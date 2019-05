DOCUMENT Modificări la Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Ministerul Finanțelor Publice modifică Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, la care nu s-au prea înghesuit cetățenii, mai ales că anul trecut au fost doar 18 garanții în valoare totală de 340.000 lei, potrivit instituției. Anul acesta s-a modificat legislația, așa că s-a stabilit un plafon de 10 milioane lei. De asemenea, mai apar unele modificări.









Un paragraf modificat spune că:











Conform notei de fundamentare:

Conform MFP, propunerea de asigurare a continuităţii Programului prin alocarea unui plafon de 10 milioane lei pentru anul 2019 este justificată prin prisma Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, precum şi aspectele relevate de implementarea acestuia.Astfel, menţinerea Programului în portofoliul de programe guvernamentale active cu garanţia statului va permite implementarea noilor facilităţi care vor fi acordate în cadrul acestuia prin calibrarea la programele Rabla Clasic şi Rabla Plus.Practic, prima de casare, ecobonusul și ecotichetul sunt acceptate pentru justificarea achitării avansului din preţul de achiziție a autoturismului.Persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu la data solicitării finanţării, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 pot beneficia de finanţări destinate achiziţionării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcţie de tipul de autoturism nou care se achiziţionează în cadrul Programului. Garanţia statului este în procent de maximum 50% din finanţarea acordată.Pentru anul 2018, din plafonul de garanţii aprobate în valoare de 10 milioane lei, au fost emise până la data de 31 decembrie 2018 un număr de 18 garanții, cu o valoare de garantare de 0,34 milioane lei, pentru o valoare a finanţărilor de 0,68 milioane lei.Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, s-au stabilit următoarele:1. Posibilitatea achiziționării de către beneficiarul programului a unui autovehicul nou, pe lângă cel clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere internă) și a următoarelor tipuri de autovehicule, după cum urmează:- autovehicul hibrid, cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme de stocare de energie montate pe vehicul pentru a-i asigura propulsia, având un preț de achiziție de maximum 100.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minimum 25% din prețul de achiziție al autoturismului;- autovehicul electric hibrid (plug-in), autovehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul: un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu: baterie, condensator, volant/generator etc.) care are o sursă de alimentare externă – Plug-in, având un preț de achiziție de maximum 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minimum 30% din prețul de achiziție al autoturismului;- autovehicul pur electric – orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, având un preț de achiziție de maximum 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minimum 30% din prețul de achiziție al autoturismului.2. Reglementarea posibilității ca beneficiarul Programului să poată achiziționa un autoturism – bun nou, chiar dacă acesta a mai deținut anterior în proprietate un astfel de autoturism. Se elimină astfel obligativitatea declarației pe proprie răspundere a beneficiarului că nu a mai avut în proprietate un autoturism bun nou – condiție existentă inițial în cadrul Programului.3. Acceptarea primei de casare, a ecobonusurilor şi ecotichetelor acordate în cadrul Programelor RABLA CLASIC și RABLA PLUS pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu prevăzut în legislația aferentă Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.