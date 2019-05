Patru clarificări importante cu privire la aplicarea facilităților fiscale în construcții

1. Se garantează salariul minim pentru sectorul construcțiilor din anul 2020 de MINIM 3000 lei, deci ar putea fi și mai mult (în prezent este salariu minim fixat la 3000 lei)

2. Se întroduc noi coduri CAEN pe lângă cele existente la care se aplică facilitățile fiscale (la salariați scutire de impozit, CASS și reducere cu 3.75 % a cotei CAS):

3 . Se aduc clarificări în ceea ce privește calculul cifrei de afaceri de 80% ca condiție de aplicare a facilităților.





Pentru firmele nou-înființate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;





Pentru firmele existente la 01 ianuarie a fiecărui an se ia ca bază de calcul cifra de afceri cumulată pe anul fiscal anterior.





În cazul în care în anul anterior cifra de afaceri cumulată este peste 80% inclusiv, se APLICĂ FACILITĂȚILE FISCALE TOT ANUL ÎN CURS.



FOARTE IMPORTANT





Cifra de afaceri va cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportul, echipamentele, dotărileși alte activități auxiliare necesare activităților din codurile CAEN menționate. Se va include și producția realizată și nefacturată.

4. Se aduc importante clarificări legate de salariul impus pentru aplicarea facilităților: venitul brut din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore muncă/zi – salariu minim de 3000 lei și până la un salariu de 30.000 lei.



FOARTE IMPORTANT :

2351 – Fabricarea cimentului ;2352 – Fabricarea varului și ispsosului ;0520 – Extracția cărbunelui inferior ;2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. (bitum, smoală etc. )Angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile de la acele coduri CAEN din listă (art 60 pct 5 lit a) și alte activități specifice domeniului construcții în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.: Cu alte cuvinte dacă în 2019 am cifra de afaceri din construcții mai mare de 80% atunci în 2020 am facilități fiscale chiar dacă în 2020 nu mai realizez cei 80%!!Pentru firmele existențe care nu realizează 80% din cifra de afaceri pe anul anterior, atunci pentru aplicarea facilităților pe anul 2020 se ia în calcul cifra de afaceri cumulată de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea.Pentru partea ce depășește 30.000 lei nu se aplică facilitățile, dar pentru 30.000 lei beneficiază.Salariații beneficiază de facilități CHIAR DACĂ AU SALARIU REALIZAT MAI MIC DE 3000 lei cauzat de: Concediu medical, protecție socială, Suspendări, Concedii fără plată (CFS), Absente nemotivate, contracte cu timp parțial, Angajări în timpul lunii; Încetări de activitate în timpul lunii. Prin urmare, dacă un salariat are contract cu timp parțial cu 4 ore și salariu de 1500 leiCornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 23.000 de membri, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și în materie de creanțe bugetare, reprezentare în fața organelor fiscale, instruire și perfecționare în domeniul fiscal. Opiniile exprimate în acest articol aparțin în exclusivitate autorului.