​​Corporate Report: Valoarea lui SpaceX urcă la 33,3 miliarde de dolari; investitorii întrevăd oportunitățile oferite de sateliți

(Foto: SpaceX)





Raportul anterior indica pentru SpaceX o valoare de 30,5 miliarde. Compania a fost capabilă să atragă cu ușurință investiții de pe piețele private, o persoană familiarizată cu colectarea de fonduri din acest an spunând că ambele suplimentări de capital au fost suprasubscrise. În ultima rundă, cererea din partea investitorilor ar fi făcut posibil ca SpaceX să poată colecta cu 3-400 de milioane mai mult decât a făcut-o.





Pe de altă parte, Tesla a pierdut peste jumătate din valoare din august. Acțiunile au scăzut cu 43% în acest an și continuă să scadă. Producătorul de automobile electrice se confruntă cu cerere în scădere, costuri suplimentare din cauza războiului comercial dintre SUA și China și cu dubiile de pe Wall Street cu privire la sănătatea sa financiară. La doar o săptămână după ce Musk a evitat întrebările despre mărirea de capital, Tesla a adunat 2,7 miliarde printr-o ofertă de acțiuni și obligațiuni. Chiar dacă el a spus că Tesla va încheia anul cu un record de livrări, analiștii estimează că acestea vor fi mai mici decât previziunile, în special pe piețe-cheie cum este China.





Compania spațială a demarat două proiecte ambițioase și costisitoare: realizarea unei rețele de aproape 12.000 de sateliți, numită Starlink și dezvoltarea unei rachete suficient de mare pentru a trimite 100 de oameni pe Marte, numită Starship. Anterior în acest an, Musk a spus că SpaceX „trebuie să fie incredibil de spartană cu cheltuielile”. Dar compania pare a avea o situație financiară stabilă.





A doua cea mai faimoasă întreprindere a lui Musk ar putea s-o depășească în curând pe prima. În timp ce valoarea lui SpaceX a atins 33,3 miliarde, după cum afirmă oameni informați despre colectarea de fonduri, acțiunile Tesla au scăzut vineri, ceea ce o face mai puțin valoroasă decât compania spațială. SpaceX a urcat continuu în valoare, pe măsură ce a atras fonduri pentru rachete, nave spațiale și multe altele timp de peste un deceniu.Un raport de săptămâna trecută de la SpaceX cu un amendament despre efortul de colectare de fonduri din aprilie arată că ultima rundă i-a adus companiei 536 de milioane de dolari la prețul de 204$/acțiune. SpaceX a adunat un miliard în acest an, compania accelerând colectarea de fonduri pentru dezvoltarea planului de a furniza internet de bandă largă oriunde în lume. Adițional, compania spațială a lui Musk este acum mai valoroasă decât cea de automobile electrice. La închiderea bursei de vineri, Tesla avea o valoare de piață de 32,8 miliarde, puțin sub cea a lui SpaceX.Musk le-a spus reporterilor în luna mai că SpaceX are „suficient capital” pentru a aduce rețeaua de sateliți Starlink la „un nivel operațional”. El crede că SpaceX va fi cheia pentru finanțarea viziunii sale despre colonizarea planetei Marte, considerând că Starlink va genera de cel puțin 10 ori mai multe venituri decât activitatea de lansare de rachete acompaniei. În timp ce veniturile din lansări sunt estimate la două miliarde pe an, Musk le vede depășind trei miliarde în anii următori. Dar afirmă că Starlink ar putea aduce venituri de „mai degrabă de 30 de miliarde pe an”. „Veniturile din conectarea la internet sunt de un trilion de dolari în lume și credem că poate vom accesa cam 3%” cu Starlink. (CNBC)