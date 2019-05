​Corporate Report: Un email de la Elon Musk a valorat (temporar) jumătate de miliard de dolari

Pentru a înțelege de ce, trebuie avute în vedere problemele lui Musk cu Securities and Exchange Commission (SEC). Acestea auînceput anul trecut, când Musk a scris pe Twitter că vrea să răscumpere acțiunile Tesla la prețul relativ ridicat de 420$/acțiune. (În comparație, Tesla se tranzacționează curent sub jumătate din acest preț). În același tweet, Musk a scris „finanțare asigurată”, indicând că are deja un cumpărător. Anunțul a afectat prețul acțiunilor, iar investigația SEC a relevat că nu era justificat, ceea ce a dus la o deciziea comisiei ca Musk să plătească o amendă de 20 milioane de dolari și să demisioneze din funcția de președinte al consiliului. Adițional, Tesla a fost însărcinată să monitorizeze declarațiile publice ale lui Musk despre companie.





Așa să fi fost?





Și mai e un fapt care ar trebui să vă pună pe gânduri. Chiar în această lună, Musk a trimis alt email angajaților, reamintindu-le că trebuie să păstreze o strictă confidențialitate privind comunicările interne. Avertizarea era severă: „Tesla va lua măsuri împotriva celor care distribuie incorect informații interne de afaceri sau încalcă obligațiile de confidențialitate pe care ni le-am asumat toți. Aceste măsuri includ concedierea, despăgubiri și chiar acuzații penale.”





Elon Musk a trimis săptămâna trecută un email intern tuturor angajaților de la Tesla, pretinzând că firma este pe cale să depășească recordul de livrări – 90.700 într-un trimestru – dacă ei vor munci îndârjit și-și vor uni eforturile. Impactul imediat al mesajului care a „transpirat”a fost evident: acțiunile Tesla au crescut pentru prima oară într-o săptămână. În termeni financiari, aceasta a însemnat un salt al valorii de piață a companiei cu aproape 500 de milioane de dolari. La prima vedere, pare a fi fost o lovitură genială.Apoi, acum câteva luni, Musk a scris tot pe Twitter că Tesla a făcut 0 mașini în 2011, dar va face 500.000 în 2019. Peste câteva ore, a clarificat într-un nou tweet că a vrut să spună „un ritm de producție la sfârșitul lui 2019 de 500.000 de mașini anual ... livrările pe 2019 vor fi tot de 400.000”. Aceasta a înfierbântat din nou situația, SEC acuzându-l de încălcarea regulilor convenite. A urmat o nouă decizie, care-l obligă pe Musk să obțină aprobare de la avocații financiari ai companiei înainte de a comunica public în scris orice informație privind o serie de aspecte – inclusiv producție, vânzări sau număr de livrări – care n-au fost publicate anterior.Aici e cheia subiectului - noul email de la Musk este o încălcare evidentă a decziei SEC, cu excepția unui detaliu important: nu a fost o declarație publică. A fost o comunicare internă, menită a fi văzută doar de angajații de la Tesla.Se pare că s-a nimerit chiar bine ca emailul scurs în public să fi venit când acțiunile Tesla continuau să scadă, în parte din cauza recunoașterii de către Musk a faptului că sunt necesare măsuri severe la companie, care altfel riscă să rămână fără lichidități mai târziu în acest an. Cu alte cuvinte, dacă Musk nu avea voie să distribuie această informație fără a fi verificată de echipa juridică de la Tesla, un email intern scurs în afară putea servi exact aceluiași scop.În aparență, n-a fost suficient ca să prevină scurgerea. E o întâmplare că a fostceva ce Musk ar fi vrut să anunțe el însuși, dacă n-ar fi fost împiedicat de înțelegerea cu SEC?Destul cu presupunerile. Până la urmă, chiar dacă scurgerea a fost aprobată sau nu de Musk, nu a ajutat-o prea mult pe Tesla. Saltul cu 500 de milioane de dolari al valorii de piață nu a durat. Până la sfârșitul săptămânii, acțiunile Tesla au scăzut din nou, amenințând să ajungă la cel mai scăzut nivel din an. Sunt vești proaste. Chiar și pentru fanii misiunii lui Tesla, pare tot mai limpede că este nevoie de mai mult decât geniul lui Musk ca să salveze compania. (Inc.com)