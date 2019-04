​EXCLUSIV Nicolae Cinteză, BNR: Oameni foarte bine plătiți cheltuiesc timp și bani pentru a redacta proiecte de legi fără să țină seama de lucruri elementare, de bun simț. Ce a rămas din toate legile mult trâmbițate? NIMIC!

​​A fost sau nu manipulat ROBOR? De ce nu s-a prezentat șeful Supravegherii din Banca Centrală la audierile comisiei economice? Îl va sancționa Guvernatorul, așa cum i-a cerut senatorul Zamfir? Răspunsurile la aceste întrebări nu le puteam afla decât stând de vorbă cu Nicolae Cinteză, omul care conduce Direcția de Supraveghere bancară din Banca Centrală. ”Nu Banca Națională a României a hotărât legarea dobânzii de Robor. Din câte știu eu OUG/50/2010 a fost validată de Parlament. Când a greșit dl. Zamfir?. Când a validat OUG 50 sau acum când condamnă modul de calcul al Roborului?”, se întreabă retoric evident, Nicolae Cinteză.







Reporter - Domnule director. Raportul dat publicității de Comisia economică din Senatul României are a concluzie deloc surprinzătoare - Roborul a fost manipulat.

N.C. - Dobanda e rezultatul unui complex de factori care reflectă condițiile în care operează băncile aici, în rîndul cărora inflația joacă un rol deosebit. Atât timp cât avem o inflație dublă față de media europeană, n-avem cum sa reducem dobânzile la jumătate. În plus, există și alte cauze. Un studiu recent prezentat de ARB arată că 50% din nivelul dobânzii la credite e reprezentat de costurile operaționale, 25% de costul riscului și 25% de costul finanțării și al capitalului, ambele în cote egale.







Domnule Popa problema noastră a românilor e că ne pricepem la toate. Oameni fără studii minime medicale ajung să facă operații, devin chirurgi, ingineri instalatori devin peste noapte specialiști în banking și câte și mai câte. Ca la fotbal: Toți se pricep. Mai grav e că astfel de lucruri se întâmplă la acest nivel. Câți bani și cât timp s-au priedut pentru aprobarea unor legi care în final au fost declarate neconstotuționale?. Și mă întreb cât mai continuă nebunia asta?. Oameni plătiți cu salarii mai mult decât generoase cheltuiesc timp și bani pentru a redacta și dezbate proiecte de legi fără să țină seama de lucruri elementare, de bun simț. Ce a rămas din toate legile mult trâmbițate?. NIMIC. Doar circ și o percepție crescândă a riscurilor pentru cei care ar dori să investească.Raportul Comisiei e aberant. Nu s-a înțeles că ceea ce afișează băncile pe ecran sunt cotații ferme. Ai afișat o cotație, ești obligat să o execuți dacă există contrapartidă să o accepte. Aceste cotații nu sunt simple cifre afișate pe un ecran. Oricâte argumente s-ar fi adus, concluzia ar fi fost aceeași - Roborul a fost manipulat.- Experiența prin care am trecut atunci când am fost la dezbaterile pentru legea dării în plată a fost dezamăgitoare. Mi-a creat impresia că am fost chemat doar pentru a se bifa o etapă dintr-o procedură. Când spui ceea ce gândești și ceea ce e corect se reacționează într-un fel pe care eu nu-l înțeleg. Dacă nu spui ceea ce gândesc cei care te-au invitat, discuția va fi în mod automat condusă spre altceva, cu acuzații care nu au nici-o legătură cu subiectul. Nu se acceptă nici cele mai logice explicații sau reglementări deja existente. Îmi vine în minte reacția unui domn deputat când am spus că o astfel de lege (Legea dării în plată în forma ei inițială) poate genera o criză de sistem. "Noi hotărâm când e criză de sistem". Simplu. Ce puteam spune în plus Comisiei economice?. Dacă întreg Consiliul de administrație al BNR nu a putut să-l lumineze pe dl. Zamfir, credeți că reușeam eu?. Domnia sa ori nu are cunoștințele necesare să înțeleagă ori nu vrea să înțeleagă. Pare a repeta la nesfârșit cuvinte și fraze fără nici-o logică și dovadă.N.C. - Dacă îmi aduc bine aminte am explicat acum ceva timp motivele. Am dat și voi continua să dau. E perfect legal. De asta sunt plătit. Să veghez că se respectă legea. Dacă azi o bancă ar afișa o cotație de 3,65 - 4,10 nu trebuie să aflu de ce vrea să se împrumute la o dobândă de 3,65 când poate lua de la BNR cu 3,50?. E asta presiune pe bănci sau manipulare?.- Piața funcționează după reguli precise. Regulamentul de fixing a fost și este publicat, inclusiv pe site-ul BNR. Robor a fost și este un indicator al pieței. Atunci când, printr-o ordonanță de urgență, dobanda la credite a fost legată de Robor nu s-a știut că acesta e stabilit pe baza cotațiilor?. Și atunci și acum regulamentul era public.Când a fost corect și când s-a greșit?. Nu Banca Națională a României a hotărât legarea dobânzii de Robor. Din câte știu eu OUG/50/2010 a fost validată de Parlament. Când a greșit dl. Zamfir?. Când a validat OUG 50 sau acum când condamnă modul de calcul al Roborului?.- Am văzut. E încă o dovadă a necunoașterii legii. Ce bază legală are o asemenea propunere?. Și pentru ce fapte?. Sunt surprins că un raport al Consiliului Concurenței confirmat de autorități competente de la Bruxel e infirmat de o comisie care n-a văzut nici măcar cum arată un ecran dintr-un dealing. Devenim ridicoli.Atunci când nu câștigi din rulaj câștigi din preț, din dobândă. Cât durează un proces de insolvență în România? 3 - 4 ani. În tot acest timp expunerile respective te costă iar ele nu produc nimic. Cum să creditezi firme care au capitaluri negative sau nu îndeplinesc condiții minime prevăzute de legea lor de funcționare?. Sunt lucruri serioase asupra carora nu se apleacă nimeni. Vrem să corectăm efectele și nu cauza. E greșit.