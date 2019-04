​Barometrul industrial: Uşoară îmbunătăţire în martie, dar indicatorii sugerează creştere slabă în continuare

Comenzile noi au crescut usor in martie, dar ritmul încetineste

În luna martie au crescut cererea internă şi volumul producţiei.

Costurile de producţie rămân ridicate, iar ocuparea forţei de muncă se menţine constant la limita între contracţie şi expansiune.

Asistăm la o uşoară creştere a preţurilor şi a importurilor.

În schimb, exporturile par relativ plafonate şi au ajuns să fie prea slabe pentru a impulsiona mai puternic creşterea generală a industriei.

Optimismul managerilor a continuat să scadă, semn că firmele nu se aşteaptă la creşteri semnificative în perioada viitoare.









Comenzile noi au crescut ușor în martie, într-un ritm mai lent decât în perioada similară din ultimii doi ani, lucru care semnalează slăbirea activităţii economice pe termen lung, arată datele Barometrului Industrial publicat marți. Comenzile pentru export au stagnat și ele, după ce au scăzut constant în primul trimestru din ultimii 3 ani. Micşorarea sensibilă a exportului reprezintă un proces mai degrabă structural decât conjunctural, mai arată BarometrulPe scurt:Începând din 2014, în fiecare lună, IRSOP şi SNSPA întreabă un eşantion de manageri dacă în firma lor producţia, comenzile, stocurile, angajările şi alţi parametrii au crescut sau au scăzut faţă de luna precedentă. Un index bazat pe raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi contracţie dacă scade sub 50.Volumul producţiei a urcat de la 55 în februarie la 63 în martie. Creşterea s-a înscris în limitele obişnuite ale fluctuaţiilor activităţii anuale din ultimii doi ani. Stocurile au reînceput să se refacă, iar nivelul indicatorului a ajuns la 49, cu un punct sub zona de expansiune.Comenzile neexecutate (care au crescut foarte puţin ) arată că volumul activităţii se află sub potenţialul capacităţii industriale.Numărul angajaţilor nu creşte în mod efectiv. Între februarie şi martie, la o mărire a indicatorului comenzilor cu 5 puncte si a volumului producţiei cu 8 puncte, indicatorul de ocupare a forţei de muncă a crescut cu numai 1 punct, de la 50 la 51. Politica de angajări ultra-rezervată arată că managerii nu sunt convinşi că fluxul comenzilor şi producţia vor creşte în continuare.Aşteptările managerilor au scăzut constant de la o lună la alta. Indicatorul sintetic al încrederii a coborât de la 70 în ianuarie, la 68 în februarie şi la 65 în martie. Faptul că optimismul managerilor scade în pofida revenirii comenzilor şi a producţiei sugerează persistenţa unui puternic sentiment de incertitudine şi de teamă faţă de viitor.Barometrul este publicat lunar, indicând situaţia la zi din industrie. Datele de mai sus prezintă activitatea din industrie în luna martie 2019 și au fost culese prin interviuri directe cu managerii firmelor în intervalul 16-18 aprilie 2019. Barometrul este realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un eşantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajaţi din România, care generează aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.