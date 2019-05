​​Corporate Report: Show, Auto & Spacebusiness news

​HBO: Marea bătălie dintre vii și morți aduce un nou record de audiență pentru „Urzeala tronurilor” ● Bugatti: Cea mai scumpă mașină din lume și-a găsit cumpărător ● SpaceX: primul lot de sateliți pentru internet este gata de lansare.

Arya Stark/Maisie Williams triumfă împotriva Regelui nopții (Foto: HBO)





Nielsen Company a anunțat că episodul de duminică, al treilea din sezonul final, a adunat 17,8 milioane de privitori în direct, în streaming, la cerere sau în reluări ulterioare. A fost cea mai vizualizată transmisie a săptămânii și cea mai urmărită în patru decenii de existență a HBO, depășind primul episod din sezonul al optulea al „Game of Thrones” care avusese 17,4 milioane de privitori cu două săptămâni mai devreme. Episodul, intitulat „Noaptea cea lungă”, a fost cel mai lung din istoria serialului, cu o oră și 22 de minute. A ilustrat bătălia dintre cei vii și cei morți – anticipată încă din primul sezon – cu numărul ei uriaș de morți și răniți chiar și pentru faimosul și sângerosul serial de ficțiune.





Aproximativ 12,02 milioane de telespectatori au urmărit episodul în direct, număr eclipsat doar de ultimul episod din sezonul al șaptelea. Se așteaptă ca finalul de pe 19 mai să bată ambele recorduri. La fel, numerele pentru episodul de duminică vor crește probabil considerabil după vizionări amânate sau repetate. HBO a spus că 38 de milioane de oameni au văzut până acum primul episod al sezonului final. (The Associated Press)





Bugatti: Cea mai scumpă mașină din lume și-a găsit cumpărător.

Se vorbește că Cristiano Ronaldo ar fi noul proprietar al unicatului La Voiture Noire produs de Bugatti, cea mai scumpă mașină din lume. El ar fi plătit 11 milioane de euro pentru modelul prezentat la Geneva Motor Show 2019. Compania franceză a produs doar un exemplar, ca un omagiu la a 110-a aniversare a înființării firmei de mașini de lux. Este o versiune modernă a legendarei Bugatti Type 57 SC Atlantic, din care au fost produse doar patru exemplare între 1936 și 1938.

Are un motor turbo de opt litri W16 și poate atinge 415 km/h. Bugatti a confirmat că unicatul are acum proprietar, dar a refuzat să-l identifice oficial. Ziarul spaniol de sport Marca a informat că acesta este legendarul fotbalist, deși alte surse pretindeau anterior că ar fi vorba despre Ferdinand Piech, fostul președinte al grupului Volkswagen. Oricine ar fi, noul proprietar nu va avea voie să conducă prototipul până în 2021, când compania va finaliza mici detalii. Ronaldo are o flotă de mașini de lux, printre care Mercedes C Class Sport Coupe, Rolls Royce Phantom, Ujn Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP700-4, Aston Martin DB9, McLaren MP4 12C și Bentley Continental GTC Speed. (The Daily Mail)





SpaceX: primul lot de sateliți pentru internet este gata de lansare.

Într-un comunicat oficial, SpaceX anunță că producția în serie a sateliților „decurge bine” și primul lot de sateliți Starlink operaționali este de pe acum în Florida pentru ca lansările să debuteze în mai 2019. Simultan, Federal Communications Commission (FCC) i-a a aprobat cererea de a modifica amplasamentul primilor 1.584 de sateliți Starlink, permițând companiei să coboare orbita de la aproximativ 1.150 km la 550 km. Aceasta ar trebui să sporească sarcina utilă pentru racheta Falcon 9 și să reducă riscul operațional implicat de resturi orbitale provenind de la sateliți SpaceX deteriorați.





Anunțul lui SpaceX aduce constelația de sateliți pentru internet aproape de realitate, după ce fusese subiectul unui îndelungat scepticism și val de critici. Este un program extraordinar de ambițios care va costa miliarde de dolari doar pentru început. SpaceX trebuie să găsească calea care să-i permită să fabrice și lanseze 11.900 de sateliți, cântărind împreună 500 de tone, în nu mai mult de nouă ani.





La Voiture Noire lângă Type 57 SC Atlantic (Foto: Bugatti Automobiles S.A.S.)Satelit Starlink (Foto: SpaceX)În noiembrie 2018 erau cam 2.000 de sateliți operând în jurul Pământului, iar constelația Starlink va mări numărul de sateliți funcționali de aproape șapte ori. Numai prima fază (4.409 unități) va mări de mai mult de trei ori numărul sateliților funcționând pe orbită. Pentru a îndeplini obligația contractuală de a lansa cel puțin jumătate din numărul de sateliți în șase ani de la acordarea licenței, compania va trebui să lanseze în jur de 37 de unități lunar până în aprilie 2024. Până în aprilie 2027, SpaceX va trebui să lanseze ceilalți 2.200 de sateliți din Faza 1 pentru a nu pierde licența. La fel va fi pentru ceilalți 7.500 de sateliți de orbită foarte joasă din faza a doua, cu termene de lansare între noiembrie 2024 – 2027. (Teslarati.com)