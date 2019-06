UPDATE Teodorovici vrea să extindă facilitățile din IT la industria textilă și prelucrătoare. Amnistia fiscală va fi prezentată săptămâna aceasta sau cealaltă

"Nu am avut o reacție pe acest subiect. Cred că este un subiect discutat de oameni care nu înțeleg acest fenomen economic. A fost o măsură foarte bună. Ani de zile, cu un astfel de stimul, industria de IT din România are o pondere importantă în PIB. Dorința la Finanțe este să se extindă și pe alte industrii", a spus Teodorovici.

Am avut discuții cu asociații, patronate, de fapt, din industria textilă, prelucrătoare și alte asemenea domenii pentru care România trebuie să aplice astfel de măsuri pentru a stimula creșterea acestora. România are un istoric pe aceste ramuri, am văzut că astfel de măsură a dus la rezultate foarte bune și atunci cred că este abordarea corectă. Restructurarea financiară (care e de fapt o amnistie prin care se taie o parte din principal, împreună cu dobânzile și penalitățile n.r.) am promis și da, este o măsură care cred că va fi de foarte mare ajutor în economie. Este un proiect de act normativ. O să discutăm și cu doamna președinte ANAF (Mirela Călugăreanu n.r.) să vedem ce mai este de adus. Am spus că o să prezentăm proiectul în mai. Va trebui să ieșim, dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitore trebuie să ieșim să prezentăm public, discuții, dialog cu cei interesați. Cu cât întârziem această măsură, cu atât efectele în economie se vor simți mai târziu.