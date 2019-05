Bine te-am regăsit, România!

A fost bine. A fost peste a

șteptări. A fost ca ploaia care mătură praful adunat și face aerul mai respirabil. Începusem să cred că populismul deșănțat devine norma, că România bunului simț civic și moral fie a emigrat, fie s-a scufundat într-o letală nepăsare. Am regăsit însă o Românie trezită, pe deplin motivată să pună punct tendințelor populiste. Am regăsit o Românie atentă la ceea ce i se întâmplă, gata să pună punct prostiei și minciunii. Am regăsit o Românie perfect conectată la realitate, decisă să pună capăt imposturii.