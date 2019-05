Datoria statului: Creștere cu 30 miliarde lei într-un an

Estimam la începutul acestei luni că „bulgărele de zăpadă ”, adică datoria publică a statului, va ajunge la circa 360 miliarde lei. Ei bine, autoritățile române au transmis celor de la Bruxelles că va fi mai mare. Suma anunțată este de 362,6 miliarde lei, adică o creștere de aproape 10%, față de anul trecut.





Ca procent în PIB, dacă luăm în calcul noul Produs Intern Brut anunțat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, va fi de peste 35%. Rămâne de văzut, așadar, dacă România va avea acel PIB nominal de 1031 mii de miliarde de lei. Având în vedere inflația în creștere, este posibil.

Datoria publică pe ultimii 4 ani + estimarea pe 2019:





2019 – 362,623 miliarde lei (cifră asumată de Guvern)





Statul are nevoie în acest să împrumute peste 72 miliarde lei, mare parte din această sumă fiind pentru refinanțarea datoriei, iar cealaltă parte este reprezentată de deficitul bugetar asumat pentru acest an. Așteptăm acum execuția bugetară la 4 luni. Nu prea are rost, deja derapajul a fost vizibil din 2017, dar cel mai bine din 2018. În primul trimestru din acest an arată mai rău: cheltuieli de personal mai mari cu aproape 26%, asistența socială cu 15% etc. Le-am mai prezentat. Au fost afectate investițiile, fiind o scădere de 20%, în primul trimestru. Veniturile sunt sub așteptări și nu țin pasul cu această creștere a cheltuielilor. Vor urma două rectificări bugetare, în acest an.







Pașii în care crește datoria sunt îngrijorători. Dacă ne uităm la ultimii 4 ani, de exemplu (dar mai jos avem și graficul pe o perioadă mai lungă, pe care l-am mai publicat la începutul lunii mai) vedem că derapajul mare a început din 2017. Dacă până atunci creștea cam cu 15 miliarde lei/an (mai mult sau mai puțin), din 2018 crește dublu, adică cu aproape 30 miliarde lei/an (mai mult sau mai puțin).