DOCUMENT Înlocuirea ROBOR cu IRCC la Prima casă, pe masa ședinței de Guvern de joi

rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei (Anterior era ROBOR la 3 luni plus 2% n.r.). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator. Marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz.

comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;

La programul Prima Casă, costul total al finanţărilor acordate se va compune din:La programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) plus o marjă de maximum 3% pe an (Anterior era ROBOR la 6 luni plus o marjă de maximum 3% pe an).Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării, dar nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare.La Programul „Investește în Tine”, rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor va fi IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an (anterior era ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an). Marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării.În acest moment, ROBOR la 3 luni este 3,27%, iar la șase luni de 3,38%. IRCC se află la 2,36%.