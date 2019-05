Sindicatele din Ministerul Muncii îi cer ministrului Budăi să discute problemele din sistem, precum abuzuri și lipsa de personal. Când iese public, să le explice mai bine pensionarilor

La AJOFM Covasna, colegii din sindicat au fost determinați să iasă din organizație. Liderul de acolo a fost aproape un an hărțuit de către conducerea instituției și, într-un final, s-a ajuns la a se destrăma acea organizație. Nu mi se pare normal ca astfel de abuzuri să fie în instituție pentru că un director de acolo este de câteva zeci de ani pe funcții și își permite astfel de abuzuri. ANOFM a constatat că nu e nicio neregulă, că nu s-a întâmplat nimic. Există dovezi. Colegul are o documentație bine pusă la punct și cred că are și un proces început. Acest caz a fost adus la cunoștința Ministeurlui Muncii. Nu avem niciun răspuns. Ministerul, nedialogând, nu ne poate da niște răspunsuri la solicitările pe care le adresăm.

Să aduc aminte de Legea 221 care a fost pe repede înainte. Domnul ministru a ieșit cu declarații la momentul respectiv cum că se vor calcula rapid grupele de muncă, cele care fac obiectul Legii 221. Pe acest motiv, oamenii au fost chemați la serviciu în weekend, s-a realizat o aplicație rezultând dosarele eligibile pentru Legea 221. Aplicația a fost trimisă sâmbătă, 23 martie, în teritoriu, colegii au fost chemați la lucru duminică pentru a emite deciziile pe dosarele respective și abia pe data de 27 martie aplicația de punere în plată, plățile au putut fi emise către beneficiari.

Ceea ce s-a întâmplat în martie cu mediatizarea Legii 221, adică cu această recalculare de grupă a dus la un aflux de pensionari către casele de pensii pentru că nu a fost explicate concret cazurile care pot beneficia de această recalculare. Am vrea ca în momentul în care ies și fac astfel de afirmații să spună concret despre ce anume este vorba ca să nu ne mai trezim la ghișee cu oameni care nu știu ce a spus ministrul la televizor.

În momentul în care tu vrei să pui în plată un număr mare de dosare aplicația răspunde mai greu sau se blochează. Având în vedere că o astfel de operațiune ar trebui să dureze maxim 3-4 minute, s-a ajuns să se stea aproape 30 de minute să se emită o decizie, să se facă o plată. Se datorează slabei dotări și a infrastructurii care nu este în parametrii normali. Am transmis și fostului și actualului ministru.

Pe zona de Case de pensii trebuie atenție în sensul de a pregăti tot ceea ce înseamnă această recalculare. Avem nevoie de spații de arhivă, oamenii care vin în sistem au nevoie de o pregătire înainte de a veni să calculeze efectiv.

Legea 221 în august a fost emisă și a început să producă efecte din 1 octombrie. Imaginați-vă că pentru 100.000 de beneficiari a durat aproape 6 luni. Cam cât durează să creeze o aplicație informatică pentru a recalcula aceste 5 milioane de dosare. Acum colegii rămân peste program, dacă avem ore suplimentare, nu avem când să le luăm.

„Problema principală, la acest moment, o reprezintă lipsa de personal din instituțiile Ministerului Muncii. Vorbim aici despre case de pensii, agenții județene pentru ocuparea forței de muncă și inspectorate teritoriale de muncă. Cel mai mare deficit de personal este pe Casele de pensii, având în vedere că volumul este foarte mare. Urmează o nouă lege a pensiilor care va angrena atât personal existent, cât și personal care trebuie angajat. Am semnalat aceste probleme vizavi de personal, de aplicații, de tipul de lucru, probleme care au rămas fără rezolvare, până la acest moment. O altă problemă ar fi abuzurile care sunt semnalate de către colegii din teritoriu care sunt realizate pentru a intimida activitatea noastră, activitate pe care o desfășurăm de 2 ani pe zona Ministerului Muncii. Federația are în componență doar sindicate din instituii ale Ministerului Muncii”, a declarat Alexandru Adrian Ionică, vicepreședinte al Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii, într-o conferință de presă.Mihaela Dună, președintele Federației, susține că nu există deschidere și dialog.„Colegii din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea locurilor de muncă, luna aceasta s-au confruntat cu o situație în care nu le-a fost asigurat salariul, adică toate veniturile, la data la care trebuia pentru că nu au fost fonduri suficiente și, am înțeles că au luat de la alte capitole (bugetare n.r.) pentru a asigura aceste sume. Am încercat să facem un dialog cu agenția națională prin intermediul secretarului general care a refuzat, având în vedere că ne duceam în calitate de reprezentant al unei organizații reprezentative. Voiam să știm care este situația. Sunt colegi în țară care și-au luat salariile abia ieri”, a explicat Dună.Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat de înțeles, marți, că a discutat acum 2 săptămâni Federația Sindicatelor din Minister despre problemele din sistem și că este interesat să vadă ce conferință vor avea, făcând referire la evenimentul de miercuri (astăzi).„Acestea cred că sunt lucruri de acu 2 săptămâni. Toți președinții... o să vedem ce conferință de presă au. Eu le spun foarte clar că tot ce s-a discutat, s-a discutat și cu președinții de agenții, îi rog să nu dezinformeze și să discutăm situația fie la minister, fie la fiecare agenție în parte unde deja au fost și s-a discutat”, a spus Budăi.Alexandru Adrian Ionică, vicepreședinte al Federației, susține că nu s-au văzut acum 2 săptămâni.„Cred că domnul ministru confundă organzațiile. Nu s-a întâlnit cu noi. Am solicitat întâlnire. Nu s-a întâlnit cu noi acum 2 săptămâni. Nu știu despre ce organizație este vorba”, a explicat Ionică.Mihaela Dună a afirmat că pe zona caselor de pensii, când ministrul iese public și povestește despre noua lege se întâmpla ca pensionarii sa nu înțeleagă mesajul și vin spre casele de pensii pentru a solicita informații și nu știu de ce sunt la o anumită grupă etc.„Ne confruntăm cu un deficit major de personal. Suntem mult sub media UE unde la 10.000 de beneficiari ar trebui un număr de 15-20 de funcționari. L anoi nu este așa. Noi suntem pe 6-7 angajați pentru 10.000 de de beneficiari. Legea pensiilor a suferit 45 de modificări într-un interval de 9 ani, frecvența este foarte mare și casele de pensii, infrastructura IT trebuie să fie pregătite în privința recalculării celor 5 milioane de dosare”, a spus Dună.Ea a mai afirmată că își doresc să aibă un dialog cu ministrul.„Noi am făcut o solicitare anul trecut în noiembrie pentru o întrevedere lucru care s-a întâmplat în ianuarie. Am făcut din nou solicitare scrisă pe 25 aprilie, așteptăm”, a precizat președintele Federației.Vicepreședintele Federației, Alexandru Adrian Ionică a dat de înțeles că aplicația pentru recalcularea celor 5 milioane de dosare ale pensionarilor pe noua lege a pensiilor nu este gata.„Dacă ministerul nu ia măsuri, probabil vom ajunge la grevă. Încercam să avem un dialog cu Ministrul Muncii de 2 ani. Aceste întâlniri se obțin foarte greu. Ne așteptam ca Ministerul să găsească o punte de dialog. Suntem oameni din sistem care cunoaștem foarte bine”, apreciază Dună.