon Musk.





Standul 4670 de testare a motoarelor de la Marshall Space Flight Center Foto: NASA

Este încă o dovadă că noua generație de firme readuce la viață industria americană de rachete, după ani de stagnare. Semnele sunt larg răspândite în Florida: companii private construiesc capacități lângă zgomotoasele baze ale NASA. SpaceX a preluat faimoasa platformă de lansare Pad 39A pentru Apollo, iar Blue Origin construiește o fabrică și plănuiește să utilizeze un complex de lansare abandonat din apropiere.





Bezos a lansat Blue Origin în anul 2000, cu doi ani înainte ca Musk să înființeze SpaceX. De atunci, ultima a făcut primele pagini, în timp ce Blue Origin a testat în tăcere o rachetă suborbitală care va trimite turiști în spațiu. Acum se pare că firma va fi gata să zboare cu turiști în următoarele luni, iar New Glenn este așteptată să lanseze misiuni fără echipaj pe orbită în 2021.





Investițiile în domenii în care este prezentă NASA sunt considerate a fi importante politic pentru companiile private de rachete, ca să intre în grațiile legislatorilor importanți de la Washington, DC. Între timp, NASA arată un interes în creștere în a angaja companii private care să preia o parte din sarcini. De exemplu, SpaceX și Boeing vor face în curând naveta cu astronauți la Spația Spațială Internațională.





Pentru că aceia care i-au sfătuit cum să apese pe butoanele prezidențiale în acest mod au făcut unul din aceste două lucruri:- au venit cu o strategie cu adevărat sclipitoare- sau au făcut pe deștepții și au riscat să creeze exact reacția adversă pe care companiile aeriene nu o doresc.Să rezumăm toată problema într-o propoziție: companiile americane vor ca Trump să se năpustească pe Air Italy și s-o oprească să mai facă atâtea zboruri non-stop între SUA și Europa. Sunt atât de preocupate deoarece Air Italy este deținută în proporție de 49% de Qatar Airways, despre care pretind că încalcă o înțelegere cu guvernul american de anul trecut. Sună cam complicat. Dar Gary Leff de la „View From the Wing”, care se ocupă de domeniu de ani de zile, spune că firmele americane nu vor să fie concurate de unele străine mai mult decât sunt în prezent: „Companiile aeriene americane nu vor să concureze cu Air Italy ... nu vor să concureze cu nimeni și au oricând șansa să meargă la administrație și să se plângă de străini. Azi, șefii de la American, Delta și United au cumpărat pagini întregi și i-au cerut președintelui Trump să întreprindă ceva care să limiteze opțiunile pe care le au clienții și să crească prețurile”.De fapt, cele trei companii i-au trimis o scrisoare președintelui și apoi au pus-o și pe câte o pagină în New York Times și New York Post ca să ajungă în fața lui, semnată de Doug Parker, Edward Bastian și Oscar Munoz, directorii generali de la American, Delta și respectiv United. Citiți doar câteva rânduri ca să înțelegeți cât de geniali au fost:Dear President Trump,Administrația dumneavoastră a fost clădită pe principiul durabil că guvernul SUA va lua poziție pentru muncitorii americani împotriva guvernelor străine care-și încalcă acordurile comerciale cu țara noastră. Poporul american este recunoscător pentru această promisiune. Astăzi, muncitorii companiilor aeriene americane contează pe dumneavoastră să luați poziție în numele lor.Toată scrisoarea o puteți citi aici (.pdf).Dar scrisoarea către Trump atinge fiecare coardă:- Îi spune că Qatar Airways încalcă o „înțelegere istorică” negociată de administrația Trump.- Îi cere să salveze nu companiile aeriene, ci să oprească Qatar Airways „să facă rău muncitorilor americani”.- Spune că situația „reprezintă o amenințare gravă pentru locurile de muncă din America și pentru sănătatea industriei aviatice”.Pentru a stimula tendința, Philip Morris (PM) contează din greu pe eforturile sale „anti-fumat”. La începutul lunii, compania a lansat campania „An fără fumat”, care încurajează oamenii care nu fumează să nu se apuce, pe aceia care o fac să se lase – iar pe cei care nu se pot lăsa, să „schimbe”, adică să treacă la IQOS. Până acum, eforturile rentează. În primul trimestru din 2019, compania avea „peste 10 milioane de utilizatori de IQOS pe plan mondial”, a declarat CEO-ul PM, André Cazantzopoulos, numind numărul „o bornă importantă”. În acea perioadă, vânzările dispozitivelor cu tutun încălzit au crescut cu 20,2%.Dar pericolele rămân. Chiar dacă Philip Morris pariază pe „vapare” ca alternativă sănătoasă la fumat, efectele pe termen lung ale vapării nu sunt cunoscute. Food and Drug Administration (FDA) urmărește o reglementare a produselor, întrucât vaparea crește puternic în rândul adolescenților americani.Disputa vine după tweeturile lui Musk cu privire la previziunile de producție la Tesla. Inițial, Musk scrisese milioanelor săi de urmăritori pe Twitter că Tesla va fabrica 500.000 de mașini în 2019 (foto). Apoi a revenit spunând că Tesla va atinge un ritm de 500.000 de mașini anual, dar în acest an va fabrica doar 400.000. Tweetul inițial a fost suficient ca SEC să-l acuze pe Musk de încălcarea unei înțelegeri din octombrie, venită după un tweet în care pretindea că a găsit finanțare pentru a privatiza Tesla la 420$/acțiune. Tesla și Musk au plătit câte 20 de milioane de dolari după înțelegerea respectivă.Creșterea explozivă a noii industrii spațiale din ultimii ani a fost apreciată în comunitatea aerospațială. Statele Unite vor aniversa anul acesta 50 de ani de la prima misune Apollo pe Lună, dar este aproape un deceniu de când NASA n-a mai lansat astronauți cu un vehicul american. Space Launch System (SLS), masiva rachetă NASA destinată călătoriilor în spațiul îndepărtat, este cu ani în urma programului și se confruntă cu noi întârzieri și critici.Vicepreședintele Mike Pence s-a angajat recent la noi descinderi pe Lună până în 2024. A spus că pentru acest obiectiv va accelera SLS „prin toate mijloacele necesare”, inclusiv căutând ajutor în sectorul privat. Criticii i-au înfierat pe politicieni pentru impulsionarea planurilor vizând Luna fără a aloca dolarii de care ei spun că NASA are nevoie pentru a îndeplini această sarcină. (CNN Business)