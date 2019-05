O amnistie fiscală cerută de Dăncilă din cauza ANAF

Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, să ia măsuri în ceea ce privește deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Chiar i-a sugerat un soi de amnistie fiscală pentru cei aflați în situația în care au primit „plicurile” de la Fisc. Conform noii idei, unii vor ajunge să plătească mai puțin, iar alții deloc.“Știu că mulți cetățeni au primit de la ANAF decizii de impunere pentru perioada 2014-2017 privind plata contribuțiilor sociale. Având în vedere că de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obțin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate decât opțional, solicit Ministerului Finanțelor Publice să vină de urgență cu o soluție care să extindă această facilitate și pentru perioada 2014 – 2017”, a spus Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.Ea a mai afirmat că „nu este normal ca oamenii să fie împovărați cu obligații fiscale injuste în raport cu veniturile încasate, iar cetățenii care au primit deizii de impunere trebuie să știe că vor beneficia și ei de aceste criterii”.Contactat de HotNews.ro, consultantul Fiscal Adrian Bența a spus că reprezintă un fel de aminstie fiscală: cei care au avut venituri cu mult peste plafonul de 12 salarii minime vor plăti mai puțin, iar ceilalți sub plafon, nu vor mai plăti deloc.În același timp, o vină o are și ANAF-ul, pentru că a trimis atât de târziu decizii de impunere pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate cu privire la perioada 2014-2017.Potrivit gestiunepfa.ro , între 2012-2017 CASS se plătea aproape în orice situație dacă PFA-ul era activ. Nu conta dacă avea venit 0, pierderi sau era pe plus.