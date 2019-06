Financial report May îi va invoca marți pe Churchill și Roosevelt pentru a-i transmite lui Donald Trump un avertisment. De ce nu a fost votat “neînfrântul” Tsipras? Adevărata agendă de la Bilderberg

Financial Times: Theresa May îi va invoca marți pe Churchill și Roosevelt pentru a-i transmite lui Donald Trump un avertisment fin ● To Vima: De ce nu a fost votat “neînfrântul” Tsipras? - Dezastru de proporţii istorice pentru SYRIZA ● Yeni Şafak: Adevărata agendă de la Bilderberg - Orientul Mijlociu ● The Telegraph: Fabricanţii de arme ruşi se retrag din Venezuela ca urmare a întârzierii plăţilor





Financial Times: Theresa May îi va invoca marți pe Churchill și Roosevelt pentru a-i transmite lui Donald Trump un avertisment fin

Theresa May se va folosi, marți de un cadou pentru a-i transmite lui Donald Trump un avertisment fin de a nu întoarce spatele ordinii liberale a lumii creată de Winston Churchill și Franklin D Roosevelt.





Gestul primului ministru britanic vine într-un moment în care scena politică mondială este foarte tensionată, cu probleme cum ar fi Brexit, tensiunile comerciale, Iranul, schimbările climatice sau discuțiile cu China.





Oamni din echipa doamnei May au spus că premierul îi va acorda domnului Trump o ediție tipărită a Cartei Atlantice, aprobată de Churchill și Roosevelt în 1941, în care aceștia stabileau obiectivele lor postbelice și pregăteau calea pentru formarea ONU.





Cadoul primului ministrueste văzut ca o rugăminte adresată domnului Trump de a nu întoarce spatele ordinii mondiale bazată pe reguli pe care SUA și UK le-au fondat. Domnul Trump a fost extrem de critic față de ONU și de alte instituții mondiale.





"După sacrificiile comune ale celui de-al doilea război mondial, Marea Britanie și Statele Unite dar și cu alți aliați au conlucrat pentru a construi instituții internaționale puternice, pentru a se asigura că ororile conflictului nu vor mai fi repetate", a spus ea.







Președintele însuși s-a referit la război în discursul său de la banchet. "Legătura dintre națiunile noastre a fost sigilată pentru totdeauna în acea mare cruciadă", a spus el. "Pe măsură ce ne onorăm victoria și patrimoniul comun, afirmăm valorile comune care ne vor uni și în viitor; libertate, suveranitate, autodeterminare, supremația legii și respectul pentru drepturile pe care ni le-a dat Dumnezeu atotputernic ".





Biroul primului-ministru britanic a comunicat că dl Trump și doamna May vor purta discuții marți, deși e cunoscut că cei doi lideri au numeroase dezacorduri, printre care abordarea Brexit, schimbările climatice, negocierile nucleare cu Iranul și rolul companiei China Telecom Huawei în rețeaua de date 5G din Marea Britanie.





Discuțiile de la Downing Street vor fi urmate de o conferință de presă comună, care ar putea fi deveni extrem de ciudată pentru doamna May, dacă domnul Trump se va lansa în speculații privind cine ar trebui să o înlocuiască pe dna May în funcție sau care ar trebui să fie strategia viitoare pentru Brexit.





To Vima: De ce nu a fost votat “neînfrântul” Tsipras? - Dezastru de proporţii istorice pentru SYRIZA

Rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor locale din Grecia a confirmat marea răstunare politică începută la data de 26 mai. În urmă cu 8 zile nimeni nu se aştepta ca Noua Democraţie (de dreapta, principalul partid de opoziţie n.trad.) să înregistreze o victorie atât de mare. Acum nu mai este vorba doar de diferenţa de 9,3 puncte înregistrată la alegerile europarlamentare între Noua Democraţie şi SYRIZA, ci şi de faptul că harta ţării a fost vopsită în albastru (culoarea partidului Noua Democraţie) la nivelul regiunilor şi al primăriilor.





SYRIZA (stânga radicală, actualul partid de guvernământ n.trad.) a suferit o înfrângere umilitoare la toate nivelurile. Şi la nivel naţional, după cum s-a văzut prin votul la alegerile europarlamentare, cât şi la nivel local unde candidaţii susţinuţi de partidul de guvernământ au fost "înghiţiţi".







SYRIZA este marele învins, iar Alexis Tsipras este personal responsabil de înfrângerea umilitoare pentru un partid care în urmă cu cinci ani la alegerile locale, mai întâi şi apoi în urmă cu patru ani, la alegerile naţionale a promis schimbarea ţării, speranţă, răsturnarea vechiului sistem politic.





Toţi candidaţii Noii Democraţii au câştigat la mare diferenţă faţă de cei ai SYRIZA. Este de asemenea interesant că în sectorul vestic al Atenei, unde există în principal cartiere muncitoreşti, partidul de guvernământ nu a obţinut niciuna din cele şase primării. Ceea ce înseamnă că SYRIZA a fost pedepsită şi la nivel local pentru politica sa antipopulară, în contradicţie cu ceea ce promisese.







Mesajul atât la nivel naţional, cât şi la nivel local este unul sonor. Este vorba de o palmă fără precedent dată Stângii Radicale şi personal premierului Alexis Tsipras. Tsipras a încercat să-şi ascundă disconfortul, declarând că atunci când cazi trebuie să ştii să te ridici, însă adevărul este cu totul altul. Noua configuraţie a scenei politice contestă în mod limpede caracterizarea lui Alexis Tsipras drept "invincibil" (până acum cariera politică a lui Tsipras, chiar dacă la început modestă, a fost doar în ascensiune, cu o accelarare fulminantă pe fondul crizei economice din Grecia n.trad.).









Yeni Şafak: Adevărata agendă la Bilderberg - Orientul Mijlociu

Pe de altă parte, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, care a rostit un discurs în Elveţia, a spus că Statele Unite sunt pregătite pentru discuţii fără condiţii prealabile cu oficialii iranieni. Preşedintele Iranului, Hassan Rouhani, i-a răspuns lui Pompeo că vor putea negocia numai cu cei care respectă rezoluţiile internaţionale şi care îi respectă, la rândul său secretarul amercan de stat precizând că sunt pregătiţi pentru negocieri fără condiţii prealabile. Mike Pompeo a spus: "Suntem pregătiţi pentru a negocia (cu Iranul)". De asemenea, el a adăugat că presiunile asupra Iranului vor continua. (RADOR)





The Telegraph: Fabricanţii de arme ruşi se retrag din Venezuela ca urmare a întârzierii plăţilor

Vânzările au ajutat la cimentarea relaţiilor politice dintre Caracas şi Moscova.





Comerţul cu arme are un caracter inerent politic, dar în general Rusia vinde arme oricărei ţări care şi le poate permite - în ultimii patru ani însă, Venezuela s-a zbătut să facă faţă obligaţiilor sale financiare.





Industria de armament a Rusiei deleagă un personal important în străinătate pentru a-i gestiona imperiul global.





Unii din aceşti reprezentanţi îşi desfăşoară activitatea de la Ambasada rusă, cu paşapoarte diplomatice. Marea lor majoritate sunt instructori sau tehnicieni care se deplasează cu avionul pentru a-i ajuta pe clienţi să pună în funcţiune şi să întreţină achiziţiile. Apoi pleacă dacă nu se mai semnează alte contracte.





Conform Wall Street Journal, primul ziar care a relatat despre retragerea Rostec din Venezuela, numărul lor a fost şi de 1000, dar acum au mai rămas câteva zeci. Sursa Telegraph nu a putut da cifre exacte, dar estimează că la apogeu este posibil ca prezenţa Rostec să fi ajuns la 2000 de oameni.





În martie, un contingent de 100 de militari ruşi în uniformă au ajuns în Venezuela. Sursa spune că ei erau ingineri genişti trimişi să realizeze lucrări de întreţinere gratuite, pentru care Rostec cerea bani. Nici Kremlinul, nici Rostec nu au făcut declaraţii oficiale despre retragerea personalului. La solicitarea de comentarii, Rostec nu a răspuns până la momentul publicării articolului. (RADOR)







Alte stiri pe scurt:

Papa Francisc pledează pentru unitatea europeană, titrează The New York Times, amintind că el încearcă să îmbunătăţească relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi cea Ortodoxă. Totodată, scrie ziarul american, Papa a pledat în timpul vizitei sale în favoarea milioanelor de emigranţi români, a încurajat comunitatea catolică din ţară şi a deplâns, o dată în plus, naţionalismul semnalat în lume. Europa nu este atacată de tunuri sau bombe, ci este acatată de ideologii, a avertizat capul Bisericii Catolice, subliniind că asistăm la o colonizare ideologică ce urmăreşte dezrădăcinarea şi alienarea oamenilor, pentru a impune şi a distruge cele mai bogate tradiţii culturale şi religioase. Un politician nu trebuie să semene niciodată ură sau teamă, ci numai speranţă, a îndemnat Papa, într-un interviu pentru La Repubblica. „Dacă Europa nu este atentă la viitoarele provocări, atunci Europa va secătui”, a avertizat el, subliniind, totodată, că Europa are nevoie de a fi ea însăşi, cu propria sa identitate, în propria sa unitate. Papa Francisc a adăugat că tradiţia adevărată este mereu în mişcare şi este garanţia pentru viitor.

În China, speranţele de deschidere au fost spulberate, la 30 de ani de la reprimarea sângeroasă a mişcării pro-democraţie din Piaţa Tiananmen, la data de 4 iunie 1989, a afirmat secretarul american de stat, Mike Pompeo, citat de The Washington Times. „În deceniile ce au urmat, SUA au sperat că integrarea Chinei în comunitatea internaţională va duce la o societate deschisă, însă statul chinez nu tolerează disidenţa şi încalcă drepturile omului, a criticat Pompeo, citat şi de Le Monde. Totodată, şeful diplomaţiei americane a îndemnat autorităţile de la Beijing să publice un bilanţ al morţilor şi dispăruţilor de atunci, notează Time. Agenda recent încheiatei reuniuni transatlantice anuale a influentului Grup Bilderberg, desfăşurată la Montreux, Elveţia, a fost dedicată viitorului Europei, Rusiei, Chinei, dar şi provocărilor globale reprezentate de ameninţările cibernetice, informează Newsweek. Cu această ocazie, secretarul american de stat, Mike Pompeo, a purtat discuţii cu însemnaţii participanţi despre o nouă ordine strategică. Cu dominourile Brexit, Frexit, Grexit şi chiar Polexit ameninţând cu prăbuşirea, Bilderberg trebuie să se întărească serios, dacă vrea ca alianţa transatlantică să înflorească şi iubita sa Uniune Europeană să supravieţuiască, atenţionează Newsweek. (RADOR)



Malcolm Chalmers, director adjunct al think-tank-ului Institutului Royal United Services, a declarat că acest cadou "este un memento potrivit pentru rolul cheie pe care UK și SUA le-au jucat în crearea unei ordini multilaterale postbelice - mai ales prin intermediul ONU și NATO"."Cel mai mare îngrijorare pe care o are acum Regatului Unit în legătură cu America este că președintele ei este instinctiv ostil față de acești piloni cheie ai ordinii internaționale create la acea dată".Într-o săptămână plină de evenimente, printre care și cea de-a 75-a aniversare a Zilei Z (6 iunie-n.n.DP), regina Elizabeth s-a folosit un banchet de stat oferit la Palatul Buckingham împreună cu președintele Americii pentru a ridica aceeași temă.Dl Trump va petrece ziua de marți în discuții cu doamna May și cu alți oficiali guvernamentali. Jeremy Corbyn, liderul partidului laburist, va protesta marți împotriva vizitei lui Trump. El a refuzat invitația la banchetul din seara zilei de luni.Domnul Trump a criticat modul în care dna May a gestionat problema Brexit și a sugerat că Nigel Farage, fostul lider ar partidului UKIP, ar trebui să joace important în discuțiile viitoare privind Brexit.Când un partid care este la guvernare nu poate sărbători nici măcar pentru un singur câştigător al său şi se bucură doar că au crescut procentele unor candidaţi învinşi, dar mai bine plasaţi atunci este evident că acest partid se află în recul şi în destructurare.Înfrângere umilitoareCine analizează rezultatele în ansamblu va constata că nu există niciun element care să dea speranţă partidului pentru următoarele alegeri. Chiar şi reprezentanţii la vârf ai partidului vorbesc despre imposibilitatea unei noi victorii a SYRIZA şi se limitează doar la a lupta pentru ca Noua Democraţie să nu obţină majoritatea absolută. Toate bastioanele partidului de guvernământ au fost pierdute, toate regiunile şi primăriile pe care Alexis Tsipras dorea cu ardoare să le câştige au trecut în mâinile lui Kyriakos Mitsotakis (liderul Noii Democraţii).Nu numai că pierde, dar pierde la diferenţe mari şi este învins în forţă de un adversar pe care l-a subestimat în ultimii patru ani. Un adversar pe care va trebui să-l înfrunte peste o lună (la alegerile parlamentare anticipate) cu o probabilitate serioasă de a suferi o nouă înfrângere umilitoare.(RADOR)Ieri s-a încheiat reuniunea anuală ce a durat patru zile a Grupului Bilderberg, care s-a desfăşurat în oraşul Montreux din Elveţia, reuniune recunoscută pentru agenda sa secretă privind problemele globale, grupul fiind numit "Guvernul secret care conduce lumea".Pe agenda reuniunii transmisă presei s-au aflat titluri precum China, Rusia, Europa, Brexit, inteligenţa artificială, importanţa spaţiului cosmic şi ameninţările cibernetice.Numai că participarea la reuniune a ginerelui şi consilierului preşedintelui SUA, Donald Trump, Jared Kushner şi a secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, a născut întrebarea dacă "adevărata agendă a fost oare Orientul Mijlociu?" În ultima perioadă, Pompeo şi Kushner se situează în fruntea numelor care promovează politica SUA în problema Iranului şi Palestinei.Palestina şi IranulSe aşteaptă ca după luna Ramadanului Kushner să anunţe planul aşa-zisului "Proiect al Secolului", care va anihila statul palestinian. Nu se ştie dacă Kushner a prezentat sau nu detaliile legate de acest plan la reuniunea Bilderberg.Faptul că Pompeo a venit sâmbătă la Montreux, cu toate că numele său nu figura pe lista participanţilor, a generat întrebarea "Oare au fost aduse în actualitate presiunile exercitate asupra Iranului?" Printre ceilalţi participanţi s-au aflat nume precum Henry Kissinger şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.Mesajul privind negocieri fără condiţii prealabileFabricanţii de arme ruşi se retrag din Venezuela ca urmare a întârzierilor mari înregistrate la plata echipamentelor şi serviciilor militare, potrivit celor comunicate ziarului Telegraph de o sursă apropiată de Ministerul rus al Apărării, luni.Venezuela este unul din cei mai mari cumpărători de armament din Rusia din 2006, cu contracte de peste 10 miliarde de dolari pentru echipamente care includ de la mitraliere Kalaşnikov, la avioane Suhoi şi sisteme de rachete.Moscova adună aproximativ 15 miliarde de dolari anual din exporturile militare în ţări străine şi aceşti bani sunt transferaţi prin masiva companie holding de stat Rostec, care a ajuns să controleze aproape două treimi din industria apărării din Rusia.Rostec şi-a mutat oamenii din Venezuela în ultimele patru luni, după ce a constatat că fondurile s-au terminat, a spus sursa.Retragerea Rostec nu înseamnă că Moscova abandonează Caracasul.