BRD a estimat o taxa pe activele financiare pentru anul fiscal 2019 de 79 milioane lei. Banca a anunțat vineri un profit de 301 milioane de lei în primul trimestru

​ A treia bancă din sistem, BRD -GSG, a anunțat vineri un profit net obținut pe primele 3 luni din acest an de 301 milioane lei, mai mic cu 113 milioane lei decât cel obținut în perioada similară a anului trecut, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori București. Banca și-a crescut creditarea pe segmentul de retail cu 3,6%, pe cel al companiilor cu 5,2%, productia de leasing cu 12%, mai arată comunicatul. BRD ar urma să achite cel târziu în august 2019 (pe baza valorilor la 30 iunie 2019) circa 79 milioane RON (67 milioane RON, net de impozitul pe profit), reprezentând taxa pe activele bancare impusă de Guvern.





In acest peisaj bancar, creditele nete, inclusiv creantele din leasing, au crescut cu +4,1% in comparatie cu finalul lunii martie 2018. Cresterea creditelor pe segmentul retail (+3,6%) a fost bazata pe avansul creditelor de consum si de locuinte. Creditele acordate companiilor au crescut cu +5,2% fata de finalul lunii martie 2018, crestere impulsionata de segmentul companiilor mari (+10,4%*). Operatiunile de factoring in valoare de 1,2 miliarde RON in primul trimestru al anului 2019 au crescut cu +2,8% in dinamica anuala. Productia de leasing a crecut cu +12% fata de primul trimestru al anului 2018, cererea fiind sustinuta in special de segmentele companii mici si intreprinderi mici si mijlocii.

Depozitele au fost relativ stabile in dinamica anuala. Cresterea anuala a depozitelor retail (+4,0%) a fost determinata de intrari mai mari in conturile curente ale persoanelor fizice (+20%) sustinute de cresterea venitului disponibil. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 69,0% la finalul lunii martie 2019, in crestere cu +3,3 puncte procentuale in comparatie cu finalul lunii martie 2018.

Numarul abonatilor la serviciile de internet si mobile banking a crescut cu +18% in comparatie cu finalul lunii martie 2018, rata de adoptare a serviciului de mobile banking crescand rapid (numarul de abonati MyBRD Mobile a crescut cu +43%). Numarul de tranzactii prin MyBRD Mobile si MyBRD Net a crescut cu +23% in comparatie cu primul trimestru al anului 2018. De asemenea, intensitatea relatiei comerciale s-a imbunatatit, gradul de echipare a clientilor persoane fizice (numarul mediu de produse pe client activ) crescand la 4,26 de la 4,18 la finalul lunii martie 2018.

Cheltuielile operationale au totalizat 442 milioane RON in primul trimestru al anului 2019, in crestere cu +14,9% (+5,7% excluzand cheltuielile aferente Fondului de Garantare a Depozitelor si Fondului de Rezolutie) in comparatie cu primul trimestru al anului 2018, influentate semnificativ de dublarea contributiei cumulate la Fondurile de Garantare si de Rezolutie in comparatie cu suma inregistrata anul trecut (72 milioane RON in 2019 fata de 35 milioane RON in 2018). Intr-un context tensionat al pietei muncii, cu rata somajului la nivel minim record, costurile cu personalul au ramas sub presiune, in crestere cu +8,6% in dinamica anuala, explicata de cresteri salariale si alte beneficii.



Indicatorul cost/venit a atins 56,4% (fata de 53,2% in primul trimestru al anului 2018). Excluzand contributia cumulata la Fondurile de Garantare a Depozitelor si Fondul de Rezolutie, indicatorul cost/venit s-a imbunatatit cu 1,2 puncte procentuale in comparatie cu primul trimestru al anului 2018.

Calitatea portofoliului de credite si-a continuat tendinta de imbunatatire, reflectata de scaderea ratei creditelor neperformante (conform definitiei ABE), la 4,0% la finalul lunii martie 2019, in comparatie cu 6,4% la finalul lunii martie 2018, determinata de operatiunile de write-off si vanzarile de credite neperformante, cumulate cu cresterea creditarii. Rata de acoperire a creditelor neperformante a ramas solida, la 75,1% la finalul lunii martie 2019 in comparatie cu 75,4% la finalul lunii martie 2018. Costul net al riscului a fost din nou pozitiv in primele trei luni ale anului, totalizand 26 milioane RON in comparatie cu 153 milioane RON in primul trimestru al anului 2018, cu un impact in scadere al elementelor exceptionale si recuperari mai mici din creditele neperformante.

Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 15,4% in primul trimestru al anului 2019 (in comparatie cu 22,0% in primul trimestru al anului 2018).

Incepand cu anul fiscal 2019, o taxa pe anumite active financiare pentru institutiile bancare (i.e. o taxa pe credite) a fost impusa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019. Conform prevederilor ordonantei de urgenta, aceasta taxa ar trebui sa fie considerata o cotizatie, incadrandu-se astfel in prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara IFRIC 21 „Cotizatii”. Platile efectuate in august 2019 (pe baza valorilor la 30 iunie 2019) sau oricand inainte de sfarsitul perioadei vor fi inregistrate ca plati in avans pana la finalul lunii decembrie 2019, cand se va recunoaste taxa finala. Excluzand posibilele stimulente, BRD a estimat o taxa pe activele financiare pentru anul fiscal 2019 de 79 milioane RON (67 milioane RON, net de impozitul pe profit).

Rata de solvabilitate a fost de 19,7% la finalul lunii martie 2019 (in comparatie cu 19,3% la finalul lunii martie 2018, la nivel individual, conform Basel 3, net de dividendele aprobate in cadrul adunarii generale a actionarilor), semnificativ peste cerintele reglementare.

„In primul trimestru al anului, BRD a inregistrat o crestere continua a creditarii pe ambele segmente, retail si companii, si volume mai mari de tranzactii, imbunatatind in acelasi timp performanta operationala. Pe viitor, vom continua sa ne bazam pe franciza noastra puternica, finantand in mod activ proiectele si activitatile tuturor actorilor din economie si sa avem ca prioritate imbunatatirea experientei clientilor prin intensificarea inovarii digitale si continuarea eficientizarii proceselor”, a declarat Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale.Piata creditarii din Romania a crescut intr-un ritm puternic (+6,9%) in dinamica anuala la finalul lunii februarie 2019), sustinuta de ambele segmente, gospodarii si companii. Depozitele au crescut cu +7,0% in dinamica anuala, impulsionate in special de persoanele fizice care au beneficiat de continuarea tendintei pozitive a venitului disponibil.