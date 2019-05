O idee neconstituțională și un profesor ASE: Adrian Mitroi și emisiunea PSD de educație financiară

Dincolo de faptul că acest clip nu ar trebui să aibă de-a face cu alegerile europarlamentare, ieri (luni 20 mai) a apărut pe TV.







Pornește clipul. În imagine apare un om îmbrăcat cu o jachetă albă, cu părul foarte scurt, iar în spatele lui se află o imagine cu afișul de campanie la europarlamentare, cu albastru, galben și roșu pe care scrie: „Patrioți în Europa. România merită mai mult”. În dreapta jos, e sigla PSD. Omul începe să vorbească: Atențiune, atențiune (gesticulând agitat), atențiune din partea mea, Guță Nicolae Magnificul, dedic această melodie pentru cel mai tare partid posibil. Câteva secunde mai târziu, începe să cânte: De vrei gustul fericirii/ Ștampilează trandafirii. A, mă scuzați, am încurcat clipul. E vorba de un alt video, unul plătit de PSD:Pornește clipul. Apare o imagine pe care scrie: „Expertul. Emisiune de educație financiară”. În prim plan, un domn cu pantaloni negri și sacou de culoare crem, nu mă pricep la culori, și o cămașă albă, are în spate o tablă pe care cu markerul sunt scrise diferite cifre, câteva grafice și un tabel. În stânga jos: sigla PSD. Este Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice, un om cu idei socialiste. Nimic împotrivă, e bine să avem diversitate și respect ideile sale.Vorbește despre salariul minim, care a crescut substanțial, arătând cu degetul spre unul dintre grafice. Pare că se află într-o sală de clasă, toată lumea este atentă, iar unii așa-ziși studenți, probabil figuranți, zâmbesc.În mod ciudat spune că: „De ce este important să ții la această creștere de salariu minim și să ignori această alternativă, absolut stupidă, că ai putea să tăi salariul minim”.Ori, discursul public nu a fost niciodată de tăiere a salariului minim, doar pe site-urile de propagandă PSD se spune că opoziția îl va reduce. Ciudată abordare. În plus, e neconstituțional să tăi salariul minim.Practic, se induce ideea că ceilalți se gândesc la această soluție. E un fel de fake news (știre falsă) indusă. Nu poți spune că e știre falsă propriu-zisă, dar după ce vezi clipul, dacă nu te interesezi, crezi că opoziția va lua astfel de măsuri.Ce se găsește totuși pe Google este o idee potrivit căreia profesorul ASE, Cristian Păun, susținător PNL, ar vrea o scădere a salariului minim. A pornit de la o postare pe Facebook, care a fost înțeleasă greșit de o publicație și așa s-a ajuns aici.Pentru lămuriri suplimentare, am vorbit cu Cristian Păun care ne-a zis:„E o știre falsă pornita de la un articol de pe Facebook și preluat de o publicație în care arătam diferența între dinamica salariului minim și cea a productivității muncii. Nicidecum nu a fost vorba de scăderea salariului minim, asa cum s-a înțeles greșit în presă. Nu se poate scădea. Constituțional e imposibil. Un drept odată primit nu mai poate fi luat înapoi. E foarte greu, dacă nu imposibil. Ideea e să nu mai crească arbitrar. Mai ales în campanii electorale”, a spus Păun.Clipul continuă, iar profesorul Adrian Mitroi sare la altceva, de parcă salariul minim a creat locurile de muncă: „Programul de guvernare al PSD a creat 212.000 de locuri de muncă, am avut creștere economică, suntem pe podiumul creșterii economice”.Da, așa e, a crescut economia, dar dacă ne uităm, am crescut consumând din import. Să ne uităm la ultimele date, iar pentru cine dorește, există Institutul Național de Statistică (INS), se poate verifica. Deficitul comercial a crescut cu aproape 34%, în primul trimestru din acest an. Adică am importat mult mai mult decât am exportat din cauza consumului mare. Problema nu a fost dată de salariul minim, ci de salariile bugetarilor care au crescut foarte mult.Dacă ne uităm la alt deficit, cel bugetar, observăm că ANAF nu reușește să colecteze (și din cauza infrastructurii IT) la ce cheltuieli sunt cu salariile bugetarilor și asistența socială. Medicii și profesorii merită măriri bune, dar în rest... poate ar fi trebuit să fie mai mici aceste creșteri.Trebuie să recunoaștem, CV-ul profesorului este unul impresionant.În 2018 a fost consilierul unuia dintre cei mai slabi miniștri ai Economiei, Dănuț Andrușcă, și a încasat peste 100.000 de lei din calitatea de membru în diferite Consilii de Supraveghere în companii de stat. Ca profesor al ASE a încasat 65.000 lei și deține un depozit de 30.000 lei, plus 90.000 lei într-un Pilon III de pensii. De asemenea, are 2 mașini: o Honda CRV din 1998 și un Hyundai din 2006.Mai deține două locuințe: una împreună cu soția, fiind vorba de o casă, și un apartament. De asemenea, un teren intravilan de 190 metri pătrați, împreună cu soția.Pe lângă funcțiile de membru în diferite Consilii la companii de stat, anterior acestora, în perioada 2007-2014 a fost director executiv financiar la Nextebank România, în 2005-2006 – director regional, regiunea de Vest la Bancpost, 2001-2004 – director și administrator de sucursală Unicredit România la Arad, 1997 – 2002 – ofițer de investiții pentru sectorul fiannciar – bancar și economist cercetător șef la Fondul Româno-American de Investiții (USAID) București etc.Este doctor în științe economice la ASE, are un certificat CFA Institute și, printre altele, diplomă de inginer mecatronică și automatizare la Institutul Politehnic Timișoara.