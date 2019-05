​​Corporate Report: Netflix mai are 175 de zile ca să producă un miracol... sau este terminat!

Anul trecut, jumătate din americanii între 22 și 45 de ani s-au uitat zero ore la televiziunea prin cablu. Și aproape 35 de milioane de cămine au renunțat la abonamentele la cablu în ultimii 10 ani. Toți acești oameni au trecut la servicii de streaming ca Netflix. Presa numește asta tăierea cablului. Tendința este mult mai distrugătoare decât înțeleg mulți. Eroziunea cablului eliberează fonduri bursiere de miliarde. Împreună, cele cinci mari companii de cablu au o valoare de 750 de miliarde de dolari. Și cei mai mulți investitori presupun că Netflix își va adjudeca cea mai mare parte din ce lasă în urmă companiile de cablu. Până acum au avut dreptate. Ați văzut prețul pe bursă al lui Netflix? A crescut cu 8.300% din 2009, lăsând-o chiar și pe Amazon în urmă.





Dar succesul din trecut nu trebuie să vă păcălească. Citiți din nou: Netflix nu este viitorul televiziunii.





Disney intră în cursă.





Este una din cele mai emblematice companii americane. Walt Disney l-a creat pe Mickey Mouse în 1928. În următoarele opt decenii, compania a construit un imperiu. Peste 160 de milioane de oameni i-au vizitat parcurile tematice anul trecut. Și este și una din cele mai mari companii de media din lume. Dar în ultimul deceniu o bună parte din afacerile sale au fost perturbate. Peste o treime din veniturile lui Disney provin din distribuția prin cablu. Așa că tăierea cablului a lovit-o puternic. Dar peste 175 de zile, Disney va lansa propriul serviciu de streaming, denumit Disney+. Va cere 6,99 $/lună – cam cu 6 dolari mai puțin decât Netflix, de la care își va retrage tot conținutul.







Disney deține Marvel, Pixar Animations, Star Wars, ESPN, National Geographic, Modern Family și The Simpsons. Ca să nu mai vorbim de personaje clasice ca Mickey Mouse și Donald Duck. În șase din ultimii șapte ani, Disney a produs filmul cu cele mai mari încasări. Iată lista filmelor cu cele mai mari câștiguri din 2018: Avengers Infinity War; Black Panther; Jurassic World Fallen Kingdom; Incredibles 2; Bohemian Rhapsody. În afară de Jurassic World, toate sunt producții Disney. Evident, Disney este regele blockbusterului. În ultimii șase ani, fiecare film al său a adus în medie încasări de 1,2 miliarde de dolari.





Netflix a schimbat modul în care ne uităm la televizor, dar nu a schimbat cu adevărat și la ce ne uităm. A realizat o creștere incredibilă luând distribuția din mâinile companiilor de cablu. În loc să urmărească The Office prin cablu, oamenii văd acum The Office la Netflix. Avantajul nu este sustenabil. Într-o lume în care poți urmări orice și oricând vrei, dominarea prin distribuție este foarte fragilă. Pentru că internetul a deschis un univers de opțiuni, conținutul exclusiv decalitate este de departe mai important decât orice. De aceea, Netflix nu reprezintă viitorul televiziunii.30 de milioane de oameni s-au conectat ca să vadă primul episod al ultimului sezon din Game of Thrones. În afara sportului, a fost unul din cele mai urmărite evenimente din istoria televiziunii. Conținutul original este rege, o știe și managementul lui Netflix. Compania a cheltuit 12 miliarde pentru aceasta anul trecut. A avut cu 88% mai multe programe originale decât cu un an înainte. Iar anul acesta va cheltui 15 miliarde. Pentru aceasta, Netflix apelează la împrumuturi. În prezent, datorează creditorilor 10,4 miliarde, cu 59% mai mult decât în 2017. Problema este că, oricât ar cheltui, nu are cum să se pună cu marele său rival.Imaginați-vă.Disney pune pe platformă un blockbuster ca Avengers Endgame în acceași zi cu lansarea lui în cinematografe. După câteva săptămâni nu mai e în săli. Nu poți să-l cumperi. Nu poți să-l închiriezi. Ca să-l vezi trebuie să te abonezi la Disney+. De exemplu, singurul loc unde copiii sau nepoții voștri vor putea vedea Toy Story 4 sau Frozen 2 va fi Disney+.Vă puteți imagina câți părinți se vor abona? La 6,99 dolari/lună, care familie cu copii sub 12 ani nu se va abona?În plus, Disney deține 60% din Hulu, al doilea serviciu de streaming ca mărime și viteză de creștere. A demonstrat că poate produce filme și spectacole pe care lumea vrea să le vadă. Proprietatea unor franșize emblematice ca Star Wars nu poate fi evaluată în bani. Între timp, Netflix va pierde multe din cele mai bune filme, pe lângă milioanele de abonați care vor trece la Disney+. Câtă vreme Netflix se îndatorează testând noi programe, Disney le are de pe acum pe cele mai bune în arsenalul propriu. (Forbes)