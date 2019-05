Liviu Voinea va părăsi BNR, optând pentru un post la FMI începând din 26 august

Liviu Voinea a fost numit reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional și va prelua funcția de Senior Advisor al Directorului Executiv al FMI începând cu data de 26 august a.c, a transmis joi, BNR. ” În vederea preluării mandatului la FMI, dl. Liviu Voinea va renunța, cu aceeași dată, la poziția de Viceguvernator al BNR. Mandatul domnului Mugur Tolici la FMI încetează, la cererea sa, la data de 23 august a.c”, mai arată comunicatul BNR. Plecarea lui vine în contextul incertitudinilor privind viitoarele nominalizări pentru posturile din Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, PSD sugerând că viitorul CA va fi format din oameni noi, fideli PSD.





PSD l-a propus în noiembrie 2015 premier pe Liviu Voinea, când Iohannis a preferat un guvern tehnocrat preferându-l pe Dacian Cioloș.





Voinea, care împlinește luna viitoare 44 de ani, este viceguvernator si membru al Consiliului de Administratie (CA) al BNR, din octombrie 2014. El a mai fost ministru delegat pentru Buget in Guvernul Ponta II, din decembrie 2012 si pana in august 2014, cand a fost votat ca membru in CA al BNR.







În primul guvern format de Victor Ponta el fusese secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, în perioada mai-decembrie 2012, iar înainte de acea funcție, Voinea a fost membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Eximbank.



De orientare politică de stânga, Voinea este adeptul introducerii impozitării progresive, la fel ca Florin Georgescu, primul viceguvernator.



Liviu Voinea a absolvit, în 1997, Facultatea de Relații Economice Internaționale din ASE, iar în 1998 a obținut titlul de Master în Administrarea Afacerilor (MBA) la Stockholm University School of Business. Are o specializare în "sociologia bunăstării", la Universitatea București.



Numele lui Voinea mai fusese vehiculat și în 2009 pentru funcția de premier, presa speculând atunci că Mircea Geoană l-ar fi desemnat să conducă Guvernul dacă ar fi câștigat alegerile din 2009.



Voinea a fost și director executiv al Grupului de Economie Aplicată (GEA), precum și președinte al Voinea Business Development. Totodată, din octombrie 2013, el predă ca profesor universitar la Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, facultate la care a fost profesor asociat în perioada octombrie 2009-septembrie 2013. Din februarie 2005 și până în septembrie 2013, a fost conferențiar universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).