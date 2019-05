Anastasiu: Un tânăr care iubește pleacă pentru mai mulți bani? Nu, nu pleacă. Când eşti îndrăgostit, rămâi

"Avem o problemă cu forţa de muncă, fără doar şi poate, dar nu suntem singurii. Germania are o problemă şi mai mare cu forţa de muncă. Eu cred că principalii vinovaţi pentru această chestiune sunt oamenii de afaceri, nu statul. (...) Un tânăr sau un om care iubeşte pleacă pentru că primeşte ceva mai mulţi bani în altă parte? Nu, nu pleacă! Când eşti îndrăgostit, rămâi. Acum vin şi îi întreb pe antreprenorii români: îi facem pe oamenii ăştia să-şi iubească meseria? Profesorii din România îi fac pe copii să-şi iubească şcoala, să-şi iubească învăţătura? Oraşele şi-au pus problema dacă oamenii iubesc oraşul?", a spus Anastasiu.







În general, spune el, iubirea de ţară există, unii şi-o manifestă prin mitinguri, alţii la biserică, alţii acasă.





"Noi, prin modul în care înţeles să ne comportăm în general în ultimii 30 de ani, suntem prima generaţie de antreprenori a României. Noi am făcut oamenii să-şi iubească într-adevăr compania. Să-şi iubească meseria? Eu vă spun că nu. Noi nu am făcut lucru ăsta. Ne-am dus noi către şcoli active să facem sistem dual, către profesori? Nu. Stăm acasă şi aşteptăm să ni se dea forţă de muncă. Mentalitatea antreprenorului român, de regulă, este că eu ştiu totul, eu fac totul, eu sunt şi menajeră, şi contabil, iar tu să faci, tu să faci, tu să faci ! Acest lucru nu generează iubire şi atunci am o problemă destul de gravă cu mentalitatea noastră", a afirmat președintele AHK România.





El s-a arătat nemulțumit despre cum s-a decis majorarea salariului minim în sectorul construcțiilor, la eveniment fiind prezent și ministrul Muncii Marius Budăi.



"Din punctul meu de vedere, cu toată simpatia pentru problemele fiecărui domeniu în parte, soluţia nu poate să fie luată la nivel sectorial. Cred că este o greşeală care nu face altceva decât să spună că da, aţi făcut asta în construcţii şi de ce nu o faceţi şi în HoReCa? Mai mult decât atât, studiul ăla de impact pe care noi îl cerem de m-am plictisit de câte ori l-am cerut, s-a făcut la nivelul construcţiilor sau lansăm tot felul de chestiuni şi după aceea venim ca pompierii şi stingem focul, fie că se cheamă Ordonanţa 114, fie altceva? Asta se întâmplă, din păcate, şi pentru că dialogul nu este unul consistent şi studiile de impact nu există", a precizat Anastasiu.

Facem lucruri peste noapte, şi cine are vocea mai tare, face un Memorandum cu Guvernul şi se întâmplă ceva. Nu cred că asta este soluţia pentru România, sincer. Poate că o fi bună pentru un domeniu, nu spun nu... dar vin ceilalţi şi spun că e discriminare. Acum avem salariul minim A, salariul minim B şi salariul minim C. Întrebăm şi noi: o fi normal să se întâmple aşa? Mai degrabă, nu ar trebui să ne gândim la salariul minim diferenţiat pe regiuni? Noi venim şi creştem salariul minim, foarte frumos, dar sunt regiuni defavorizate...

Noi suntem într-o ţară în care facem pontaje, domnule ministru (ministrul Muncii, Marius Budăi, n.r.). Vă rog mult de tot, schimbaţi Codul Muncii şi adaptaţi-l zilelor noastre. Codul Muncii de azi are de-a face cu România socialistă. Eu trebuie să am condică, în 2019, şi trebuie să fac pontaje. Pe mine nu mă interesează dacă unul stă două ore la muncă sau 12 ore, la un moment dat... El trebuie să facă treabă. În schimb, eu trebuie să-l pontez pe omul ăla... e o nebunie !", a spus Anastasiu.

Vorbim, apoi, despre medicina muncii. Păi, la medicina muncii, din 3.000 de oameni care au fost pe la mine în ultimii cinci ani, nu a venit unu care să spună că are ceva. Am printre ei şoferi... Ca să faci medicina muncii pentru o secretară mi se pare o aberaţie pentru că are medic de familie... În schimb, mi se pare absolut normal pentru macaragii, şoferi. Deci, unu nu au venit cu probleme. Testele se iau pe şpagă!

Mai mult, şoferii mai fac medicina muncii şi la Ministerul Transporturilor, deci două etape şi unul n-are nimic ani de zile! Un alte exemplu este bucătarul pe care nu pot să-l angajez fără medicina muncii. Ca să-l programez durează 20 de zile. El are medicina muncii de la locul de muncă anterior, dar dacă vine la mine trebuie să-şi mai facă o dată medicina muncii şi tot aşa...

Trei sferturi din populaţia României are salariu minim. Dar despre venituri nu vorbim? Că sunt plătiţi "la negru"... Să ştiţi că în HoReCa e la fel, în transporturi la fel. Soluţia este să mărim la toţi, şi la Vaslui, salariul minim ca să scoatem buruienile dintre noi sau soluţia este să-şi facă treaba ITM-ul şi să-i prindă pe nenorociţi? Un câmp cu flori şi cu şapte buruieni trebuie ras tot că sunt şapte buruieni? Nu, trebuie să-i prindem pe ăia. Cred că statul român trebuie să facă în aşa fel în care să nu plece de la concepţia că toţi antreprenorii sunt hoţi. Atragerea forţei de muncă din străinătate rămâne, din păcate, unica şansă pe termen scurt, pentru că românii din străinătate rămân acolo pentru calitatea vieţii, nu pentru salarii.



Principalii vinovaţi pentru lipsa forţei de muncă din România sunt oamenii de afaceri, nu statul, pentru că noi ne-am obişnuit să tot aşteptăm să ni se dea, a declarat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germană (AHK România), potrivit Agerpres.