Ce au făcut alte țări pentru a crește interesul elevilor pentru știință, matematică și inginerie

Bugetul scăzut alocat educației, ratele ridicate de abandon școlar și rezultatele scăzute înregistrate la evaluarea abilităților de bază sunt doar câteva dintre provocările sistemului educațional din România, conform Monitorului de Educație și Formare al României din 2017, emis de Comisia Europenă, se arată într-un studiu al Confederației Patronale Concordia, KPMG și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române.







38,5% dintre elevii de 15 ani din România nu au reușit să atingă nivelul minim de cunoștințe în domeniul științei

Proporția studenților cu performanțe ridicate - cei capabili să rezolve problemele complexe - este cea mai mică din UE

Multe țări europene au luat măsuri menite să sporească interesul studenților față de știință, tehnologie, inginerie și matematică

În mai multe țări, precum Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Portugalia și Irlanda, se acordă o atenție sporită consolidării metodei de predare a matematici

În altele, precum ar fi Irlanda și Germania, știința este introdusă în programa de învățământ încă din ciclul primar

În ultimii ani, spune studiul, a crescut gradul de îngrijorare cu privire la decalajul dintre cerere și ofertă pentru profesioniști calificați din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în Europa.

Potrivit acestuia, conform rezultatelor înregistrate la testul PISA din 2015, 38,5% dintre elevii români de 15 ani nu au reușit să atingă nivelul minim de cunoștințe în domeniul științei (comparativ cu media UE-28 de 20,6%), 38,7% la lectură (UE 28: 19,7%) și 39,9% la matematică (UE-28: 22,2%). Un total de 24% dintre studenți au avut rezultate slabe la toate cele trei subiecte care au fost evaluate. Proporția studenților cu performanțe ridicate - cei capabili să rezolve problemele complexe - este cea mai mică din UE (2% la lectură, 3,3% la matematică și 0,7% la știință).În ultimii ani, spune studiul, a crescut gradul de îngrijorare cu privire la decalajul dintre cerere și ofertă pentru profesioniști calificați din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematiciiîn Europa.





"Creșterea gradului de dependență a organizațiilor de tehnologie, precum și axarea pe activități de cercetare și inovare, au un impact asupra nevoii de personal înalt calificat în aceste domenii. Între timp, schimbările demografice, cumulate cu un interes mai scăzut pentru studiile și carierele în domeniul STIM, determină o scădere a procentului de absolvenți STIM - deși numărul total de absolvenți a crescut datorită accesului crescut la învățământul terțiar.



Numărul țărilor europene care implementează reforme (majore) în educație, astfel încât STIM să devină mai important, este destul de limitat. În mai multe țări, precum Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Portugalia și Irlanda, se acordă o atenție sporită consolidării metodei de predare a matematicii.







În unele țări, spune studiul, cum ar fi Irlanda și Germania, știința este introdusă în programa de învățământ încă din ciclul primar. Tehnologia a fost introdusă și în ciclul secundar inferior în mai multe țări. Multe țări au ales ca în locul reformei programei de învățământ, să se concentreze pe dezvoltarea unor noi manuale și materiale de lucru, pe implementarea unor abordări interdisciplinare și transdisciplinare și de asemenea, pe creșterea aplicabilității practice a subiectelor științifice.

Exemple practice din alte țări

Lituania - Centrul de Dezvoltare a Educației din Lituania a implementat în perioada 2008 –2013, proiectul: "Oferirea unor oportunități multiple elevilor cu vârste cuprinse între 14-19 ani pentru a alege o cale de învățare” (Providing Wider Possibilities for Studentsaged 14-19 to Choose a Learning Pathway). Acest proiect a implicat: revizuirea programei școlare (curriculei) pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale; creșterea opțiunilor de carieră disponibile pentru elevi, revizuirea curriculei, astfel încât să răspundă mai bine cerințelor de pe piața muncii, creșterea gradului de atractivitate a curriculei și în același timp dezvoltarea competențelor elevilor. Scopul acestui proiect a fost acela de a oferi elevilor mai multe posibilități de identificarea subiectelor pe care să le studieze șia carierelor pe care să le urmeze. Pentru implementarea noii programe, Centrul de Dezvoltare a Educației din Lituania a realizat un plan de îmbunătățirepentru care a accesat fonduri structuraleUE și alte finanțări externe.

Estonia - Guvernul a sprijinit programul educațional ProgeTiiger, începând cu anul 2012, cu scopul de a consolida cunoștințele elevilor deprogramare. Programul a fost inițiat pentru a ajuta elevii să înțeleagă bazele creativității tehnologice și relațiile dintre tehnologii; pentru a susține dezvoltarea gândirii algoritmice, a competențelor de rezolvare a problemelor și a celor de programare. ProgeTiiger a fost adresat ciclurilor preșcolar, primar, vocațional, cu scopul de a integra educația tehnologică în programă, oferind profesorilor resurse educaționale și oportunități de formare, sprijinind financiar grădinițele și școlile în achiziționarea diferitelor dispozitive de programare. Programul a fost introdus inițial într-un număr restrâns de școli (proiect pilot) înainte ca acesta să devină extins la nivelul întregii țări. În cadrul programului, au fost instruiți 820 de profesori și 150 de grădinițe șinumeroaseșcoli au primit sprijin pentru achiziționarea deechipamente tehnologice. În plus, au fost înființate 8 astfel de proiecte în zonele rurale.

Finlanda - Planul pentru dezvoltarea politicii LUMA a fost lansat de guvernul finlandez în anul 1996. Aceasta s-a concentrat pe îmbunătățirea educației din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pe creșterea numărului de studenți STIM. Programul LUMA a avut o abordare holistică asupra îmbunătățirii educației științifice, implicând principalele părți interesate, inclusiv Ministerul Educației, guvernul local (responsabil pentru educație în Finlanda), școlile, universitățile și organizațiile (comunitatea de afaceri).



În anul 2004, spune studiul, a fost înființat și un centru național LUMA, axat pe educația STIM. Aceasta este o organizație coordonată de Facultatea de Științe din cadrul Universității din Helsinki. Obiectivul principal al Centrului LUMA este acela de a promova educația STIM la toate nivelurile de educație. De asemenea, centrul dezvoltă activități și materiale pentru elevi și profesori.

Creșterea numărului de studenți STIM în învățământul superior a depășit așteptările. Ponderea fetelor care au ales educația STIM a crescut, însă nivelul este în continuare scăzut la fel ca în restul Europei. Una dintre cele mai vizibile componente ale programului a fost formarea profesorilor: aproximativ 11.000 de profesori au beneficiat de formare suplimentară în cadrul programului.





Un proiect realizat de centrul LUMA, este proiectul StarT, care în anul 2018 a câștigat premiul “Cel mai bun proiect European din aria STIM” la competiția “Global Best Awards 2018 as Europe’s best programme bridging the gap between working life and STIMeducation at schools”. Proiectul combină învățarea experiențială, bazată pe proiecte și interdisciplinară și organizează două concursuri: unul pentru elevi (3-18 ani) și unul pentru bune practici în educație. Astfel, participanții la concurs se pot înscrie cu videoclipuri, observații, jurnale de învățare, piese de teatru, singura condiție fiind ca acestea să aibă legătura cu domeniul STIM. De asemenea, oferă acces la un club virtual de știință unde oricinepoate participa, din orice colț al lumii. Există numeroase resurse, lecții și materiale disponibile pe web-site. Astfel, este promovată integrarea artelor cu știința, inovația și domeniul STIM.





Suedia - Încurajarea citirii” ("Boost for Reading”), împreună cu "Încurajarea învățării matematicii» (“Boost for Mathematics”), sunt cele mai importante programe de dezvoltare a profesorilor din Suedia.Programele se axează pe îmbunătățirea modului în care profesorii planifică, desfășoară și evaluează predarea. Prin acest program, se oferă profesorilor instrumente noi pentru dezvoltarea modului de predare, cât și pentru a îmbunătăți aptitudinile elevilor. Ca rezultat, 20.000 de profesori și 1.600 de școli au participat laproiectul "Încurajarea citirii”(2015-2018)

Olanda - Planul “Știință & Tehnologie” (The Dutch Delta Plan Bèta Techniek) s-a desfășurat în perioada 2004-2010. Aceasta areprezentat o politică și un plan de acțiune al guvernului olandez cu obiectivul specific de a crește numărul de absolvenți STIM în învățământul superior cu 15%. Principalul obiectiv a fost să se asigure că oferta de muncă va fi aliniată cu cererea de muncă pentru viitor și că profesioniștii deja existenți pe piața muncii vor fi mai eficient alocați. O caracteristică specifică unică a acestui program a fost orientarea către o abordare orientată pe cerere, bazată pe recompense pe bază de performanță. Astfel, erau încheiate contracte între organizații și instituții de învățământ și în cazul în care își atingeau țintele legate de numărul de absolvenți STIM, primeau fonduri suplimentare alocate instituției. Proiectul a fost împărțit pe mai mulți piloni: învățământulprimarși secundar, învățământul vocațional și unviersitar. În urma implementării, obiectivul de 15% creștere a fost atins.

